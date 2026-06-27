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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Tây Ban Nha thắng nhẹ Uruguay

Thứ Bảy, 09:02, 27/06/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Tây Ban Nha thắng nhẹ Uruguay 1-0 và giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng H.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Tây Ban Nha thắng nhẹ Uruguay 1-0 và giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng H. 

ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 tay ban nha thang nhe uruguay hinh anh 1

Tây Ban Nha nhập cuộc chủ động và sớm đẩy cao đội hình gây sức ép. Tuy nhiên, Uruguay sẵn sàng tạo nên khó khăn cho Tây Ban Nha với lối chơi phòng ngự phản công đầy quyết liệt cùng những pha áp sát tốc độ cao. Đại diện Nam Mỹ có thời điểm tạo sức ép khiến thủ môn Unai Simon xử lý thiếu chắc chắn. Nếu các chân sút dứt điểm chính xác hơn, Uruguay hoàn toàn có thể là đội mở tỷ số. 

Thế nhưng khi đội bóng Nam Mỹ còn đang loay hoay tìm bàn thắng, Tây Ban Nha lại bất ngờ vượt lên ở phút 41. Từ pha lên bóng bên cánh phải của Marcos Llorente, Álex Baena tung cú sút không quá mạnh nhưng bóng đập đất khiến Muslera không thể cản phá. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha. 

Sang hiệp 2, Tây Ban Nha chủ động chơi chậm hướng đến mục tiêu bảo toàn tỷ số. Uruguay trong tình thế phải tấn công đã chơi rất nhạt nhòa và không để lại dấu ấn đáng kể nào. Thậm chí đội bóng Nam Mỹ kết thúc trận đấu với chỉ 10 người sau thẻ đỏ của Canobbio. 

Với tỷ số này. Tây Ban Nha giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng H còn Uruguay bị loại. 

14:34
14:34
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 tay ban nha thang nhe uruguay hinh anh 3
14:35
 

 

14:36

Lượt trận cuối cùng bảng H World Cup 2026 sẽ diễn ra đồng loạt vào lúc 7h ngày 27/6/2026. Trên sân Akron ở Zapopan (Mexico), ĐT Tây Ban Nha sẽ có cuộc đọ sức với ĐT Uruguay.

ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 tay ban nha thang nhe uruguay hinh anh 5

Trước khi trận đấu này diễn ra, Tây Ban Nha đang tạm thời dẫn đầu bảng với 4 điểm trong khi Uruguay xếp ngay sau với 2 điểm sau 2 trận hòa.

Tây Ban Nha về lý thuyết vẫn còn nguy cơ bị loại nhưng khả năng này là rất nhỏ khi đại diện châu Âu đã chắc chắn không thể tụt xuống cuối bảng. Do đó, gần như chắc chắn Tây Ban Nha bước vào trận đấu này với tư cách một trong những đội đã giành vé vào vòng 32 đội.

Trong bối cảnh ấy, người hâm mộ mong muốn những ngôi sao như Lamine Yamal hay Nico Williams sẽ tỏa sáng nhiều hơn nữa để làm bàn đạp tiến vào vòng trong.

Ở 2 trận đã qua, HLV Luis de la Fuente sử dụng Lamine Yamal hay Nico Williams rất hạn chế do bộ đôi này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Dù vậy, Yamal vẫn kịp có 1 bàn thắng vào lưới Saudi Arabia và đó như một lời khẳng định ngôi sao trẻ này vẫn có thể tỏa sáng khi cần trong lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup.

Ngoài ra, chắc chắn Tây Ban Nha cũng mong muốn giành thắng lợi để có được ngôi đầu bảng, qua đó tránh được Argentina ở vòng 32 đội. Nhìn chung, mục tiêu của Tây Ban Nha là hoàn toàn có thể thực hiện.

Uruguay không xứng tầm đối thủ của Tây Ban Nha cả trong quá khứ cũng như hiện tại. Theo thống kê, La Roja áp đảo về đối đầu khi bất bại trong 7 lần so tài với Uruguay trong quá khứ. Trong đó, đội bóng thuộc bán đảo Iberia toàn thắng ở 3 lần đụng đội mới đây nhất.

Chưa kể, phong độ của Uruguay gần đây cũng không thực sự thuyết phục. Đại diện của Nam Mỹ đang trải qua mạch 5 trận không thắng. Trong đó, họ hòa đáng thất vọng ở 2 trận vừa qua tại vòng bảng World Cup 2026, trước các đối thủ không được đánh giá cao gồm Cape Verde và Saudi Arabia và trận nào thầy trò HLV Bielsa cũng để thủng lưới.

Với những gì đã thể hiện, đặc biệt là sự thiếu chắc chắn trong phòng ngự, ĐT Uruguay nhiều khả năng sẽ bị các các chân sút của Tây Ban Nha trừng phạt và nếu Yamal có thể tiếp tục ghi bàn để giúp ĐT Tây Ban Nha tiến vào vòng trong với tư cách đội đầu bảng, đó sẽ là điều tuyệt vời với những CĐV Tây Ban Nha nói riêng và các CĐV trung lập nói chung.

