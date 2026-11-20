Ảnh minh họa

Theo ABC News của Australia, pickleball sẽ không nằm trong danh sách các môn thể thao được xem xét đưa vào chương trình thi đấu tại Olympic Brisbane 2032. Nguyên nhân là bởi pickleball chưa đáp ứng các tiêu chí của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).

Hiện tại, pickeball vẫn chưa có liên đoàn quốc tế nào được IOC công nhận. Trong khi đó, IOC quy định rằng chỉ những liên đoàn thể thao quốc tế được tổ chức này công nhận mới đủ điều kiện đề xuất đưa môn thi đấu vào chương trình Olympic.

Trước đó, pickleball cũng không được lựa chọn trong danh sách những môn thể thao mới được đưa vào chương trình thi đấu tại Olympic Los Angeles 2028. Dù rằng, nước chủ nhà Mỹ là nơi pickleball có sự phát triển mạnh mẽ bậc nhất trên thế giới.

Với việc không được xem xét đưa vào chương trình thi đấu ở Olympic Brisbane 2032, pickleball chỉ có thể hy vọng xuất hiện ở Olympic sớm nhất vào năm 2036. Tuy nhiên, chủ nhà của kỳ Thế vận hội này dự kiến được IOC lựa chọn vào năm 2029.