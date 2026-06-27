Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Tây Ban Nha thắng nhẹ Uruguay
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Tây Ban Nha thắng nhẹ Uruguay 1-0 và giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng H.
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Tây Ban Nha thắng nhẹ Uruguay 1-0 và giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng H.
Tây Ban Nha nhập cuộc chủ động và sớm đẩy cao đội hình gây sức ép. Tuy nhiên, Uruguay sẵn sàng tạo nên khó khăn cho Tây Ban Nha với lối chơi phòng ngự phản công đầy quyết liệt cùng những pha áp sát tốc độ cao. Đại diện Nam Mỹ có thời điểm tạo sức ép khiến thủ môn Unai Simon xử lý thiếu chắc chắn. Nếu các chân sút dứt điểm chính xác hơn, Uruguay hoàn toàn có thể là đội mở tỷ số.
Thế nhưng khi đội bóng Nam Mỹ còn đang loay hoay tìm bàn thắng, Tây Ban Nha lại bất ngờ vượt lên ở phút 41. Từ pha lên bóng bên cánh phải của Marcos Llorente, Álex Baena tung cú sút không quá mạnh nhưng bóng đập đất khiến Muslera không thể cản phá. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha.
Sang hiệp 2, Tây Ban Nha chủ động chơi chậm hướng đến mục tiêu bảo toàn tỷ số. Uruguay trong tình thế phải tấn công đã chơi rất nhạt nhòa và không để lại dấu ấn đáng kể nào. Thậm chí đội bóng Nam Mỹ kết thúc trận đấu với chỉ 10 người sau thẻ đỏ của Canobbio.
Với tỷ số này. Tây Ban Nha giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng H còn Uruguay bị loại.