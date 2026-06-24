World Cup 2026: Messi, Ronaldo hay Mbappe có thể vươn tới cột mốc lịch sử?

Chỉ sau hai lượt đấu vòng bảng, World Cup 2026 đang chứng kiến những chân sút hàng đầu thế giới thể hiện khả năng săn bàn đỉnh cao. Lionel Messi hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 5 bàn thắng, đứng sau lần lượt là Haaland, Mbappe (4 bàn), Undav hay Jonathan David (3 bàn).

Messi đã ghi được 5 bàn thắng tại World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Nếu tính từ khi World Cup mở rộng số đội lên thành 32 từ năm 1998, số bàn thắng của Messi tại giải đấu năm nay đã bằng cầu thủ giành danh hiệu vua phá lưới các năm 2006 và 2010. Miroslav Klose (Đức – 2006) và Thomas Muller (Đức – 2010) đều giành danh hiệu vua phá lưới với tổng cộng 5 bàn thắng ghi được.

Với việc World Cup 2026 nâng số đội tham dự lên con số 48, những đội vào đến bán kết sẽ thi đấu tối đa 8 trận. Điều đó sẽ giúp các chân sút có cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn trong một kỳ World Cup.

Hiện tại, kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một kỳ World Cup đang thuộc về huyền thoại người Pháp Just Fontaine lập nên vào năm 1958 (13 bàn). Trong suốt nhiều thập kỷ qua, những cầu thủ giành danh hiệu vua phá lưới World Cup thường chỉ dừng lại ở con số 6 đến 8 bàn thắng.

Tuy nhiên với thể thức mới tại World Cup 2026, các chân sút đương đại đang có cơ hội chạm tới kỷ lục kéo dài suốt 68 năm. Dù chặng đường chạm đến cột mốc 13 bàn của Just Fontaine còn rất xa, hiệu suất trung bình hơn 2 bàn mỗi trận của Messi, Haaland hay Mbappe hiện tại mang đến kỳ vọng về một kỷ lục mới có thể được thiết lập tại giải đấu năm nay.