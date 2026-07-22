Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

Bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử

Cụ thể, Nghị định số 285/2026/NĐ-CP bổ sung Điều 2b vào sau Điều 2a Nghị định số 46/2019/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao trên môi trường điện tử.

Theo đó việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao trên môi trường điện tử được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP.

Bổ sung thẩm quyền xử phạt của Thủ trưởng cơ quan quản lý theo chuyên ngành

Đáng chú ý, Nghị định số 285/2026/NĐ-CP bổ sung Điều 22a vào sau Điều 22 Nghị định số 46/2019/NĐ-CP quy định về thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chuyên ngành, lĩnh vực và một số chức danh khác.

Ảnh minh họa. Nguồn: AI

Cụ thể, Giám đốc Khu quản lý đường bộ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam; Chi cục trưởng Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc, Chi cục trưởng Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam có quyền:

Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Y tế có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 40.000.000 đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Phòng bệnh có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

Trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng các Cục: Thể dục thể thao Việt Nam; Đường bộ Việt Nam, Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Quản lý Dược, Quản lý Khám, chữa bệnh, Phòng bệnh thành lập có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 2 nêu trên.

Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xây dựng, Y tế thành lập có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 3 nêu trên.

Ngoài ra, Nghị định số 285/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thẩm quyền xử phạt của một số chức danh: Thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Công an nhân dân, Bộ Đội Biên phòng, Cảnh sát biển.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026.

Điều khoản chuyển tiếp

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của chức danh có thẩm quyền xử phạt quy định tại Nghị định này nhưng chức danh đó không được quy định tại Nghị định số 46/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP thì được áp dụng thẩm quyền quy định tại Nghị định này để xử phạt hành vi vi phạm đó.

Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Nghị định số 46/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP để giải quyết.