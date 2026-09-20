Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 20/9: U23 Thái Lan thắng khó tin

15:58

U23 Thái Lan tạo nên màn ngược dòng ấn tượng khi đánh bại U23 Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 5-1 tại ASIAD 2026. Chiến thắng giúp đại diện Đông Nam Á có 6 điểm sau hai lượt trận và đứng trước cơ hội sớm giành vé vào tứ kết.

U23 Hong Kong (Trung Quốc) nhập cuộc chủ động và bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 14. Wu Chun Ming tung cú dứt điểm mạnh, bóng chạm chân Tamma Chanon đổi hướng khiến thủ môn Phosaman Sorawat không kịp phản ứng.

Sau bàn thua, U23 Thái Lan đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép. Phút 39, Chotmuangpak Thanakrit thực hiện cú sút xa từ khoảng 30 m, đưa bóng vào lưới U23 Hong Kong (Trung Quốc), gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp hai, U23 Thái Lan hoàn toàn kiểm soát thế trận. Phút 52, Noisri Worawut đột phá qua hàng loạt cầu thủ đối phương trước khi chuyền cho Wongsa Paripan dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.

Chỉ 4 phút sau, U23 Thái Lan tiếp tục gia tăng cách biệt. Từ đường căng ngang của Sangtong Auttapon, Tsang Yi Hang trong nỗ lực truy cản đã đưa bóng về lưới nhà.

Đến phút 76, Mamah Jehhanafee tận dụng sai lầm của hàng thủ U23 Hong Kong (Trung Quốc), rê bóng qua thủ môn rồi ghi bàn vào lưới trống. Phút 85, Noisri Worawut ghi bàn ấn định chiến thắng 5-1 cho U23 Thái Lan.

Với 6 điểm sau hai trận, U23 Thái Lan đang có cơ hội lớn giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026. Nếu U23 Nhật Bản đánh bại U23 Kyrgyzstan, đội bóng xứ chùa Vàng sẽ chính thức giành vé sớm một lượt trận. Trong khi đó, U23 Hong Kong (Trung Quốc) mới có 0 điểm và đứng cuối bảng.