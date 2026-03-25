ĐT Việt Nam bất bại khi gặp ĐT Malaysia trong 12 năm

Màn so tài giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trong lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 vẫn nhận được nhiều sự chú ý dù chỉ mang tính thủ tục. Với việc ĐT Malaysia bị AFC phạt và trừ 6 điểm, ĐT Việt Nam đang đứng đầu bảng F và chắc chắn giành quyền tham dự vòng chung kết.

ĐT Việt Nam không thua khi gặp ĐT Malaysia trong 12 năm qua (Ảnh: Như Đạt)

Dù vậy, cả hai đội tuyển đều hướng đến chiến thắng mang ý nghĩa lớn về mặt tinh thần. ĐT Malaysia sau án phạt của FIFA và AFC đang chịu khá nhiều áp lực từ người hâm mộ. Vì vậy, các cầu thủ Malaysia muốn giành kết quả tốt để xoa dịu dư luận.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam muốn giành chiến thắng trên sân nhà sau khi từng bị vượt qua với tỉ số 4-0 trên sân khách (sau đó ĐT Malaysia bị AFC xử thua 0-3). Đặc biệt, ĐT Việt Nam được đánh giá cao khi Xuân Son trở lại sau chấn thương, cũng như Hoàng Hên có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển sau khi nhập tịch.

ĐT Việt Nam đang có thành tích đối đầu ấn tượng khi gặp ĐT Malaysia. Trong 12 năm gần đây, ĐT Việt Nam đang bất bại với chỉ 1 trận hoà, còn lại là 8 chiến thắng (bao gồm cả trận đấu mà ĐT Malaysia bị xử thua trong năm 2025).

Lần gần nhất ĐT Việt Nam để thua ĐT Malaysia là bán kết lượt về AFF Cup 2014. ĐT Việt Nam khi đó giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách, sau đó để thua 2-4 ở trận lượt về diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình.

Trận đấu sắp tới giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 31/3 trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình).