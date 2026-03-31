Ngày quyết định những đội cuối cùng dự VCK World Cup 2026

Hôm nay 31/3 và ngày mai 1/4 sẽ là thời điểm quyết định cho những tấm vé cuối cùng dự VCK World Cup 2026. Những trận đấu play-off cuối cùng sẽ diễn ra tại châu Âu và loạt liên lục địa diễn ra ở Mexico.

Tại châu Âu, có 4 trận đấu cùng diễn ra lúc 1h45 rạng sáng 1/4 theo giờ Việt Nam. 4 đội thắng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2026 trong khi 4 đội thua bị loại.

Các trận đấu được tổ chức gồm có: Bosnia & Herzegovina vs Italia, Thụy Điển vs Ba Lan, Kosovo vs Thổ Nhĩ Kỳ và CH Séc vs Đan Mạch.

Trận đấu được chú ý nhất sẽ là Bosnia & Herzegovina vs Italia. Nếu để thua trận này, ĐT Italia sẽ có lần thứ ba liên tiếp lỡ hẹn với các VCK World Cup dù là một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất của sân chơi này.

Với trận Kosovo gặp Thổ Nhĩ Kỳ, người hâm mộ đang chờ đợi xem Kosovo sẽ có lần đầu tiên tham dự World Cup trong lịch sử hay ĐT Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có vé trở lại World Cup sau 24 năm vắng bóng.

Tại các trận play-off liên lục địa, CHDC Congo gặp Jamaica lúc 4h rạng sáng 1/4 trong khi Iraq sẽ đối đầu Bolivia trong trận đấu bắt đầu lúc 10h sáng ngày 1/4 trên các sân vận động của Mexico.