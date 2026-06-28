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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 28/6: Modric đưa Croatia vượt qua vòng bảng

Chủ Nhật, 06:00, 28/06/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 28/6: Modric tỏa sáng giúp Croatia thắng Ghana 2-1 và giành vé vào vòng 32 đội với ngôi nhì bảng L.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 28/6: Modric tỏa sáng giúp Croatia thắng Ghana 2-1 và giành vé vào vòng 32 đội với ngôi nhì bảng L. 

Hiệp 1 diễn ra với tốc độ khá chậm khi cả Croatia và Ghana đều nhập cuộc thận trọng bởi một kết quả hòa là đủ để hai đội cùng giành vé đi tiếp. Croatia kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trong việc xuyên phá hàng phòng ngự Ghana. Cơ hội đáng chú ý trong những phút đầu là cú sút xa của Vlasic ở phút 17 đưa bóng dội cột dọc.

Bước ngoặt đến ở phút 31 khi Sučić tỏa sáng với cú dứt điểm từ khoảng 30m, đưa bóng đi chìm vào góc xa khiến thủ môn Asare không thể cản phá, mở tỷ số cho Croatia.

Sau bàn thắng, đội bóng châu Âu chủ động giảm nhịp độ, trong khi Ghana cũng không tạo được nhiều sức ép. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về Croatia.

Sang hiệp 2, Ghana dâng cao đội hình và có bàn gỡ do công của Luckassen ở phút 77 nhưng trước khi trận đấu kết thúc, Modric đã tỏa sáng với tình huống đá phạt góc chính xác, tạo cơ hội cho Vlasic ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Croatia. 

Với chiến thắng này, Croatia giành vé vào vòng 32 đội với ngôi nhì bảng L. Trong khi đó, Ghana dù thua và xếp thứ 3 bảng L nhưng cũng giành quyền đi tiếp. 

16:59
16:59
ket qua world cup 2026 hom nay 28 6 modric dua croatia vuot qua vong bang hinh anh 2
17:00
 

 

17:01

Lượt trận cuối cùng bảng L World Cup 2026 sẽ diễn ra đồng loạt vào lúc 4h ngày 28/6 theo giờ Việt Nam. Tại sân Lincoln Financial Field ở Philadelphia (Mỹ), Croatia sẽ đối đầu Ghana.

ket qua world cup 2026 hom nay 28 6 modric dua croatia vuot qua vong bang hinh anh 3
Ảnh: Reuters.

Trước lượt trận cuối, Ghana đang có 4 điểm, tạm xếp thứ 2 trong khi Croatia đã có 3 điểm, tạm xếp ngay sau. Với cục diện này, ĐT Ghana chỉ cần hòa là sẽ giành quyền đi tiếp với ngôi nhì bảng trong khi nếu Croatia muốn có ngôi nhì, họ sẽ cần một chiến thắng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều đội xếp thứ ba ở các bảng có thể đi tiếp với 4 điểm, một trận hòa nhiều khả năng sẽ là đủ để thầy trò HLV Zlatko Dalic giành quyền vào vòng 32 đội.

Tại World Cup năm nay, Ghana đang thể hiện một màn trình diễn đáng kinh ngạc. Thay vì lối đá có phần hồn nhiên, hoang dã ở các kỳ World Cup trước, đại diện châu Phi lại có được sự lỳ lợm, kỷ luật ở hàng thủ.

Sau 2 trận, Ghana là một trong số các đội vẫn còn chưa thủng lưới ở giải đấu năm nay. Trận hòa 0-0 với ĐT Anh là minh chứng rõ nét nhất cho màn trình diễn đỉnh cao của hàng thủ Ghana trong phần đã qua của giải đấu năm nay.

Ghana gần như khóa chặt hoàn toàn hàng công Tam sư, buộc Harry Kane chỉ có 19 lần chạm bóng và khiến một trong những ứng viên vô địch phải bất lực trong suốt 90 phút. Với Jordan Ayew, Antoine Semenyo cùng nền tảng thể lực sung mãn, Ghana đủ sức biến mọi sai lầm của đối thủ thành cơ hội phản công nguy hiểm.

Chính điểm mạnh từ các pha chuyển đổi trạng thái đã mang về chiến thắng cho Ghana trong ngày ra quân trước Panama và giờ đây khi đang có lợi thế trước Croatia, Ghana càng có thêm cơ hội để thi triển cách đá này.

Trong khi đó, Croatia vừa tự cứu mình bằng chiến thắng tối thiểu trước Panama. Kinh nghiệm, bản lĩnh và sự già rơ của Luka Modric cùng các đồng đội vẫn là điểm tựa lớn nhất của đội bóng áo caro. Tuy nhiên, thất bại 2-4 trước Anh ở trận ra quân cho thấy Croatia không còn duy trì được sự chắc chắn như giai đoạn đỉnh cao. Họ vẫn kiểm soát bóng tốt, nhưng khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng chưa thật sự thuyết phục.

