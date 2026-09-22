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Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá nam ASIAD 2026

Thứ Ba, 06:15, 22/09/2026
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VOV.VN - Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan thuộc lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 12h00 hôm nay 22/9 trên sân vận động Nagoya City Mizuho, Nagoga, Nhật Bản (theo giờ Việt Nam).

U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 lúc 12h00 trên sân vận động Nagoya City Mizuho (Nagoya, Nhật Bản), nơi tấm vé vào tứ kết đang chờ thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh định đoạt bằng bản lĩnh, sự tỉnh táo và đôi khi cả một chút may mắn trong 90 phút đầy toan tính.

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U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines ở lượt trận 2 bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026. (Ảnh: Hoàng Hồ/VFF)

Chỉ cần một trận hòa trước U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ chính thức đoạt vé vào tứ kết, trong khi việc giành chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, phía trước là một U23 Uzbekistan vượt trội về đẳng cấp, thể hình và độ già dặn chiến thuật.

Điểm tích cực lớn nhất của U23 Việt Nam nằm ở sự cải thiện rõ rệt trong cách vận hành lối chơi. Trước U23 Philippines, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh kiểm soát tuyến giữa tốt hơn, triển khai bóng mạch lạc và duy trì được sức ép ổn định. Những pha lập công của các chân sút trẻ giúp toàn đội giải tỏa áp lực sau trận ra quân còn nhiều tiếc nuối, đồng thời mang lại sự tự tin cần thiết trước trận đấu quyết định ở vòng bảng.

Tuy nhiên, bài toán dứt điểm vẫn là điều khiến ban huấn luyện phải cân nhắc. Dù tạo ra nhiều cơ hội, U23 Việt Nam mới chỉ có 3 bàn sau 2 trận. Trong bối cảnh đó, sự chắc chắn của hàng phòng ngự với những cái tên như Lê Nguyên Hoàng, Phạm Lý Đức hay Đinh Quang Kiệt sẽ đóng vai trò “sống còn” trước sức ép từ đối thủ mạnh nhất bảng.

U23 Uzbekistan: Thử thách khó khăn và sự toan tính của U23 Việt Nam

U23 Uzbekistan bước vào trận đấu này với tinh thần thoải mái khi đã sớm giành vé đi tiếp. Về mặt lối chơi, đội bóng Trung Á sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, thể hình vượt trội và khả năng tổ chức cực kỳ bài bản. U23 Uzbekistan có xu hướng pressing nhanh, chuyển trạng thái tốc độ cao và tạo áp lực lớn ngay từ khu vực giữa sân. Chính điều đó khiến mọi đối thủ phải gặp khó trong việc triển khai bóng, đặc biệt là các đội thiên về kiểm soát như U23 Việt Nam.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng thừa nhận đây là đối thủ được đào tạo bài bản và có chất lượng đồng đều ở cả ba tuyến. Ban huấn luyện U23 Việt Nam đã dành thời gian phân tích kỹ các trận đấu của U23 Uzbekistan, đồng thời ưu tiên hồi phục thể trạng cho các cầu thủ sau hai lượt trận căng thẳng.

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U23 Uzbekistan đang thể hiện phong độ cao ở ASIAD 2026. (Ảnh: UFA)

Điều thú vị là U23 Uzbekistan dù mạnh hơn nhưng không còn quá nhiều áp lực. Việc đã chắc suất vào tứ kết giúp họ có thể xoay tua lực lượng, giữ chân trụ cột cho chặng đường dài hơn.

Trong bối cảnh đó, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ chọn cách nhập cuộc thận trọng, lùi đội hình thấp hơn và chờ đợi cơ hội phản công. Đây không phải lựa chọn mang tính thụ động, mà là cách tiếp cận hợp lý trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn.  

Một điểm đáng chú ý khác là tính chất “không quá căng thẳng” của trận đấu. Khi cả hai đội đều có cơ hội đi tiếp, nhịp độ trận đấu có thể không bị đẩy lên quá cao. Điều này mở ra khả năng xuất hiện một thế trận chặt chẽ, ít sai số và không nhiều bàn thắng. Với U23 Việt Nam, đây có thể là kịch bản phù hợp để hướng đến mục tiêu tối thiểu 1 điểm.

Nhìn tổng thể, đây là trận đấu mà U23 Việt Nam không được phép mắc sai lầm. 1 điểm là đủ để đi tiếp, nhưng chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến cục diện bảng đấu thay đổi.

 
Quách Khiêm/VOV.VN
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