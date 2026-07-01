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Mbappe lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở World Cup

Thứ Tư, 08:44, 01/07/2026
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VOV.VN - Với cú đúp vào lưới của Thụy Điển, Mbappe đã thiết lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở sân chơi World Cup.

Sáng nay (1/7), Pháp đối đầu với Thụy Điển ở vòng 32 đội World Cup 2026. Tiền đạo Mbappe đã thi đấu ấn tượng với cú đúp bàn thắng giúp Pháp giành chiến thắng 3-0 để ghi tên mình vào 16 đội gặp Paraguay.

Mbappe lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở World Cup

Với 18 bàn thắng, Mbappe chính thức vượt Miroslav Klose để độc chiếm vị trí thứ hai trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup và hiện chỉ còn kém Lionel Messi đúng một pha lập công. Tiền đạo của Real Madrid cũng đang có 6 bàn thắng tại World Cup 2026, cân bằng thành tích của Messi trong cuộc đua Chiếc giày vàng.

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Mbappe ghi cú đúp để thiết lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở sân chơi World Cup.

Kể từ khi ra mắt World Cup năm 2018, không cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng (18) hoặc tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng hơn Mbappe (22 lần góp dấu giày). Lionel Messi đứng ngay phía sau với 14 bàn thắng và 19 lần đóng góp vào các pha lập công.

Đáng chú ý, Mbappe đã ghi 10 bàn chỉ sau 9 trận đấu loại trực tiếp World Cup, vượt qua các huyền thoại Leonidas và Ronaldo Nazário (cùng 8 bàn) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở vòng knock-out trong lịch sử giải đấu.

Olise và Pháp thiết lập hàng loạt cột mốc

Dù không trực tiếp ghi bàn, Michael Olise tiếp tục chứng minh vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi của đội tuyển Pháp. Với 5 đường kiến tạo tại World Cup 2026, anh trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Thomas Häßler (Đức, World Cup 1994) đạt cột mốc này. Trong lịch sử giải đấu kể từ năm 1966, chỉ có Pele từng kiến tạo nhiều hơn tại một kỳ World Cup với 6 lần ở giải đấu năm 1970.

Đội tuyển Pháp cũng đang thể hiện phong độ hủy diệt dưới thời Didier Deschamps. Tuyển Pháp của  HLV Didier Deschamps trở thành đội đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi ít nhất 3 bàn ở 5 trận liên tiếp.

Yến Hoàng/VOV.VN
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