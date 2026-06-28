Kết quả World Cup 2026 hôm nay 28/6: Thắng nhẹ Panama, ĐT Anh giành vé đi tiếp
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 28/6 nhận được sự chú ý khi ĐT Anh giành chiến thắng trước ĐT Panama để vào vòng 32 đội với tư cách đội đứng đầu bảng L.
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 28/6 nhận được sự chú ý khi ĐT Anh giành chiến thắng trước ĐT Panama để vào vòng 32 đội với tư cách đội đứng đầu bảng L.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Anh tràn lên tấn công, liên tục gây sức ép nhưng không tạo ra được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. ĐT Panama chơi phòng ngự chủ động khiến Harry Kane cùng các đồng đội gặp rất nhiều khó khăn.
Sang hiệp hai khi thế trận đang bế tắc, ĐT Anh có bàn mở tỉ số từ tình huống đá phạt góc, Bellingham có pha ra chân nhanh khiến thủ thành của ĐT Panama không kịp phản xạ.
Chỉ ít phút sau, Bellingham là người bấm bóng để Harry Kane đánh đầu ghi bàn nhân đôi cách biệt. Trong những phút cuối, cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng thành công.
Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Panama 0-2 Anh. Với kết quả này, ĐT Anh giành quyền vào vòng 32 đội với tư cách đội đứng đầu bảng L.
Màn so tài giữa Panama vs Anh được đánh giá sẽ khó có bất ngờ khi Harry Kane cùng các đồng đội đang rất khát khao chiến thắng sau trận hoà Ghana. Trong quá khứ, hai đội từng gặp nhau một lần tại vòng bảng World Cup 2018, ĐT Anh giành chiến thắng đậm với tỉ số 6-1.
Trong trận đấu đó, Harry Kane từng ghi hattrick bàn thắng vào lưới ĐT Panama. Vì vậy ở trận đấu sắp tới, Harry Kane được kỳ vọng sẽ toả sáng để giúp ĐT Anh giành chiến thắng, qua đó vào vòng loại trực tiếp với tư cách đội đứng đầu bảng L.
ĐT Panama không còn mục tiêu khi đã dừng bước tại vòng bảng World Cup 2026 sau hai trận thua liên tiếp. Điều đó khiến ĐT Anh càng có hy vọng giành kết quả tốt trong màn so tài sắp tới khi ĐT Panama nhiều khả năng trao cơ hội ra sân tại World Cup cho nhóm cầu thủ dự bị.
Trận đấu giữa Panama vs Anh sẽ diễn ra vào 4h00 ngày 28/6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
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Các CĐV tạo nên bầu không khí sôi động trên sân (Ảnh: Reuters)
Các cầu thủ khởi động trước trận đấu (Ảnh: Reuters)
Trận đấu bắt đầu! ĐT Panama là đội giao bóng trước.
4': Không được! Harry Kane có pha mở bóng cho đồng đội ở hướng đối diện nhưng bóng đi sâu làm lỡ cơ hội tấn công của ĐT Anh.
8': Không vào! Rashford đi bóng từ cánh trái theo hướng tấn công rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm về phía cột gần, thủ thành Mosquera đã kịp thời đổ người đẩy bóng cứu thua cho ĐT Panama.
10': Không được! Saka nhận bóng ở biên rồi chuyền chéo góc về cột gần nhưng lực hơi mạnh, thủ thành Mosquera đã bắt gọn hoá giải tình huống nguy hiểm về phía khung thành ĐT Panama.
15': Nguy hiểm! Saka đi bóng từ cánh phải theo hướng tấn công vào vòng cấm rồi dứt điểm về phía cột gần nhưng do góc sút hẹp, thủ thành Mosquera không khó để bắt gọn bóng giải nguy cho ĐT Panama.
17': Không được! Từ tình huống bấm bóng của đồng đội, Harry Kane xâm nhập vòng cấm rồi chuyền một chạm nhưng bóng đập cầu thủ Panama đi hết đường biên ngang.
22': Sút ngay! Nhận bóng ở khoảng cách hơn 30 mét so với khung thành, Bellingham quyết định sút ngay khi thấy thủ thành ĐT Panama ra xa khung thành nhưng bóng đi không chính xác.
23': Quãng nghỉ! Cầu thủ hai đội tạm nghỉ để tiếp nước.
26': Hai đội trở lại thi đấu.
26': Không vào! Rodriguez thoát xuống dứt điểm về phía cột gần nhưng thủ thành Pickford đã kịp thời đổ người đẩy bóng cứu thua cho ĐT Anh.
30': Không được! Rashford tạt bóng vào vòng cấm ĐT Panama nhưng quá sâu khiến thủ thành Mosquera không gặp khó khăn để bắt gọn.
33': Nguy hiểm! O'Reilly xâm nhập vòng cấm ĐT Panama rồi đánh đầu ngược nhưng không làm khó được thủ môn Mosquera.
38': Không vào! Từ đường tạt bóng của đồng đội, Rashford bật cao đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà ngang ĐT Panama trong gang tấc.
43': Không được! ĐT Anh có pha treo bóng từ chấm đá phạt góc nhưng các cầu thủ phòng ngự Panama đã phá bóng ra.
45': Bù giờ! Hiệp một có 3 phút bù giờ.
45+3': Không vào! ĐT Anh được đá phạt trực tiếp với khoảng cách hơn 20 mét so với khung thành. Rashford quyết định sút thẳng đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Hiệp một kết thúc. Tỉ số trận đấu đang là Panama 0-0 Anh.
Hiệp hai bắt đầu!
50': Không được! ĐT Anh vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự ĐT Panama.
52': Nguy hiểm! Từ đường tạt bóng của đồng đội, Harry Kane băng vào nhưng không thể dứt điểm cận thành.
57': Không vào! Harry Kane tung ra cú sút căng trong vòng cấm khiến thủ thành Mosquera đẩy bóng cứu thua cho ĐT Panama.
62': VÀOOOOOO !!!!! Từ tình huống phạt góc, bóng được treo vào góc gần để Bellingham ra chân dứt điểm rất nhanh khiến thủ thành Mosquera không kịp phản xạ. Tỉ số của trận đấu là Panama 0-0 Anh.
64': Nguy hiểm! Nhận bóng trong vòng cấm, Murillo ra chân dứt điểm nhanh nhưng bóng đi chệch cột dọc ĐT Anh.
67': VÀOOOOOOO !!!!! Bellingham bấm bóng để Harry Kane bật cao đánh đầu cận thành mang về bàn nhân đôi cách biệt. Tỉ số trận đấu là Panama 0-2 Anh.
69': Quãng nghỉ! Cầu thủ hai đội tạm nghỉ để tiếp nước.
71': Hai đội trở lại sân thi đấu.
74': Nguy hiểm! Từ đường tạt bóng của đồng đội, Ismael Diaz bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang ĐT Anh.
75': Không vào! Ismael Diaz băng vào dứt điểm nhanh vào góc gần nhưng bóng đi chệch cột dọc ĐT Anh.
81': Không được! Rashford xử lý bóng không tốt trong vòng cấm làm lỡ cơ hội tấn công của ĐT Anh.
87': Không vào! Rashford có cơ hội dứt điểm cận thành trong thế trống trải nhưng chân sút của ĐT Anh đá hụt bóng bỏ lỡ cơ hội đầy đáng tiếc.
90': Bù giờ! Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
90+1': Không có bàn thắng! Jose Fajardo đưa được bóng vào lưới ĐT Anh nhưng bàn thắng không được công nhận do cầu thủ này đã mắc lỗi việt vị.
Trận đấu kết thúc! Tỉ số chung cuộc là Panama 0-2 Anh.
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