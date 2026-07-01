Na Uy giành chiến thắng lịch sử ở World Cup, Erling Haaland được ca ngợi hết lời

Sáng 1/7, Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Na Uy trước Bờ Biển Nga ở vòng 32 đội World Cup 2026. Đây là bàn thắng thứ 5 của Erling Haaland ở World Cup 2026, kém Messi và Mbappe đúng 1 bàn trong cuộc đua tới danh hiệu “Vua phá lưới”.

Hiệu suất ghi bàn của Erling Haaland đáng kinh ngạc khi ghi tới 25 bàn trong 13 trận đấu chính thức gần nhất cho Na Uy kể từ tháng 10/2024. Do đó, chân sút thuộc biên chế của Man City đã được HLV Solbakken khen ngợi hết lời.

Erling Haaland được khen là chân sút xuất sắc nhất thế giới (Ảnh: Reuters).

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, thuyền trưởng của Na Uy khẳng định: “Haaland là chân sút xuất sắc nhất thế giới. Không có gì phải nghi ngờ về điều đó. Dù không chạm bóng quá nhiều, cậu ấy vẫn biết cách tạo ra khác biệt bằng bàn thắng quyết định”.

Nhà cầm quân người Na Uy cũng đánh giá cao khả năng làm tường, giữ bóng và tinh thần thi đấu của học trò. Theo ông, Haaland luôn thi đấu vì tập thể, biết cách phối hợp với đồng đội và mang đến sự tự tin cho toàn đội.

HLV Solbakken cho rằng: “Ghi 5 bàn sau 3 trận World Cup với một đội tuyển như Na Uy là điều đáng kinh ngạc. Tôi sẽ không đổi Haaland lấy bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới”.

Chiến thắng trước Bờ Biển Ngà cũng đánh dấu cột mốc lịch sử khi Na Uy lần đầu tiên giành chiến thắng ở một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup. Ở vòng 16 đội, Haaland và các đồng đội sẽ chạm trán Brazil. Dù đối thủ được đánh giá cao hơn, HLV Solbakken cho biết toàn đội muốn tận hưởng chiến thắng lịch sử trước khi tập trung chuẩn bị cho màn so tài với đại diện Nam Mỹ.