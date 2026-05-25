Bảo đảm chủ quyền trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thủy sản

Thứ Hai, 20:24, 25/05/2026
VOV.VN - Chiều 25/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đồng chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định việc xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản có ý nghĩa quan trọng để phục vụ công tác quản lý nhà nước về thủy sản và đặc biệt là phục vụ việc phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC). Tại đợt thanh tra lần thứ 5, Ủy ban châu Âu đã kiến nghị Việt Nam cần sớm hoàn thiện Nghị định này, tăng mức xử phạt để đảm bảo tính răn đe và hiệu quả quản lý nhà nước.

Dự thảo Nghị định quy định các hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền và các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực thủy sản.

Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, các ý kiến tập trung thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau như quy định về vùng biển được phép khai thác thủy sản, về việc sử dụng văn bản, tài liệu nước ngoài làm căn cứ xử phạt, tính thống nhất của dự thảo với Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Thủy sản, pháp luật quốc tế và yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển.

Về quy định vùng biển được phép khai thác thủy sản, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và môi trường Võ Văn Hưng cho biết: “Quy định vùng biển được phép khai thác thủy sản là vùng biển nào được phân định và các vùng biển được phép khai thác được thể hiện trên hệ thống giám sát tàu cá và trên thiết bị giám sát hành trình lắp trên tàu cá. Nghị định quy định nội dung này là cần thiết để trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá, thiết bị giám sát hành trình tàu cá thể hiện ranh giới phía ngoài của vùng biển được phép khai thác thủy sản phục vụ việc quản lý tàu cá và xử lý vi phạm hành chính. Và giúp ngư dân tránh vi phạm vùng biển nước ngoài và giúp cơ quan lực lượng thi hành pháp luật sử dụng các phương tiện nghiệp vụ trong phát hiện, xác định, xử lý đối với hành vi vi phạm”.

Bày tỏ ý kiến về nội dung này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho rằng, khái niệm “vùng biển được phép khai thác thủy sản” đã được quy định trong Luật thủy sản và Nghị định 41 nên đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc, lấy dữ liệu thể hiện trên hệ thống giám sát tàu cá và thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá là căn cứ xử lý vi phạm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu.

Về việc sử dụng văn bản, tài liệu nước ngoài làm căn cứ xử phạt, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu lưu ý: “Về việc sử dụng bản án, quyết định của cơ quan nước ngoài và xác nhận của Bộ Ngoại giao, thì tôi đề nghị hết sức cân nhắc. Nó liên quan đến quyền, chủ quyền. Tôi đề nghị là chúng ta phải kiên định một nguyên tắc là đảm bảo chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán. Xác định rõ nguyên tắc, bản án của nước ngoài chỉ là nguồn thông tin tham khảo, không thể thay thế chứng cứ, không thể thay thế quá trình điều tra và kết quả xác minh, xử lý vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền trong nước”.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận sự nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các Bộ, ngành, cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp hoàn thiện dự thảo Nghị định và nhấn mạnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần rà soát kỹ một số nội dung quan trọng trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ, ngành, đặc biệt là ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu liên quan việc sử dụng bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

Về quy định liên quan vùng biển được phép khai thác thủy sản, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị: “Các đồng chí làm rõ dữ liệu giám sát hành trình là công cụ kỹ thuật hay là căn cứ pháp lý để chúng ta xử lý? Việc sử dụng dữ liệu giám sát hành trình để phục vụ việc xác minh xử lý vi phạm hành chính, hay nó là căn cứ pháp lý để xử phạt? Hay là cơ sở để phục vụ cho việc xác minh đối chiếu đấu tranh, làm rõ, lập biên bản xử lý?”.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng lưu ý Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp tục nghiên cứu các khuyến nghị phù hợp của EC để bổ sung, hoàn thiện dự thảo nghị định, khẩn trương hoàn thiện dự thảo để kịp thông tin với EU về những nỗ lực của Việt Nam trong tháo gỡ “thẻ vàng” IUU theo khuyến nghị của đoàn thanh tra EC.

Vân Hồng/VOV1
Hơn 43.000 nạn nhân bị lừa đảo trong vụ án truy tố nữ CEO bất động sản Vũ Thị Thúy
Ngành nuôi trồng thủy sản Quảng Ninh khôi phục phát triển mạnh mẽ
Lần đầu tiên diễn ra Triển lãm quốc tế khoa học công nghệ thủy sản Việt Nam
Ninh Bình lập tổ công tác liên ngành chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
Ngành thuỷ sản Đắk Lắk nỗ lực nâng cao giá trị