06:47
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
06:51
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Ảnh: Reuters. 
07:01

Trước trận đấu, cầu thủ, ban huấn luyện 2 đội và tất cả mọi người trên sân dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân đã thiệt mạng ở trận động đất tại Venezuela. 

07:02

1' Trận đấu bắt đầu. Tây Ban Nha giao bóng trước. 

07:05

3' Trận đấu đang có nhịp độ tương đối cao. Không có gì bất ngờ khi Tây Ban Nha đang là đội chủ động dồn ép. 

07:09

6' Uruguay có cơ hội với một tình huống gây sức ép khiến thủ môn Unai Simon không thể bắt dính bóng. Tuy vậy ở nhịp hai, thủ thành này đã làm chủ được tình hình. 

07:10
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 tay ban nha thang nhe uruguay hinh anh 16
Ảnh: Reuters. 
07:15

13' Trận đấu đang ở thế giằng co. Uruguay vẫn khiến cho Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Muslera. 

07:22

20' Tây Ban Nha tạo nên áp lực từ quả phạt góc bên cánh trái, Cubarsi bật cao đánh đầu nhưng không thể đưa trái bóng đi đúng hướng. 

07:29

27' Hậu vệ Tây Ban Nha mắc sai lầm, tạo cơ hội cho tiền đạo của Uruguay thoát xuống và căng ngang vào trong nhưng Nunez đã không thể tiếp cận trái bóng một cách chuẩn xác nhất. 

07:30
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 tay ban nha thang nhe uruguay hinh anh 17
Ảnh: Reuters. 
07:35

33' Uruguay đang tạo nên quá nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha với những pha áp sát cực nhanh. Thủ môn Unai Simon của Tây Ban Nha cũng đã có những tình huống không chắc chắn trong khung gỗ. 

07:39

37' Uruguay đang chơi rất tốt với ý đồ phòng ngự phản công. Đại diện Nam Mỹ không chỉ áp sát rát, phòng ngự chủ động mà sẵn sàng tạo nên những cú dứt điểm khi có cơ hội. Nếu chuẩn xác hơn ở các cú đá cuối cùng, Uruguay đã có thể ghi bàn mở tỷ số. 

07:45

41' VÀO OOOO !!!! Tây Ban Nha có bàn thắng theo cách không ai ngờ tới. Marcos Llorente nỗ lực băng lên bên cánh phải trước khi trả ngược lại tuyến hai. Álex Baena khống chế bóng rồi dứt điểm, bóng đi không mạnh nhưng đập đất nảy lên khiến thủ môn Muslera không thể cản phá. 1-0 cho Tây Ban Nha. 

07:47
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Ảnh: Reuters. 
07:47

Hiệp 1 có 8 phút bù giờ !!!!

07:55

45+8' Ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Uruguay có thời cơ gỡ hòa nhưng Nunez ở phía trong đã không thể dứt điểm trước sự theo bám quyết liệt của hậu vệ Tây Ban Nha.

07:55

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha. 

07:58
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 tay ban nha thang nhe uruguay hinh anh 19
Ảnh: Reuters. 
08:10

Hiệp 2 bắt đầu!!! Ngay đầu hiệp 2, Uruguay đã thay đổi thủ môn khi Rochet vào thay Muslera. 

08:16

51' Tây Ban Nha không vội vàng trong các pha lên bóng. Trong khi đó, Uruguay ngoài việc áp sát liên tục còn đang phải cố gắng tấn công tìm bàn gỡ hòa. 

08:23

58' Trận đấu đang diễn ra rất quyết liệt. Liên tục những thẻ vàng được trọng tài rút ra. 

08:23
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 tay ban nha thang nhe uruguay hinh anh 20
Ảnh: Reuters. 
08:28

63' Yamal có pha đi bóng quen thuộc cắt từ cánh phải vào. Anh chuyền cho Olmo dứt điểm ở tư thế trống trải nhưng điểm tiếp xúc bóng của Olmo là không tốt và trái bóng đi rất thiếu chính xác. 

08:37

73' Tây Ban Nha chủ động chơi chậm khi đang có lợi thế. Uruguay dù muốn cũng không thể áp đặt thế trận trong hoàn cảnh phải tấn công. 

08:45

81' Cầu thủ Uruguay có bóng trống trải bên cánh phải nhưng quả tạt của gương mặt này đã đưa bóng đi chệch quá xa khung thành Tây Ban Nha. 

08:46
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 tay ban nha thang nhe uruguay hinh anh 21
Ảnh: Reuters. 
08:52

87' Torres khống chế bóng tốt, loại bỏ cầu thủ Uruguay trước khi dứt điểm, bóng đi đến mép trên xà ngang khung thành đội bóng Nam Mỹ rồi bay ra ngoài. 

08:55

Hiệp 2 có 5 phút bù giờ !!!!

09:00

90+4' THẺ ĐỎ CHO URUGUAY!!! Canobio mất bình tĩnh và phạm lỗi thô bạo với Cubarsi. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ cho cầu thủ của Uruguay. 

09:01

Hết giờ !!! Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0. 

ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 tay ban nha thang nhe uruguay hinh anh 22
Trần Tiến/VOV.VN
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