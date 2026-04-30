Trọng tài Hàn Quốc bắt chính trong trận cầu tâm điểm vòng 21 V-League

Màn so tài giữa Thể Công Viettel vs Ninh Bình tại vòng 21 V League thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Trận đấu này không chỉ tác động đến cuộc đua vô địch, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc giành ngôi á quân để có suất dự cúp C2 châu Á mùa sau.

Với sức nóng của trận đấu, hai trọng tài FIFA người Hàn Quốc là ông Chae Sang Hyeop và ông Choi Cheol Jun (một trọng tài chính và một trọng tài VAR) sẽ điều hành trận cầu tâm điểm vòng 21.

Trọng tài Chae Sang Hyeop sẽ cầm còi trận đấu giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình (Ảnh: Như Đạt)

Đây là lần thứ hai trong mùa giải năm nay, một ê kíp trọng tài Hàn Quốc được mời làm nhiệm vụ tại V-League. Trước đó, hai trọng tài Hàn Quốc từng làm nhiệm vụ tại trận đấu vòng 16 giữa Ninh Bình và CAHN.

Trọng tài Chae Sang Hyeop (sinh năm 1989) là gương mặt đã dạn dày kinh nghiệm và quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Về cấp độ quốc tế, ông vừa bắt chính trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia tại vòng loại Asian Cup vào tháng 3/2026.

Ở cấp CLB, vị trọng tài này cũng như từng cầm còi trận đấu CAHN gặp Tampines Rovers tại cúp C1 Đông Nam Á 2024/25. Ông từng làm trọng tài VAR trong trận đại chiến giữa CAHN và Hà Nội FC ở vòng 24 V-League 2024/25.

Trọng tài Choi Cheol Jun có lần đầu tiên làm nhiệm vụ tại V-League. Trước đó, ông từng được LĐBĐ Hàn Quốc giới thiệu cho trận CAHN gặp Ninh Bình ở vòng 16 V-League 2025/26 nhưng sau đó kế hoạch đã có sự điều chỉnh.

