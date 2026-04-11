Nguyễn Xuân Son trước cơ hội tạo cột mốc đáng nhớ khi Nam Định đấu HAGL

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Nguyễn Xuân Son đang cho thấy dấu hiệu trở lại phong độ đỉnh cao sau khi liên tiếp ghi bàn cho ĐT Việt Nam và CLB Nam Định. Tiền đạo này đã lập cú đúp trong trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Malaysia 3-1 ở vòng loại Asian Cup hôm 31/3 rồi tiếp tục lập công trong trận Nam Định thắng Hà Tĩnh 2-0 tại vòng 17 V-League hôm 5/4.

Nếu tiếp tục ghi bàn khi Nam Định tiếp đón HAGL lúc 18h00 ngày 11/4, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ sau khi bình phục chấn thương, Nguyễn Xuân Son xé lưới đối phương trong 3 trận đấu liên tiếp. Ngoài ra, đây cũng sẽ là lần đầu tiên Nguyễn Xuân Son ghi bàn trong 2 trận đấu liên tiếp ở V-League kể từ tháng 11/2024.

Xuân Son đang có tìm lại phong độ ấn tượng

Cụ thể, lần gần nhất Nguyễn Xuân Son ghi bàn trong 3 trận liên tiếp là tại ASEAN Cup 2024. Thời điểm ấy, Nguyễn Xuân Son đã ghi 7 bàn trong 4 trận cho ĐT Việt Nam ở lượt đấu cuối vòng bảng, 2 trận bán kết và chung kết lượt đi.

Nguyễn Xuân Son từng suýt tái hiện phong độ làm bàn này khi liên tiếp xé lưới Shan United, Bankok United, Lion City ở Cúp C1 Đông Nam Á từ ngày 4/12/2025 đến 29/1/2026. Tuy nhiên, mạch trận này lại bị xen ngang bởi việc Nguyễn Xuân Son không tham dự trận Nam Định gặp Eastern ở Cúp C2 châu Á vào ngày 11/12/2025.

Trong khi đó, lần gần nhất Nguyễn Xuân Son ghi bàn trong 2 trận liên tiếp ở V-League là khi lập hat-trick vào lưới Đà Nẵng và lập cú đúp vào lưới Bình Dương hồi tháng 11/2024.

Sau khi phải nghi thi đấu gần hết năm 2025 vì chấn thương, Nguyễn Xuân Son chưa thể tái hiện phong độ ghi bàn “khủng”. Tiền đạo này mới có 2 bàn sau 7 lần ra sân tại V-League 2025/2026.

Đáng chú ý, trong lần gần nhất cùng Nam Định tiếp đón HAGL trên sân Thiên Trường, Nguyễn Xuân Son đã ghi cú đúp giúp đội nhà thắng 3-0 tại V-League 2023/2024.