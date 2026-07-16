Hà Nội xử phạt 3 trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày 15/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng kết hợp rà soát địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một số cá nhân trú tại xã Sóc Sơn có hành vi liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài liệu bí mật nhà nước không đúng quy định.

Cơ quan công an làm việc với các trường hợp vi phạm.

Kết quả xác minh cho thấy, ông T.T.P (49 tuổi) đã đăng tải tài liệu bí mật nhà nước lên mạng xã hội Facebook; ông N.Đ.T (68 tuổi) truyền đưa tài liệu bí mật nhà nước qua ứng dụng Zalo; bà N.T.P (63 tuổi) lưu giữ tài liệu bí mật nhà nước trái quy định của pháp luật.

Làm việc với cơ quan Công an, cả ba cá nhân đều thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện giao nộp các tài liệu bí mật nhà nước, gỡ bỏ nội dung đã đăng tải trên mạng xã hội và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp trên theo Điều 22 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, ông T.T.P và ông N.Đ.T mỗi người bị xử phạt 25 triệu đồng; bà N.T.P bị xử phạt 2 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo các cơ quan, đơn vị và người dân tuyệt đối không sao chụp, truyền đưa, đăng tải hoặc phát tán tài liệu bí mật nhà nước trên các thiết bị có kết nối Internet, mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin như Facebook, Zalo, Viber, Telegram...

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và bảo vệ tài liệu mật, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Các hành vi bị nghiêm cấm đối với tài liệu bí mật nhà nước gồm: Đăng tải, phát tán tài liệu bí mật nhà nước lên Internet, mạng xã hội; Truyền đưa tài liệu bí mật nhà nước qua các ứng dụng nhắn tin khi không được phép; Sao chụp, lưu giữ, quản lý tài liệu bí mật nhà nước không đúng quy định; Tiết lộ, làm mất hoặc để lộ bí mật nhà nước dưới bất kỳ hình thức nào.