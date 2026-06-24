Nhận định Nam Phi - Hàn Quốc bảng A World Cup 2026: Son Heung-min tỏa sáng?

Lượt trận cuối bảng A World Cup 2026 sẽ chứng kiến màn so tài rất đáng chú ý giữa Nam Phi và Hàn Quốc. Đây là trận đấu mang ý nghĩa sống còn, đặc biệt với Nam Phi khi họ buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, Hàn Quốc chỉ cần một trận hòa là giành vé vào vòng 32 đội.

Với 3 điểm sau hai lượt trận, Hàn Quốc đang nắm quyền tự quyết. Sau chiến thắng trước CH Séc và thất bại sát nút trước Mexico, đội bóng xứ kim chi cho thấy họ vẫn duy trì được bản sắc kiểm soát bóng tốc độ cao cùng khả năng tạo đột biến từ tuyến hai. Theo dự đoán của siêu máy tính, Hàn Quốc có tới 56,2% cơ hội chiến thắng, trong khi khả năng Nam Phi tạo bất ngờ chỉ ở mức 20,3%, còn tỷ lệ hòa là 23,5%.

Ở khía cạnh về chuyên môn, Hàn Quốc đang sở hữu nhiều điểm tựa lớn. Đầu tiên là thủ lĩnh Son Heung-min, người chuẩn bị có trận World Cup thứ 13 trong sự nghiệp. Kinh nghiệm, khả năng di chuyển không bóng và dứt điểm đa dạng của ngôi sao này sẽ là chìa khóa mở ra thế trận.

Nam Phi so tài với Hàn Quốc vào lúc 8h ngày 25/6.

Bên cạnh đó, Lee Kang-in đang là cái tên nổi bật nhất ở tuyến giữa. Sau hai lượt trận, tiền vệ của Paris Saint-Germain liên tục dẫn đầu về số cơ hội tạo ra và số lần rê bóng thành công bên phía Hàn Quốc.

Điểm mạnh lớn nhất của Hàn Quốc là khả năng chuyển trạng thái. Họ không cầm bóng quá áp đảo, nhưng khi có khoảng trống, tốc độ triển khai cực nhanh. Bộ đôi Son Heung-min và Lee Kang-in có thể khiến hàng thủ Nam Phi gặp rất nhiều khó khăn nếu dâng cao quá mức.

Bên kia chiến tuyến, Nam Phi lại cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ sau trận thua mở màn trước Mexico. Trong cuộc đối đầu với CH Séc, họ kiểm soát bóng tới hơn 61%, thực hiện 508 đường chuyền – con số cao nhất lịch sử đội bóng này tại World Cup.

Son Heung-min được kỳ vọng sẽ tỏa sáng (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Nam Phi vẫn nằm ở hệ thống phòng ngự. Họ chỉ giữ sạch lưới 1/11 trận World Cup gần nhất và thường xuyên mắc lỗi vị trí khi bị phản công. Đây là điều rất nguy hiểm khi đối đầu với một đội bóng sắc bén như Hàn Quốc.

Về lịch sử đối đầu, đây là lần đầu hai đội gặp nhau, nhưng trong quá khứ Hàn Quốc từng thắng Togo, hòa Nigeria, thua Algeria và Ghana khi chạm trán các đội châu Phi ở World Cup.

Ở trận đấu này, Nam Phi buộc phải tấn công để tìm chiến thắng, còn Hàn Quốc có thể chọn cách chơi thực dụng hơn, chờ thời cơ phản công. Đây là kiểu thế trận mà đại diện châu Á rất ưa thích.

Trận đấu giữa Nam Phi vs Hàn Quốc tại bảng A World Cup 2026 diễn ra vào lúc 8h ngày 25/6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.