English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội xử phạt 3 trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước

Thứ Năm, 06:14, 16/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa xử phạt 3 cá nhân do có hành vi đăng tải, truyền đưa và lưu giữ tài liệu bí mật nhà nước trái quy định. Trong đó, hai trường hợp bị phạt 25 triệu đồng vì đưa tài liệu mật lên mạng xã hội.

Ngày 15/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng kết hợp rà soát địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một số cá nhân trú tại xã Sóc Sơn có hành vi liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài liệu bí mật nhà nước không đúng quy định.

ha noi xu phat 3 truong hop vi pham quy dinh ve bao ve bi mat nha nuoc hinh anh 1
Cơ quan công an làm việc với các trường hợp vi phạm.

Kết quả xác minh cho thấy, ông T.T.P (49 tuổi) đã đăng tải tài liệu bí mật nhà nước lên mạng xã hội Facebook; ông N.Đ.T (68 tuổi) truyền đưa tài liệu bí mật nhà nước qua ứng dụng Zalo; bà N.T.P (63 tuổi) lưu giữ tài liệu bí mật nhà nước trái quy định của pháp luật.

Làm việc với cơ quan Công an, cả ba cá nhân đều thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện giao nộp các tài liệu bí mật nhà nước, gỡ bỏ nội dung đã đăng tải trên mạng xã hội và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp trên theo Điều 22 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, ông T.T.P và ông N.Đ.T mỗi người bị xử phạt 25 triệu đồng; bà N.T.P bị xử phạt 2 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo các cơ quan, đơn vị và người dân tuyệt đối không sao chụp, truyền đưa, đăng tải hoặc phát tán tài liệu bí mật nhà nước trên các thiết bị có kết nối Internet, mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin như Facebook, Zalo, Viber, Telegram...

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và bảo vệ tài liệu mật, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Các hành vi bị nghiêm cấm đối với tài liệu bí mật nhà nước gồm: Đăng tải, phát tán tài liệu bí mật nhà nước lên Internet, mạng xã hội; Truyền đưa tài liệu bí mật nhà nước qua các ứng dụng nhắn tin khi không được phép; Sao chụp, lưu giữ, quản lý tài liệu bí mật nhà nước không đúng quy định; Tiết lộ, làm mất hoặc để lộ bí mật nhà nước dưới bất kỳ hình thức nào.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Rao bán quân phục công an trên Facebook, một người ở Hà Nội bị xử phạt
Rao bán quân phục công an trên Facebook, một người ở Hà Nội bị xử phạt

VOV.VN - Lực lượng chức năng Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở sử dụng Facebook để rao bán quần áo, phụ kiện có mẫu mã giống quân trang Công an nhân dân. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã bị tịch thu, chủ cơ sở bị xử phạt theo quy định.

Rao bán quân phục công an trên Facebook, một người ở Hà Nội bị xử phạt

Rao bán quân phục công an trên Facebook, một người ở Hà Nội bị xử phạt

VOV.VN - Lực lượng chức năng Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở sử dụng Facebook để rao bán quần áo, phụ kiện có mẫu mã giống quân trang Công an nhân dân. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã bị tịch thu, chủ cơ sở bị xử phạt theo quy định.

Hà Nội xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi “Giọng ca vàng” không phép
Hà Nội xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi “Giọng ca vàng” không phép

VOV.VN - Ngày 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính một đơn vị tổ chức cuộc thi nghệ thuật biểu diễn khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định.

Hà Nội xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi “Giọng ca vàng” không phép

Hà Nội xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi “Giọng ca vàng” không phép

VOV.VN - Ngày 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính một đơn vị tổ chức cuộc thi nghệ thuật biểu diễn khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định.

Vợ cựu Viện trưởng pháp y tâm thần nhắn "thiếu 4 tờ" sau khi nhận hối lộ
Vợ cựu Viện trưởng pháp y tâm thần nhắn "thiếu 4 tờ" sau khi nhận hối lộ

VOV.VN - Trong vụ án xảy ra ở Viện pháp y tâm thần Trung ương, bà Đặng Thị Hòa, vợ cựu Viện trưởng Trần Văn Trường bị cáo buộc đã nhiều lần nhận hối lộ để làm theo sự yêu cầu, sắp xếp của bị can Nguyễn Thị Mai Anh.

Vợ cựu Viện trưởng pháp y tâm thần nhắn "thiếu 4 tờ" sau khi nhận hối lộ

Vợ cựu Viện trưởng pháp y tâm thần nhắn "thiếu 4 tờ" sau khi nhận hối lộ

VOV.VN - Trong vụ án xảy ra ở Viện pháp y tâm thần Trung ương, bà Đặng Thị Hòa, vợ cựu Viện trưởng Trần Văn Trường bị cáo buộc đã nhiều lần nhận hối lộ để làm theo sự yêu cầu, sắp xếp của bị can Nguyễn Thị Mai Anh.

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất tinh bột nghệ giả quy mô lớn ở Phú Thọ
Khởi tố chủ cơ sở sản xuất tinh bột nghệ giả quy mô lớn ở Phú Thọ

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một phụ nữ để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm sau khi phát hiện cơ sở sử dụng tinh bột sắn, bột ngô và chất tạo màu thực phẩm để sản xuất tinh bột nghệ giả với số lượng lớn.

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất tinh bột nghệ giả quy mô lớn ở Phú Thọ

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất tinh bột nghệ giả quy mô lớn ở Phú Thọ

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một phụ nữ để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm sau khi phát hiện cơ sở sử dụng tinh bột sắn, bột ngô và chất tạo màu thực phẩm để sản xuất tinh bột nghệ giả với số lượng lớn.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật