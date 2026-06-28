Kết quả World Cup 2026 hôm nay 28/6: Modric đưa Croatia vượt qua vòng bảng
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 28/6: Modric tỏa sáng giúp Croatia thắng Ghana 2-1 và giành vé vào vòng 32 đội với ngôi nhì bảng L.
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 28/6: Modric tỏa sáng giúp Croatia thắng Ghana 2-1 và giành vé vào vòng 32 đội với ngôi nhì bảng L.
Hiệp 1 diễn ra với tốc độ khá chậm khi cả Croatia và Ghana đều nhập cuộc thận trọng bởi một kết quả hòa là đủ để hai đội cùng giành vé đi tiếp. Croatia kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trong việc xuyên phá hàng phòng ngự Ghana. Cơ hội đáng chú ý trong những phút đầu là cú sút xa của Vlasic ở phút 17 đưa bóng dội cột dọc.
Bước ngoặt đến ở phút 31 khi Sučić tỏa sáng với cú dứt điểm từ khoảng 30m, đưa bóng đi chìm vào góc xa khiến thủ môn Asare không thể cản phá, mở tỷ số cho Croatia.
Sau bàn thắng, đội bóng châu Âu chủ động giảm nhịp độ, trong khi Ghana cũng không tạo được nhiều sức ép. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về Croatia.
Sang hiệp 2, Ghana dâng cao đội hình và có bàn gỡ do công của Luckassen ở phút 77 nhưng trước khi trận đấu kết thúc, Modric đã tỏa sáng với tình huống đá phạt góc chính xác, tạo cơ hội cho Vlasic ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Croatia.
Với chiến thắng này, Croatia giành vé vào vòng 32 đội với ngôi nhì bảng L. Trong khi đó, Ghana dù thua và xếp thứ 3 bảng L nhưng cũng giành quyền đi tiếp.