Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 20/9: U23 Thái Lan thắng khó tin
VOV.VN - Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 20/9, U23 Thái Lan ngược dòng thắng 5-1 trước U23 Hong Kong (Trung Quốc) để tiến gần tấm vé vào tứ kết.
U23 Thái Lan tạo nên màn ngược dòng ấn tượng khi đánh bại U23 Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 5-1 tại ASIAD 2026. Chiến thắng giúp đại diện Đông Nam Á có 6 điểm sau hai lượt trận và đứng trước cơ hội sớm giành vé vào tứ kết.
U23 Hong Kong (Trung Quốc) nhập cuộc chủ động và bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 14. Wu Chun Ming tung cú dứt điểm mạnh, bóng chạm chân Tamma Chanon đổi hướng khiến thủ môn Phosaman Sorawat không kịp phản ứng.
Sau bàn thua, U23 Thái Lan đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép. Phút 39, Chotmuangpak Thanakrit thực hiện cú sút xa từ khoảng 30 m, đưa bóng vào lưới U23 Hong Kong (Trung Quốc), gỡ hòa 1-1.
Sang hiệp hai, U23 Thái Lan hoàn toàn kiểm soát thế trận. Phút 52, Noisri Worawut đột phá qua hàng loạt cầu thủ đối phương trước khi chuyền cho Wongsa Paripan dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.
Chỉ 4 phút sau, U23 Thái Lan tiếp tục gia tăng cách biệt. Từ đường căng ngang của Sangtong Auttapon, Tsang Yi Hang trong nỗ lực truy cản đã đưa bóng về lưới nhà.
Đến phút 76, Mamah Jehhanafee tận dụng sai lầm của hàng thủ U23 Hong Kong (Trung Quốc), rê bóng qua thủ môn rồi ghi bàn vào lưới trống. Phút 85, Noisri Worawut ghi bàn ấn định chiến thắng 5-1 cho U23 Thái Lan.
Với 6 điểm sau hai trận, U23 Thái Lan đang có cơ hội lớn giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026. Nếu U23 Nhật Bản đánh bại U23 Kyrgyzstan, đội bóng xứ chùa Vàng sẽ chính thức giành vé sớm một lượt trận. Trong khi đó, U23 Hong Kong (Trung Quốc) mới có 0 điểm và đứng cuối bảng.
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U23 Thái Lan đứng trước cơ hội lớn giành vé sớm vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 20 khi chạm trán U23 Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt trận thứ hai bảng A, lúc 14h ngày 20/9.
“Voi chiến” có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại U23 Kyrgyzstan 3-2. Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Thawatchai vẫn bộc lộ nhiều vấn đề. U23 Thái Lan nhập cuộc thiếu tập trung, phòng ngự lỏng lẻo và để đối thủ dẫn trước 2 bàn.
HLV Thawatchai chưa tung đội hình mạnh nhất ngay từ đầu do một số trụ cột vừa tham dự ASEAN Cup 2026 chưa đạt thể trạng tốt nhất. Sau giờ nghỉ, những điều chỉnh nhân sự giúp U23 Thái Lan tăng tốc, kiểm soát thế trận và hoàn tất màn ngược dòng.
Trước U23 Hong Kong (Trung Quốc), HLV Thawatchai nhiều khả năng sử dụng lực lượng mạnh nhất. Yotsakorn Burapha cùng các cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế được kỳ vọng giúp “Voi chiến” cải thiện khả năng nhập cuộc. Kittapak Seangsawat cũng đã hội quân và sẵn sàng ra sân.
Nếu giành chiến thắng thứ hai liên tiếp, đồng thời U23 Nhật Bản đánh bại U23 Kyrgyzstan, U23 Thái Lan sẽ sớm giành vé vào tứ kết. Khi đó, đội bóng xứ Chùa Vàng có thể chủ động tính toán lực lượng cho lượt cuối gặp chủ nhà Nhật Bản.
Dù vậy, U23 Hong Kong (Trung Quốc) vẫn là đối thủ đáng chú ý. Họ thua U23 Nhật Bản 0-2 nhưng duy trì khả năng phòng ngự chặt chẽ. Ba cầu thủ quá tuổi, gồm Helio Goncalves, Ngan Cheuk Pan và Wu Chun Ming, giúp đội bóng này tăng kinh nghiệm và sức tranh chấp.
U23 Thái Lan được đánh giá cao hơn về tốc độ và kỹ thuật, nhưng cần duy trì sự tập trung. Nếu tiếp tục để lộ khoảng trống như trận gặp Kyrgyzstan, “Voi chiến” có thể gặp khó trước bóng dài và những tình huống cố định của đối thủ.
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Cầu thủ Thái Lan tập luyện chuẩn bị cho trận đấu (Ảnh: FAT)
U23 Thái Lan khởi động trước trận gặp U23 Hong Kong (Trung Quốc) (Ảnh: FAT)
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': U23 Hong Kong (Trung Quốc) đang chủ động đẩy cao đội hình, gây ra nhiều khó khăn cho U23 Thái Lan. Đội bóng này vừa được hưởng phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng đại diện Đông Nam Á đã giải nguy thành công.
6': Hai đội đang nhập cuộc tương đối thận trọng, thi đấu chặt chẽ, bín kín không gian chơi bóng của đối thủ nên chưa xuất hiện tình huống nguy hiểm nào đáng chú ý.
8': NGUY HIỂM !!! U23 Thái Lan tấn công bên cánh phải, bóng được nhồi vào vòng cấm địa U23 Hong Kong (Trung Quốc), tạo ra pha bóng lộn xộn, nhưng hàng thủ đội bóng áo đỏ vẫn kịp thời giải nguy thành công.
11': KHÔNG ĐƯỢC !!! U23 Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức tấn công bên cánh phải, bóng được phất dài cho tiền đạo, nhưng thủ môn Phosaman Sorawat đã rời khung thành băng ra để cản phá.
12': U23 Thái Lan tấn công bên cánh phải, nhưng Sealao Chanwanwit lại khống chế bóng lỗi, để bóng chạm tay nên đã bị trọng tài cắt còi.
13': KHÔNG VÀO !!! Sealao Chanwanwit tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của U23 Hong Kong (Trung Quốc).
14': VÀO VÀO VÀO !!! U23 Hong Kong (Trung Quốc) phản công, Wu Chun Ming tung cú dứt điểm căng bóng đập chân hậu vệ Tamma Chanon đổi hướng khiến thủ môn Phosaman Sorawat bị lỡ đà và phải nhìn bóng bay vào lưới.
18': Sau khi có bàn thắng mở tỉ số, U23 Hong Kong (Trung Quốc) chủ động chơi chậm chắc, khiến U23 Thái Lan gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Chan Kun Sun.
21': PHẠT GÓC !!! U23 Hong Kong (Trung Quốc) đá phạt góc bên cánh phải, Goncalves Helio đánh đầu từ pha treo bóng của đồng đội, nhưng bóng đi cao hơn khung thành U23 Thái Lan.
23': KHÔNG VÀO !!! Mamah Jehhanafee đánh đầu tư pha treo bóng của đồng đội, nhưng bóng đi chệch khung thành của U23 Hong Kong (Trung Quốc) trong gang tấc.
28': U23 Hong Kong (Trung Quốc) thi đấu chặt chẽ, bọc lót cho nhau rất tốt nên U23 Thái Lan dù đang đẩy cao đội hình, nhưng chưa tạo ra được những cơ hội ghi bàn rõ rệt.
32': PHẠT GÓC !!! U23 Hong Kong (Trung Quốc) đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ U23 Thái Lan đã giải nguy thành công.
34': PHẠT GÓC !!! U23 Thái Lan đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ U23 Hong Kong (Trung Quốc) đã chơi tập trung và phá bóng giải nguy thành công.
35': THAY NGƯỜI !!! U23 Thái Lan thay người. Seangsawat Krittapak và Wongsa Paripan được tung vào sân để cải thiện sức mạnh tấn công của đại diện Đông Nam Á.