Trước đối thủ đang vào phom như Ghana, sẽ không dễ để Croatia chiếm được ưu thế. Tuy nhiên, như đã nói, đại diện châu Âu có thể cũng chỉ cần 1 điểm để hoàn thành mục tiêu nên việc không thua sẽ gần như ưu tiên hàng đầu với Croatia ở trận này.

21:32

 

21:34

 

03:37
ket qua world cup 2026 hom nay 28 6 modric dua croatia vuot qua vong bang hinh anh 4
Đội hình xuất phát của 2 đội. 
03:41
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ket qua world cup 2026 hom nay 28 6 modric dua croatia vuot qua vong bang hinh anh 16
ket qua world cup 2026 hom nay 28 6 modric dua croatia vuot qua vong bang hinh anh 17
Ảnh: Reuters. 
04:01

1' Trận đấu bắt đầu !!! Croatia giao bóng trước. 

04:05

4' Trận đấu khởi đầu với tốc độ chậm. Đôi bên chưa mạnh dạn tổ chức tấn công khi một trận hòa là đủ để cả hai đội giành vé đi tiếp. 

04:10

9' Croatia lần đầu đưa được bóng vào vòng cấm Ghana nhưng thủ môn  Asare của đại diện châu Phi đã dễ dàng ôm gọn bóng. 

04:13
ket qua world cup 2026 hom nay 28 6 modric dua croatia vuot qua vong bang hinh anh 18
Ảnh: Reuters
04:17

16' Croatia đang chủ động cầm bóng nhiều hơn nhưng chưa tạo được nhiều đột biến. 

04:19

17' Croatia có cơ hội ngon ăn nhất từ đầu trận. Vlasic có khoảng trống trước vòng cấm Ghana và tung ra cú sút xa, bóng đi theo quỹ đạo khó, vượt qua tầm với thủ môn Asare nhưng lại tìm đến cột dọc. 

04:26

25' Trận đấu bước vào quãng nghỉ uống nước giữa hiệp 1. Tỷ số vẫn đang là 0-0. 

04:28
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Ảnh: Reuters. 
04:33

31' VÀO OOOOO!!! Sucic có bóng ngoài vòng cấm. Anh không chế một nhịp rồi dứt điểm từ khoảng cách gần 30m, đưa bóng đi chìm vào góc xa, làm bó tay thủ môn Ghana. 1-0 cho Croatia. 

04:42

40' Sau bàn thắng của Sucic, Croatia không quá nỗ lực để tấn công trong khi Ghana cũng không đẩy cao tốc độ. Ở tình huống gần nhất, Semenyo (Ghana) có pha nửa chuyền, nửa sút từ cánh phải nhưng đồng đội của anh đã không thể tiếp cận. 

04:47

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ !!!!

04:50

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Croatia. 

04:51
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Ảnh: Reuters. 
05:06

Hiệp 2 bắt đầu !!!

05:12

50' Ghana đang có những động thái muốn đẩy nhanh tốc độ nhưng hàng thủ Croatia đang chơi rất tập trung để hóa giải. 

05:18

57' Ghana vẫn đang gia tăng sức ép. Hàng phòng ngự Croatia làm rất tốt nhiệm vụ, trong đó ngay cả Modric cũng rất tích cực giúp đỡ các hậu vệ giải nguy. 

05:19
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Ảnh: Reuters. 
05:26

64' Sức ép không được Ghana duy trì trong ít phút vừa qua. Bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân. 

05:33

72' Tốc độ trận đấu rất chậm. Những áp lực của Ghana cũng chưa đủ lớn để họ có thể tạo nên sự khác biệt. 

05:36

73' BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!! Các cầu thủ Ghana thực hiện quả đá phạt. Luckassen băng xuống dứt điểm tung lưới Croatia nhưng trọng tài xác nhận đã có lỗi việt vị và không công nhận bàn thắng. 

05:39

76' VÀO OO!!! Sau 3 phút tham khảo VAR, trọng tài xác định Luckassen không phải cầu thủ việt vị. Bàn thắng được công nhận cho Ghana. 

05:42
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Ảnh: Reuters. 
05:43

82' Các cầu thủ Ghana để mất bóng, tạo cơ hội cho Pasalic của Croatia tung ra cú đá hiểm hóc nhưng thủ môn Asare của Ghana đã kịp thời bay người cứu thua. 

05:45

83' VÀO OOO!!! Croatia được hưởng quả đá phạt góc. Modric tạt chuẩn mực để Vlasic bật cao đánh đầu tung lưới Ghana. 2-1 cho Croatia. 

05:51

Trận đấu có 7 phút bù giờ !!!!

05:52
ket qua world cup 2026 hom nay 28 6 modric dua croatia vuot qua vong bang hinh anh 23
Ảnh: Reuters. 
05:58

Hết giờ !!! Croatia thắng Ghana 2-1. 

ket qua world cup 2026 hom nay 28 6 modric dua croatia vuot qua vong bang hinh anh 24
Trần Tiến/VOV.VN
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