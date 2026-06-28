Kết quả World Cup 2026 hôm nay 28/6: Thắng nhẹ Panama, ĐT Anh giành vé đi tiếp

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Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Anh tràn lên tấn công, liên tục gây sức ép nhưng không tạo ra được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. ĐT Panama chơi phòng ngự chủ động khiến Harry Kane cùng các đồng đội gặp rất nhiều khó khăn.

Sang hiệp hai khi thế trận đang bế tắc, ĐT Anh có bàn mở tỉ số từ tình huống đá phạt góc, Bellingham có pha ra chân nhanh khiến thủ thành của ĐT Panama không kịp phản xạ.

Chỉ ít phút sau, Bellingham là người bấm bóng để Harry Kane đánh đầu ghi bàn nhân đôi cách biệt. Trong những phút cuối, cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng thành công.

Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Panama 0-2 Anh. Với kết quả này, ĐT Anh giành quyền vào vòng 32 đội với tư cách đội đứng đầu bảng L.