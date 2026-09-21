Xác định 5 đội vào tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Việt Nam nín thở chờ đợi

Môn bóng đá nam ASIAD 2026 đã diễn ra được 2 lượt trận của vòng bảng. Tính đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức đã xác định 5 đội giành vé vào tứ kết ASIAD 2026 gồm U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan ở bảng A, U23 Uzbekistan ở bảng B và U23 Saudi Arabia với U23 Hàn Quốc ở bảng D.

5 đội bóng đã có vé vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Tại bảng A, U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan thể hiện sức mạnh ấn tượng khi duy trì thành tích toàn thắng. Ở lượt trận cuối, hai đội bóng này gặp nhau để phân định ngôi nhất nhì bảng khi vào tứ kết.

Trong khi đó, bảng B vẫn đang diễn ra kịch tính, khi 4 đội bóng là U23 Iran, U23 Trung Quốc, U23 Triều Tiên và U23 UAE vẫn còn cơ hội đi tiếp. Hiện tại, U23 Iran với U23 Trung Quốc có lợi thế với 4 điểm trong tay, hai đội bóng còn lại mới có 1 điểm.

Ở bảng C, U23 Uzbekistan đã giành vé vào tứ kết sau 2 chiến thắng liên tiếp. Trong khi đó, U23 Việt Nam có 4 điểm, đứng thứ 2 bảng C. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần 1 kết quả hòa ở lượt đấu cuối với U23 Uzbekistan là sẽ có vé đi tiếp.

Ở bảng D, U23 Saudi Arabia với U23 Hàn Quốc đều đã có vé đi tiếp. Ở lượt trận cuối, hai đội bóng này sẽ gặp nhau để phân định ngôi đầu bảng.