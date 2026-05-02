Nhận định Hải Phòng vs CAHN: “Đại tiệc” bóng đá tấn công tại Lạch Tray

CAHN quyết tâm “đánh nhanh thắng nhanh”

Đoàn quân của HLV Polking hiện đang thống trị ngôi đầu bảng V-League 2025/2026 một cách đầy thuyết phục. Sau 20 vòng đấu, đội bóng ngành Công an đã thiết lập khoảng cách lên tới 9 điểm so với đối thủ bám đuổi là Thể Công Viettel.

Với phong độ thăng hoa hiện tại, CAHN đang nắm giữ lợi thế cực lớn mà các đối thủ khó lòng san lấp. Tuy nhiên, Quang Hải cùng các đồng đội vẫn đặt quyết tâm định đoạt ngôi vương sớm nhất có thể để tránh kịch bản “đêm dài lắm mộng”. Cuộc đối đầu với Hải Phòng tại vòng 21 chính là cơ hội vàng để thầy trò HLV Polking hiện thực hóa mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Hải Phòng chiến đấu vì màu cờ sắc áo

Ở phía bên kia chiến tuyến, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đang gặp khó trong cuộc đua vào tốp 4 khi kém Hà Nội FC 8 điểm. Dù bị đánh giá thấp hơn về cả phong độ lẫn chất lượng đội hình, nhưng các cầu thủ đất Cảng chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình vì người hâm mộ tại “chảo lửa” Lạch Tray.

Điểm tựa lớn nhất của Hải Phòng trong trận đấu này chính là sự trở lại của chân sút chủ lực Diederrick Joel Tagueu. Tiền đạo hiện đang đứng thứ 3 trong danh sách “Vua phá lưới” này đang khát khao ghi bàn để cạnh tranh danh hiệu cá nhân. Đặc biệt, sau khi vừa gia hạn hợp đồng, Tagueu càng có thêm động lực để chứng minh giá trị trước Ban lãnh đạo và cổ động viên đội nhà.

Chờ đợi bữa tiệc bóng đá tấn công

Dựa trên triết lý bóng đá của cả HLV Chu Đình Nghiêm và HLV Polking, giới chuyên môn dự báo người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận cầu cống hiến với nhiều bàn thắng. Dù sở hữu lợi thế sân nhà, nhưng việc cầm hòa được một CAHN đang hừng hực khí thế đã được xem là thành công lớn đối với đội bóng đất Cảng vào lúc này.

Trận đấu giữa Hải Phòng vs CAHN trong khuôn khổ vòng 21 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 2/5. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến diễn biến hấp dẫn của màn so tài này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn