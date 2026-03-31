Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 31/3: Chờ ĐT Italia có vé dự World Cup

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 31/3 chứng kiến những trận đấu cuối cùng của loạt play-off vòng loại World Cup 2026 ở khu vực châu Âu cũng như liên lục địa.

Tại châu Âu, có 4 trận đấu cùng diễn ra lúc 1h45 rạng sáng 1/4 theo giờ Việt Nam. 4 đội thắng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2026 trong khi 4 đội thua bị loại.

Các trận đấu được tổ chức gồm có: Bosnia & Herzegovina vs Italia, Thụy Điển vs Ba Lan, Kosovo vs Thổ Nhĩ Kỳ và CH Séc vs Đan Mạch.

Trận đấu được chú ý nhất sẽ là Bosnia & Herzegovina vs Italia. Nếu để thua trận này, ĐT Italia sẽ có lần thứ ba liên tiếp lỡ hẹn với các VCK World Cup dù là một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất của sân chơi này.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 31/3, lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 sẽ được tổ chức. Hai trận đấu được quan tâm nhất và có ảnh hưởng trực tiếp đến các suất dự VCK là: Thái Lan vs Turkmenistan (19h30) và Tajikistan vs Philippines (21h).