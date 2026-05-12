中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nguyễn Xuân Son: "CLB Nam Định sẽ chiến đấu vì người hâm mộ Việt Nam"

Thứ Ba, 17:02, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nguyễn Xuân Son chia sẻ CLB Nam Định sẽ chiến đấu vì người hâm mộ Việt Nam trong trận bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á.

Chiều 12/5 diễn ra buổi họp báo trước trận Nam Định vs Selangor, trong khuôn khổ bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026.

nguyen xuan son clb nam Dinh se chien dau vi nguoi ham mo viet nam hinh anh 1

Ở trận lượt đi, CLB Nam Định đã để thua Selangor 1-2 trên sân khách nên nếu muốn giành quyền vào chung kết, đại diện V-League cần thắng cách biệt 2 bàn trở lên trong trận lượt về. Nếu hòa hoặc thua, CLB Nam Định sẽ dừng bước. Trong khi dó, nếu 90 phút chính thức trận lượt về kết thúc với chiến thắng cách biệt 1 bàn cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt, trận đấu sẽ phải bước vào 2 hiệp phụ. 

Chia sẻ trước trận lượt về, tiền đạo Nguyễn Xuân Son nói: "Thành thật mà nói, tôi rất hào hứng cho trận đấu ngày mai. Sự chuẩn bị của toàn đội rất tốt và mọi người đều sẵn sàng. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng bởi đây là món quà dành cho người hâm mộ. Với chúng tôi, trận đấu này giống như một trận chung kết chứ không phải bán kết. 

Sự ủng hộ tại Thiên Trường luôn rất cuồng nhiệt và tiếp thêm động lực cho toàn đội. Chúng tôi sẽ cố gắng có một trận đấu thật tốt để giành chiến thắng.

Không chỉ là tôi đang thi đấu cho Nam Định, mà tôi và các đồng đội ở CLB Nam Định đang đại diện cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi thi đấu trận này vì người hâm mộ Việt Nam". 

Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt tự tin vào cơ hội lật ngược tình thế của đại diện V-League khi CLB Nam Định được thi đấu trên sân nhà ở lượt về. 

Nhà cầm quân của Nam Định nói: "Cách biệt một bàn không phải vấn đề quá lớn. Chúng tôi sẽ làm mọi cách và dồn toàn tâm toàn lực để đạt được chiến thắng với cách biệt cần thiết nhằm giành quyền vào chơi trận chung kết. 

Chúng tôi đã họp và rút kinh nghiệm rất kỹ. Đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa chuyển hóa thành bàn thắng. Toàn đội đã có những bài tập để cải thiện vấn đề này và tôi tin rằng trận đấu ngày mai chúng tôi sẽ làm tốt hơn". 

Trận bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á giữa CLB Nam Định và CLB Selangor (Malaysia) sẽ diễn ra lúc 17h30 ngày 13/5.

PV/VOV.VN
Tag: Nam Định
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á: Nam Định vượt khó
Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á: Nam Định vượt khó

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026, CLB Nam Định quyết tâm vượt khó để giành quyền vào chung kết sau thất bại 1-2 trước Selangor ở bán kết lượt đi.

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á: Nam Định vượt khó

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á: Nam Định vượt khó

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026, CLB Nam Định quyết tâm vượt khó để giành quyền vào chung kết sau thất bại 1-2 trước Selangor ở bán kết lượt đi.

Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới
Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI là đại hội đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động theo mô hình mới, khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới

Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI là đại hội đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động theo mô hình mới, khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Vượt qua Nam Định, CAHN tiến sát ngôi vô địch nhờ cú đúp của Đình Bắc
Vượt qua Nam Định, CAHN tiến sát ngôi vô địch nhờ cú đúp của Đình Bắc

VOV.VN - Nhờ cú đúp bàn thắng của Đình Bắc, CAHN vượt qua Nam Định trên sân nhà để tiến rất gần đến ngôi vô địch V-League 2025/26.

Vượt qua Nam Định, CAHN tiến sát ngôi vô địch nhờ cú đúp của Đình Bắc

Vượt qua Nam Định, CAHN tiến sát ngôi vô địch nhờ cú đúp của Đình Bắc

VOV.VN - Nhờ cú đúp bàn thắng của Đình Bắc, CAHN vượt qua Nam Định trên sân nhà để tiến rất gần đến ngôi vô địch V-League 2025/26.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế