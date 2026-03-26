Nhận định ĐT Việt Nam vs ĐT Bangladesh: Chờ đợi Xuân Son & Hoàng Hên tái hợp

Hôm nay 26/3, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu với ĐT Bangladesh, trận đấu quốc tế đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang Sik trong năm 2026.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: "Chúng tôi đang trong quá trình phân tích để tìm ra cách đối phó tốt nhất. Mục tiêu của đội là hướng tới một kết quả tích cực và giành chiến thắng trong trận đấu tới.

HLV Kim Sang Sik chia sẻ thêm, sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên cùng với Nguyễn Xuân Son sẽ giúp đội tuyển linh hoạt hơn trong cách vận hành hệ thống tấn công, có thể sử dụng một hoặc hai tiền đạo tùy theo diễn biến trận đấu, qua đó gia tăng khả năng tạo cơ hội và dứt điểm.

Việc Xuân Son và Hoàng Hên có thể có lần đầu tiên ra sân cho ĐT Việt Nam là một yếu tố người hâm mộ rất chờ đợi ở trận ĐT Việt Nam vs ĐT Bangladesh.

Khi còn cùng khoác áo Nam Định, Xuân Son và Hoàng Hên đã tạo nên cặp đôi ăn ý bậc nhất V-League, góp phần giúp đội bóng thành Nam vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại của V-League. Rất nhiều người theo dõi bóng đá nước nhà lâu năm đang kỳ vọng bộ đôi cầu thủ nhập tịch này sẽ tái hiện hình ảnh ngày nào ở sân chơi V-League để mang về chiến thắng cho ĐT Việt Nam.

Bên cạnh đó, sự trở lại của những Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng cũng nhận được sự quan tâm. Khán giả muốn chờ đợi màn trình diễn đỉnh cao của bộ đôi hậu vệ đã từng cùng U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam tạo nên nhiều dấu ấn trước khi chấn thương.

Về phần ĐT Bangladesh, đội bóng này có trong đội hình cầu thủ từng nhiều năm thi đấu Ngoại hạng Anh là Hamza Choudhury nhưng phần còn lại của đại diện Nam Á được đánh giá có năng lực không quá cao. Thứ hạng 181 trên bảng xếp hạng FIFA đã nói lên nhiều điều về sức mạnh của đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Javier Cabrera.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Javier Cabrera nói: "Đây là thời điểm phù hợp để chúng tôi đối đầu với những đội bóng mạnh như Việt Nam. Mục tiêu của Bangladesh là tạo ra sự cạnh tranh cao nhất trong trận đấu này, qua đó chuẩn bị cho trận đấu chính thức sắp tới gặp Singapore".

Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Bangladesh sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 26/3 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội).