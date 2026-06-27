Nhận định Algeria vs Áo bảng J World Cup 2026: Dắt nhau vào vòng knock-out?

Algeria sẽ chạm trán Áo trên sân vận động Kansas City ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026. Đội thắng trong cặp đấu này nhiều khả năng sẽ đối đầu với Tây Ban Nha ở vòng 32 đội.

Algeria và Áo đã trải qua một hành trình gần như tương đồng tại giải đấu năm nay. Họ đều đánh bại đội bóng lần đầu tham dự giải là Jordan, nhưng lại bất lực trước một Argentina thăng hoa nhờ nguồn cảm hứng từ Lionel Messi – đội tuyển đã sớm giành ngôi đầu bảng trước một lượt trận.

Một kết quả hòa là đủ để giúp Áo giành tấm vé thứ hai của bảng đấu nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, kết quả này cũng đủ để giúp Algeria ghi tên mình vào vòng đấu knock-out.

Phong độ và sức mạnh của Algeria vs Áo

Sau khi để Messi lập một cú hat-trick ở lượt trận mở màn, đoàn quân của HLV Vladimir Petkovic đã đưa ra câu trả lời đanh thép bằng chiến thắng lội ngược dòng 2-1 trước Jordan tại Santa Clara. Đây mới chỉ là trận thắng thứ tư của họ tại các vòng chung kết World Cup và là lần đầu tiên họ giành trọn 3 điểm sau khi bị thủng lưới trước.

Các pha lập công của Nadhir Benbouali và Amine Gouiri – người ghi bàn thắng muộn nhất lịch sử đội tuyển tại World Cup đã hoàn tất cú lội ngược dòng cho Algeria. Qua đó, họ cũng trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên trong lịch sử ghi được hai bàn thắng từ các tình huống phạt góc trong cùng một trận đấu tại World Cup.

Mặc dù có màn trình diễn xuất sắc từ các tình huống cố định trước Jordan, nhưng Algeria sẽ phải đối đầu với một thử thách cực đại. Tuyển Áo hiện là quốc gia chơi nhiều trận nhất tại World Cup (19 trận) mà chưa từng để thủng lưới từ một quả phạt góc nào.

Algeria được dự đoán sẽ gặp khó khăn (Ảnh: Reuters).

Phía bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Ralf Rangnick đang đứng trước cơ hội lịch sử để lọt vào vòng knock-out kể từ năm 1954 - giải đấu họ từng giành huy chương đồng, thành tích tốt nhất từ trước đến nay của bóng đá Áo.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tuyển Áo cần phải xốc lại tinh thần sau thất bại 0-2 trước Argentina - trận đấu mà Messi đã lập một cú đúp và bỏ lỡ một quả phạt đền, còn các chân sút nước Áo chỉ có duy nhất một cú sút trúng đích.

Điểm sáng lớn nhất của tuyển Áo thuộc về cá nhân Marcel Sabitzer. Anh vừa chính thức trở thành cầu thủ Áo thứ năm chạm mốc 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia sau Marko Arnautovic (135), David Alaba (116), Andi Herzog (103) và Aleksandar Dragovic (100). Anh cũng là cầu thủ đầu tiên của quốc gia này có 12 lần đá chính tại các giải đấu lớn (World Cup và EURO).

Kể từ khi HLV Rangnick lên nắm quyền vào tháng 4/2022, Sabitzer là người in dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất (26), thực hiện nhiều cú sút nhất (112), tạo ra nhiều cơ hội nhất (62) và đứng thứ ba về số trận đá chính (34) trên mọi đấu trường cho tuyển Áo. Kinh nghiệm của tiền vệ đầy tầm ảnh hưởng này sẽ đóng vai trò sống còn trong chiến dịch World Cup của đội nhà.

Lịch sử đối đầu Algeria vs Áo

Đây mới chỉ là lần thứ hai trong lịch sử hai quốc gia chạm trán nhau. Lần đối đầu duy nhất trước đó cũng diễn ra tại vòng bảng World Cup 1982. Trong trận đấu đó, Áo giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Đó cũng là trận giữ sạch lưới gần nhất của họ tại vòng chung kết World Cup, trước khi trải qua chuỗi 11 trận liên tiếp phải nhận bàn thua sau đó.

Trước khi để thua Áo vào năm 1982, Algeria từng tạo nên địa chấn khi đánh bại Tây Đức với tỷ số 2-1. Đây vẫn là chiến thắng duy nhất của họ trước một đại diện châu Âu tại World Cup. Kể từ cột mốc đó, họ chưa thể lặp lại niềm vui trong 8 lần đụng độ các đội bóng từ cựu lục địa (hòa 3, thua 5).

Với việc chỉ cần một kết quả hòa là hai đội sẽ dắt tay nhau vào vòng 32 đội, không ngoại trừ khả năng, hai huấn luyện viên sẽ chọn lối chơi an toàn, giống như nhiều trận đấu ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026. Trận đấu giữa Algeria vs Áo diễn ra vào lúc 9h ngày 28/6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.