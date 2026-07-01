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Link xem trực tiếp Anh vs CHDC Congo World Cup 2026 hôm nay 1/7 trên VTV Go

Thứ Tư, 09:30, 01/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Anh vs CHDC Congo lúc 23h00 ngày 1/7 thuộc khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026. Hướng dẫn xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 tốc độ cao, chuẩn HD.

Link xem trực tiếp Anh vs CHDC Congo trên VTV Go, VTV3

Đội tuyển Anh sẽ chạm trán CHDC Congo vào lúc 23h00 hôm nay 1/7 trên sân Atlanta Stadium. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tường thuật trực tiếp trọn vẹn trận đấu này phục vụ khán giả cả nước. Người hâm mộ truy cập các đường link cập nhật mới nhất dưới đây để xem trực tiếp Anh vs CHDC Congo mọi lúc mọi nơi thông qua ứng dụng VTV Go: Link xem trực tiếp trận Anh vs CHDC Congo trên VTV Go

Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng tường thuật trực tuyến trận Anh vs CHDC Congo, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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Trận đấu giữa tuyển Anh vs CHDC Congo diễn ra vào lúc 23h hôm nay 1/7.

Nhận định Anh vs CHDC Congo

Tuyển Anh bước vào vòng knock-out với vị thế cửa trên hoàn toàn so với đại diện châu Phi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, "Tam Sư" khép lại vòng bảng bằng ngôi đầu bảng L (thắng Croatia 4-2, hòa Ghana 0-0, hạ Panama 2-0). Đội bóng xứ sương mù duy trì thành tích bất bại cực kỳ ấn tượng với 10 chiến thắng và 1 trận hòa sau 11 trận chính thức.

Tuyến giữa đang là điểm tựa vững chắc nhất của tuyển Anh. Ở trận thắng Panama gần nhất, Jude Bellingham tỏa sáng khai thông bế tắc, tạo tiền đề để đội trưởng Harry Kane ấn định tỷ số 2-0. Pha lập công này giúp Kane xây chắc vị thế chân sút số một lịch sử tuyển Anh tại các kỳ World Cup với 11 bàn thắng.

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Harry Kane đang có phong độ cao (Ảnh: Reuters).

Phía bên kia chiến tuyến, CHDC Congo trở thành hiện tượng thú vị của giải đấu năm nay. HLV Sébastien Desabre cùng các học trò tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục 3-1 trước Uzbekistan ở lượt cuối để giành vé đi tiếp. Đội bóng châu Phi triển khai lối đá đoàn kết và tận dụng cực tốt các bài phòng ngự phản công.

Tuy nhiên, CHDC Congo bộc lộ điểm yếu khá lớn ở khả năng kiểm soát bóng (chỉ đạt tỷ lệ trung bình 38,5% ở vòng bảng). Việc phải nhường thế trận cho một đội tuyển Anh có tỷ lệ cầm bóng lên tới 65,3% sẽ đặt hàng thủ Congo vào tình trạng báo động liên tục.

Dự đoán Anh vs CHDC Congo

Tại kỳ World Cup 2022, tuyển Anh từng dễ dàng giải mã một đại diện châu Phi khác là Senegal với tỷ số 3-0. Xét về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và tính đột biến từ các cá nhân như Bukayo Saka hay Bellingham, thầy trò HLV Tuchel hoàn toàn nắm quyền chủ động. Nếu tận dụng tốt cơ hội, "Tam Sư" có thể đánh bại đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức.

PV/VOV.VN
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