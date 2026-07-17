ĐT Việt Nam đón nhận niềm vui ngây ngất ở trận gặp ĐT Myanmar

VFF thông báo, toàn bộ số vé (bao gồm bán trực tiếp và bán trực tuyến) của trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar đã được bán hết. Như vậy, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ được trải nghiệm bầu không khí cuồng nhiệt từ các khán đài chật kín CĐV trên sân vận động Thái Nguyên.

Việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà sẽ là cú hích tinh thần mạnh mẽ với ĐT Việt Nam ở màn “thử lửa” với ĐT Myanmar, đồng thời nâng cao khí thế trước hành trình bảo vệ chức vô địch tại ASEAN Cup 2026.

VFF thông báo bán hết vé trận ĐT Việt Nam giao hữu ĐT Myanmar. (Ảnh: VFF)

Đây cũng là lần hiếm hoi, VFF đưa ra thông báo bán hết vé trước một trận giao hữu của ĐT Việt Nam. Trước đó, ĐT Việt Nam từng nhiều lần trải qua những trận giao hữu vắng khán giả. Ở trận giao hữu gần nhất với ĐT Bangladesh dịp FIFA Days tháng 3 vừa qua, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã giành chiến thắng 3-0 trước các khán đài trống vắng ở sân Hàng Đẫy.

Trang chủ VFF cũng đưa ra lưu ý với người hâm mộ khi tới sân cổ vũ trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar gồm:

- Đến sân sớm (trước giờ bóng lăn ít nhất 60–90 phút) để làm thủ tục kiểm tra an ninh và ổn định chỗ ngồi theo đúng vé.

- Cổ vũ văn minh, cuồng nhiệt nhưng đúng chuẩn mực, tuân thủ tuyệt đối quy định của sân vận động, không sử dụng pháo sáng hoặc các vật phẩm nguy hiểm, giữ gìn vệ sinh chung.

- Hợp tác với lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Theo lịch thi đấu, màn so tài giữa ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar sẽ diễn ra lúc 19h ngày 18/7.