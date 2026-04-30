  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Trọng tài Hàn Quốc bắt chính trong trận cầu tâm điểm vòng 21 V-League

Thứ Năm, 15:18, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trận cầu tâm điểm vòng 21 V-League giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình sẽ được điều hành bởi hai trọng tài người Hàn Quốc.

Màn so tài giữa Thể Công Viettel vs Ninh Bình tại vòng 21 V League thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Trận đấu này không chỉ tác động đến cuộc đua vô địch, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc giành ngôi á quân để có suất dự cúp C2 châu Á mùa sau.

Với sức nóng của trận đấu, hai trọng tài FIFA người Hàn Quốc là ông Chae Sang Hyeop và ông Choi Cheol Jun (một trọng tài chính và một trọng tài VAR) sẽ điều hành trận cầu tâm điểm vòng 21.

trong tai han quoc bat chinh trong tran cau tam diem vong 21 v-league hinh anh 1
Trọng tài Chae Sang Hyeop sẽ cầm còi trận đấu giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình (Ảnh: Như Đạt)

Đây là lần thứ hai trong mùa giải năm nay, một ê kíp trọng tài Hàn Quốc được mời làm nhiệm vụ tại V-League. Trước đó, hai trọng tài Hàn Quốc từng làm nhiệm vụ tại trận đấu vòng 16 giữa Ninh Bình và CAHN.

Trọng tài Chae Sang Hyeop (sinh năm 1989) là gương mặt đã dạn dày kinh nghiệm và quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Về cấp độ quốc tế, ông vừa bắt chính trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia tại vòng loại Asian Cup vào tháng 3/2026.

Ở cấp CLB, vị trọng tài này cũng như từng cầm còi trận đấu CAHN gặp Tampines Rovers tại cúp C1 Đông Nam Á 2024/25. Ông từng làm trọng tài VAR trong trận đại chiến giữa CAHN và Hà Nội FC ở vòng 24 V-League 2024/25.

Trọng tài Choi Cheol Jun có lần đầu tiên làm nhiệm vụ tại V-League. Trước đó, ông từng được LĐBĐ Hàn Quốc giới thiệu cho trận CAHN gặp Ninh Bình ở vòng 16 V-League 2025/26 nhưng sau đó kế hoạch đã có sự điều chỉnh.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
PV/VOV.VN
Tag: Thể Công Viettel Ninh Bình V-League
Xuân Son gửi thông điệp ý nghĩa trong ngày 30/4
Lịch thi đấu U17 nữ Việt Nam tại giải châu Á: Gặp Thái Lan ở trận mở màn
Thể Công Viettel vs Ninh Bình: Tâm điểm từ những người trở lại