37': SÚT XA !!! Seangsawat Krittapak tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi chệch khung thành của U23 Hong Kong (Trung Quốc).
39': VÀO VÀO VÀO !!! Chotmuangpak Thanakrit tung cú dứt điểm từ cự ly khoảng 30m đánh bại thủ môn Chan Kun Sun ghi bàn gỡ hòa 1-1.
43': KHÔNG ĐƯỢC !!! U23 Hong Kong (Trung Quốc) tấn công bên cánh trái, Tsang Lok To đẩy bóng dài để đua tốc độ, nhưng không vượt qua được hậu vệ U23 Thái Lan.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U23 Thái Lan và U23 Hong Kong (Trung Quốc) tạm hòa nhau 1-1.
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HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
48': KHÔNG VÀO !!! U23 Thái Lan tấn công trung lộ hay, cơ hội đến với Noisri Worawut trong vòng cấm địa, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm không tốt. U23 Thái Lan chủ động dâng cao đội hình, dồn ép U23 Hong Kong (Trung Quốc) để tìm kiếm bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1, nhưng chưa thành công.
51': KHÔNG ĐƯỢC !!! Maneekorn Phon-ek chạy chỗ nhận bóng của đồng đội trong vòng cấm U23 Hong Kong (Trung Quốc), nhưng anh lại khống chế bóng không tốt, lỡ cơ hội dứt điểm về phía khung thành đối phương.
52': VÀO VÀO VÀO !!! Noisri Worawut đi bóng xâm nhập vòng cấm địa U23 Hong Kong (Trung Quốc) vượt qua 3 cầu thủ, sau đó chuyền bóng cho Wongsa Paripan dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 2-1.
56': VÀO VÀO VÀO !!! U23 Thái Lan tấn công bên cánh phải, bóng được Sangtong Auttapon căng vào vòng cấm địa khiến Tsang Yi Hang trong lúc băng về truy cản đã đưa bóng về lưới nhà, tỉ số là 3-1 cho đại diện Đông Nam Á.
59': KHÔNG VÀO !!! Wongsa Paripan đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa rồi tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi chệch khung thành của U23 Hong Kong (Trung Quốc).
62': THẺ VÀNG !!! Goncalves Helio nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
67': Sau khi dẫn trước 2 bàn, U23 Thái Lan thi đấu khá chặt chẽ, khiến U23 Hong Kong (Trung Quốc) dù muốn đẩy cao đội hình, tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số, nhưng không thể tạo ra sự đột biến.
70': KHÔNG VÀO !!! Ma Hei Wai có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa của U23 Thái Lan, nhưng cầu thủ này lại sút bóng đi lên khán đài.
76': VÀO VÀO VÀO !!! Hàng thủ U23 Hong Kong (Trung Quốc) mắc sai lầm, cơ hội đến với Mamah Jehhanafee, cầu thủ này rê bóng qua thủ môn của đối phương để ghi bàn vào lưới trống.
82': U23 Hong Kong (Trung Quốc) cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số, nhưng vẫn chưa thành công.
85': VÀO VÀO VÀO !!! Noisri Worawut chạy chỗ phá bẫy việt vị thông minh rồi đối mặt với thủ môn đối phương, cầu thủ này dứt điểm tinh tế nâng tỉ số lên 5-1.
88': KHÔNG VÀO !!! Hàng thủ U23 Thái Lan mắc lỗi, cơ hội đến với Loong Tsz Hin, nhưng cầu thủ này lại sút bóng đi lên khán đài.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.
HẾT GIỜ !!! U23 Thái Lan giành chiến thắng 5-1 trước U23 Hong Kong (Trung Quốc). Với chiến thắng này, U23 Thái Lan có 6 điểm/2 trận, nếu U23 Nhật Bản thắng U23 Kyrgyzstan thì đại diện Đông Nam Á sẽ giành vé vào tứ kết sớm 1 lượt trận.
Trực tiếp U23 Hong Kong vs U23 Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 14h ngày 20/9.
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