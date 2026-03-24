U23 Việt Nam bước vào giải đấu ở Trung Quốc với mục tiêu đặc biệt

Tại cuộc họp báo, HLV Đinh Hồng Vinh thay mặt LĐBĐVN gửi lời cảm ơn tới LĐBĐ Trung Quốc và Ban tổ chức địa phương đã tạo điều kiện rất tốt cho đội U23 Việt Nam trong suốt thời gian qua, từ công tác ăn, nghỉ, cơ sở vật chất sân tập đến khâu tổ chức giải đấu chu đáo.

Đánh giá về ý nghĩa của giải đấu, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định: “Đây là giải đấu có ý nghĩa cọ xát quan trọng, giúp đội bóng có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đội bóng mạnh như U23 Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Thái Lan”.

Giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2026 là nơi để các đội bóng tích lũy kinh nghiệm.

Trả lời truyền thông nước chủ nhà về lực lượng tham dự, Quyền HLV trưởng U23 Việt Nam cho biết đội hình lần này là sự kết hợp giữa các cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và những gương mặt trẻ giàu tiềm năng. Trong đó có các nhân tố từng thi đấu tại VCK U23 châu Á như Văn Bình, Công Phương, Văn Thuận… cùng với lực lượng mới được trẻ hóa ở độ tuổi 21.

Nói về mục tiêu chuyên môn, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ban huấn luyện không đặt nặng thành tích mà tập trung vào việc hoàn thiện lối chơi và xây dựng lực lượng kế cận. “Mục tiêu chính của chúng tôi tại giải đấu này là hoàn thiện các mặt về kỹ, chiến thuật, tạo sự gắn kết giữa lực lượng cũ và mới. Qua đó, từng bước hoàn thiện đội hình cho lứa U23 kế cận, hướng tới các giải đấu sắp tới cũng như xây dựng lực lượng cho tương lai”, ông nói.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân gặp U23 CHDCND Triều Tiên, diễn ra lúc 14h00 (giờ Việt Nam) ngày 25/3.