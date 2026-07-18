Nhận định Việt Nam vs Myanmar: Màn tổng duyệt hoàn hảo cho ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam chạy đà ASEAN Cup 2026

Sau gần hai tuần tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam cho thấy nhiều tín hiệu tích cực về chuyên môn. Thầy trò HLV Kim Sang Sik ghi 8 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 lần, phản ánh sự cân bằng giữa khả năng tấn công và tính tổ chức trong phòng ngự.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tạo điều kiện để hầu hết cầu thủ được ra sân nhằm đánh giá năng lực, đồng thời thử nghiệm nhiều phương án chiến thuật khác nhau. Những nhân tố mới như Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc đều để lại dấu ấn tích cực, trong khi các trụ cột Quang Hải, Đình Bắc và Văn Hậu tiếp tục duy trì phong độ ổn định.

HLV Kim Sang Sik dành sự tôn trọng lớn với Myanmar (Ảnh: Hoài Thương).

Sự cạnh tranh ở mọi vị trí giúp đội tuyển Việt Nam sở hữu chiều sâu lực lượng đáng kể. Trước Myanmar, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất để kiểm chứng khả năng vận hành của bộ khung chính, đồng thời nâng cao sự gắn kết trong các tình huống chuyển đổi trạng thái và phối hợp tấn công.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh: “Điều tôi mong muốn nhất là các cầu thủ không gặp chấn thương. Chúng tôi sẽ kiểm chứng các nội dung về chiến thuật, thể lực cũng như sự vận hành của đội để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

Hai năm trước chúng tôi thắng 5-0, đó cũng là trận đầu tiên của Xuân Son. Tuy nhiên, Myanmar hiện đã thay huấn luyện viên. Ông ấy từng chứng minh năng lực tại K-League nên tôi tin họ sẽ có sự chuẩn bị tốt và thi đấu với quyết tâm cao”.

Tuyển Myanmar đổi tướng nhưng khó gây bất ngờ

Ở chiều ngược lại, Myanmar bước vào trận đấu với nhiều thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Liên đoàn Bóng đá Myanmar vừa bổ nhiệm HLV người Na Uy Jorn Andersen vào ngày 7/7. Dù sở hữu nhiều kinh nghiệm và từng khẳng định năng lực tại K-League, chiến lược gia này mới có chưa đầy hai tuần làm việc cùng đội tuyển nên khó tạo ra những thay đổi lớn về chiến thuật.

Myanmar mang sang Việt Nam 26 cầu thủ với sự kết hợp giữa các cựu binh và lớp cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn gặp không ít khó khăn về lực lượng khi bốn tuyển thủ Soe Moe Kyaw, Lwin Moe Aung, Kyaw Min Oo và Than Paing hiện chưa có câu lạc bộ chủ quản, điều có thể ảnh hưởng đến cảm giác thi đấu cũng như nền tảng thể lực.

Phần lớn tuyển thủ Myanmar đang chơi bóng tại giải quốc nội hoặc các CLB tầm trung ở Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Xét về chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Myanmar vẫn bị đánh giá thấp hơn đáng kể so với đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam chiếm ưu thế toàn diện

Không chỉ sở hữu lực lượng chất lượng hơn, đội tuyển Việt Nam còn có lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị bài bản trước giải đấu quan trọng nhất khu vực. Lịch sử đối đầu cũng nghiêng rõ về phía thầy trò HLV Kim Sang Sik, tạo thêm cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng vào một kết quả thuận lợi.

Nếu duy trì được cường độ pressing, kiểm soát tốt tuyến giữa và tận dụng hiệu quả các cơ hội tạo ra, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu. Một chiến thắng thuyết phục trước Myanmar sẽ là bước chạy đà lý tưởng để nhà đương kim vô địch bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 với sự tự tin cao nhất.

Trận đấu ĐT Việt Nam vs ĐT Myanmar sẽ diễn ra lúc 19h ngày 18/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.