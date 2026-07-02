Nhận định Bồ Đào Nha - Croatia: Ronaldo đối đầu Modric

Ronaldo phá dớp trong màu áo Bồ Đào Nha?

Dù sở hữu tấm vé đi tiếp với ngôi nhì bảng K cùng thành tích bất bại, tập thể dưới sự lèo lái của HLV Roberto Martinez chưa mang lại cảm giác thực sự thuyết phục. Việc lần lượt chia điểm trước CHDC Congo và Colombia khiến Selecao châu Âu sớm phải đụng độ một Croatia vô cùng lỳ lợm tại vòng đấu loại trực tiếp.

Tuy vậy, người hâm mộ Bồ Đào Nha vẫn có điểm tựa vững chắc mang tên Ronaldo. Ở tuổi 41, thủ quân của tuyển Bồ Đào Nha vẫn duy trì bản năng săn bàn nhạy bén với cú đúp đẳng cấp vào lưới Uzbekistan tại vòng bảng. Hiện tại, siêu sao này đang dẫn đầu danh sách ghi bàn trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha tại các kỳ World Cup với 10 pha lập công.

Ronaldo vẫn chưa ghi bàn ở vòng loại trực tiếp cho Bồ Đào Nha ở World Cup (Ảnh: Reuters).

Dù vậy, một nghịch lý lớn vẫn đang thách thức Ronaldo, khi anh chưa từng ghi bàn ở các vòng knock-out World Cup sau 8 trận chinh chiến và 29 lần dứt điểm. Cuộc đấu với Croatia chính là thời cơ vàng để CR7 đập tan “lời nguyền” này, qua đó tiếp thêm động lực cho tham vọng xưng vương của toàn đội.

Bên cạnh Ronaldo, bệ phóng tuyến giữa của Bồ Đào Nha cũng thể hiện sức mạnh áp đảo. Tiền vệ trẻ Vitinha đang làm chủ khu trung tuyến khi thực hiện tới 270 đường chuyền ở vòng bảng - một kỉ lục mới của bóng đá nước nhà.

Sự hỗ trợ từ Bruno Fernandes và Bernardo Silva giúp Bồ Đào Nha áp đặt lối chơi với thời lượng kiểm soát bóng trung bình lên tới 62,5%. Tuy nhiên, HLV Martinez cần thúc đẩy các học trò tung ra nhiều đường bóng sắc lẹm hơn nữa thay vì chỉ dừng lại ở 37 cú sút sau 3 trận vừa qua.

Luka Modric là linh hồn trong lối chơi của Croatia

Phía bên kia chiến tuyến, Croatia bước vào vòng loại trực tiếp với bộ nhận diện quen thuộc, đó là lỳ lợm, thực dụng và đầy bản lĩnh. Sau khi thua tuyển Anh trong ngày ra quân, thầy trò HLV Zlatko Dalic đứng dậy mạnh mẽ bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Panama và Ghana.

Luka Modric là linh hồn trong lối chơi của Croatia (Ảnh: Reuters).

Linh hồn trong lối chơi của Croatia vẫn là Luka Modric. Chỉ cần bước ra thảm cỏ Toronto, lão tướng 40 tuổi này sẽ cán mốc 23 trận đấu tại sân chơi World Cup, chính thức san bằng kỷ lục của hai huyền thoại Paolo Maldini và Manuel Neuer. Khả năng điều tiết nhịp độ xuất sắc của Modric, kết hợp cùng sức chiến đấu của Mateo Kovacic, giúp Croatia đứng vững trước mọi áp lực. Trên hàng công, mũi nhọn Ante Budimir cùng kinh nghiệm của Ivan Perisic luôn sẵn sàng trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs Croatia

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ tuyệt đối cho nhà cựu vương Euro. Trong 10 lần chạm trán trước đây, Bồ Đào Nha áp đảo với 7 chiến thắng, hòa 2 và chỉ nhận duy nhất 1 thất bại. Riêng ở các giải đấu chính thức, Croatia chưa một lần biết đến mùi chiến thắng trước đối thủ duyên nợ này.

Với chất lượng đội hình tốt hơn, lịch sử đối đầu ấn tượng hơn, Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn ở cuộc đọ sức này. Nếu như Ronaldo và các đồng đội cải thiện được những vấn đề còn tồn tại, họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước Croatia.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs Croatia tại vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào lúc 6h ngày 3/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.