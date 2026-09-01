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Nghiêm Xuân Tú chính thức giải nghệ ở tuổi 38

Thứ Ba, 14:27, 01/09/2026
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VOV.VN - Nghiêm Xuân Tú chính thức nói lời chia tay bóng đá chuyên nghiệp sau 14 mùa giải thi đấu. Cầu thủ sinh năm 1988 khép lại sự nghiệp với nhiều dấu ấn đáng nhớ, trong đó có những thành tích nổi bật tại đấu trường V-League và Cúp Quốc gia.

Nghiêm Xuân Tú chính thức nói lời chia tay bóng đá

Trong thông điệp chia tay, Nghiêm Xuân Tú cho biết bóng đá là niềm đam mê từ thuở nhỏ và anh từng mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp giống bố mình, cựu danh thủ Nghiêm Xuân Mạnh. Tuy nhiên, hành trình đến với bóng đá chuyên nghiệp của anh không diễn ra sớm. Nghiêm Xuân Tú bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp khi đã 25 tuổi.

Sau 14 mùa giải, Nghiêm Xuân Tú ra sân tổng cộng 270 trận đấu chính thức, ghi 21 bàn thắng và thực hiện 67 đường kiến tạo. Anh từng góp mặt trong đội hình tiêu biểu V-League các năm 2016 và 2018.

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Nghiêm Xuân Tú chính thức nói lời chia tay với bóng đá chuyên nghiệp (Ảnh: Như Đạt).

Nghiêm Xuân Tú cũng sở hữu nhiều thành tích đáng chú ý. Anh cùng đội bóng vô địch Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia năm 2016, giành huy chương Bạc V-League 2024, huy chương Bạc Cúp Quốc gia 2022. Bên cạnh đó, anh có các huy chương Đồng V-League vào các năm 2015, 2019, 2022 và huy chương Đồng Cúp Quốc gia 2023, 2025.

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của Nghiêm Xuân Tú là kỷ lục 17 đường kiến tạo tại V-League 2018. Anh cũng từng giành danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất V-League 2019 và nằm trong nhóm những cầu thủ kiến tạo tốt nhất giải đấu vào các năm 2016 và 2018.

Nghiêm Xuân Tú khẳng định điều anh trân trọng nhất không chỉ nằm ở những con số hay danh hiệu, mà còn là những người thầy, đồng đội, bạn bè và người hâm mộ đã đồng hành trong suốt sự nghiệp.

“Từ hôm nay, tôi sẽ không còn bước ra sân với tư cách một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nữa”, Nghiêm Xuân Tú chia sẻ.

Tiền vệ này thừa nhận có tiếc nuối khi khép lại sự nghiệp, nhưng cảm xúc lớn hơn là sự biết ơn và tự hào. Anh cho biết phía trước sẽ là một chương mới với những công việc, thử thách và giấc mơ mới.

Sau 14 mùa giải, 270 trận đấu và một hành trình bắt đầu từ giấc mơ thuở nhỏ, Nghiêm Xuân Tú chính thức khép lại sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp để bước sang chặng đường mới.

Trí Minh/VOV.VN
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