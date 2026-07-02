Nhận định Tây Ban Nha - Áo: Thời cơ phá "lời nguyền" nhà vô địch World Cup

Các nhà vô địch World Cup giai đoạn 2006, 2010 và 2014 là Italia, Tây Ban Nha và Đức đang chịu chung cái dớp kỳ lạ: Họ chưa thắng trận knock-out nào ở đấu trường này kể từ khi vô địch.

Italia bị loại từ vòng bảng World Cup 2010 và 2014 rồi liên tiếp lỗi hẹn với VCK suốt 12 năm qua. Đức bị loại từ vòng bảng World Cup 2018, 2022 và vừa bị Paraguay hạ knock-out sau loạt sút luân lưu ở giải năm nay.

Tây Ban Nha đã bị loại từ vòng bảng World Cup 2014 rồi liên tiếp bị Nga và Morocco hạ knock-out bằng loạt sút luân lưu vào năm 2018 và 2022. Trận gặp Áo đêm nay liệu có phải thời cơ để Tây Ban Nha phá "lời nguyền" kỳ lạ này?

So với những đối thủ từng quật ngã Tây Ban Nha ở 2 kỳ World Cup gần đây là Nga và Morocco, thì Áo không có tinh thần chiến đấu máu lửa bằng, lối chơi tập thể kém ấn tượng hơn và chất lượng đội hình đuối hơn.

Bàn thắng của Kalajdzic đưa Áo từ chỗ bị loại tới vượt qua vòng bảng World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Thực tế, Áo tưởng chừng đã bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026 khi bị Algeria dẫn trước 3-2 ở phút 90+3, nhưng bàn gỡ hòa 3-3 trong những giây cuối cùng của Sasa Kalajdzic đã đưa họ đi tiếp với ngôi nhì bảng J. Trước trận hòa Algeria, Áo đã thắng Jordan 3-1 và thua Argentina 0-2.

Trong khi đó, Tây Ban Nha đứng đầu bảng H với 7 điểm. Dù bất ngờ bị Cape Verde cầm hòa 0-0 ở trận ra quân, Tây Ban Nha đã lấy lại hình ảnh ứng viên vô địch khi liên tiếp thắng Saudi Arabia 4-0 và Uruguay 1-0.

Nhìn rộng hơn, Tây Ban Nha đang có chuỗi 20 trận bất bại trên mọi đấu trường. Tây Ban Nha cũng sở hữu thành tích đối đầu nổi trội trước Áo khi thắng 4 và hòa 1 trong 5 lần gặp nhau gần nhất.

Tây Ban Nha là ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Gần như chắc chắn, Tây Ban Nha sẽ cầm bóng áp đảo trước Áo và có thể tạo ra cơn mưa bàn thắng nếu đối thủ thủng lưới sớm. Ở chiều ngược lại, Áo được dự đoán sẽ chủ trương chơi phòng ngự phản công, cố gắng tái hiện kịch bản gây bất ngờ như Nga và Morocco khi loại Tây Ban Nha ở 2 kỳ World Cup gần đây.

Theo tính toán của Opta, Tây Ban Nha có khả năng thắng trận trong thời gian thi đấu chính thức lên tới 70,6%. Khả năng Áo thắng trận trong 90 phút là 12,2%. Khả năng đôi bên kéo nhau vào hiệp phụ hoặc đi tới loạt sút luân lưu là 17,2%.