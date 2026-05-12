Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á: Nam Định vượt khó

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á, CLB Nam Định sẽ đối đầu với CLB Selangor (Malaysia) vào lúc 17h30 ngày 13/5 trên sân Thiên Trường.

Ở trận lượt đi, CLB Nam Định đã để thua Selangor 1-2 trên sân khách nên nếu muốn giành quyền vào chung kết, đại diện V-League cần thắng cách biệt 2 bàn trở lên trong trận lượt về. Nếu hòa hoặc thua, CLB Nam Định sẽ dừng bước. Trong khi dó, nếu 90 phút chính thức trận lượt về kết thúc với chiến thắng cách biệt 1 bàn cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt, trận đấu sẽ phải bước vào 2 hiệp phụ.

Đây là nhiệm vụ không dễ với CLB Nam Định nhưng lợi thế sân nhà Thiên Trường sẽ là điểm tựa lớn để đội bóng thành Nam hướng tới mục tiêu lật ngược tình thế. Trước đó, CLB Nam Định cũng đã để những trụ cột nghỉ ngơi trong trận đấu với CLB CAHN ở V-League nên các nhân tố tốt nhất sẽ ra sân trước Selangor.

Trong khi đó, trận bán kết lượt về còn lại của Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026 diễn ra giữa Buriram United và Johor vào lúc 19h ngày 13/5. Đại diện Thái Lan đang nắm ưu thế lớn sau khi đã thắng 3-1 ở lượt đi trên sân khách.