Kết quả bóng đá hôm nay 21/3: MU để rơi điểm tiếc nuối ở vòng 31 Ngoại hạng Anh

Rạng sáng 21/3, MU có chuyến đến làm khách trên sân của Bournemouth ở trận đấu sớm nhất vòng 31 Ngoại hạng Anh 2025/2026. Dù chơi chủ động và dẫn trước 2-1 đến phút 80, Quỷ đỏ vẫn đánh rơi chiến thắng đáng tiếc ở những phút cuối.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với tốc độ cao và tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn. MU là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng thủ môn Petrovic đã liên tục cứu thua xuất sắc.

Ảnh: Reuters

Bên kia chiến tuyến, Bournemouth cho thấy sự sắc bén trong các pha phản công nhanh. Những tình huống dứt điểm của đội chủ nhà khiến hàng thủ MU không ít lần chao đảo.

Phút 60, Bruno Fernandes mở tỷ số trên chấm phạt đền sau khi Cunha bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, Bournemouth chỉ mất 6 phút để đưa trận đấu về vạch xuất phát nhờ bàn thắng của Ryan Christie.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên khi MU tái lập thế dẫn bàn ở phút 71. Từ quả phạt góc của Bruno, James Hill lúng túng phản lưới nhà.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra khi Harry Maguire nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm. Bournemouth tận dụng cơ hội trên chấm 11m để gỡ hòa 2-2, khiến mọi toan tính của HLV Michael Carrick đổ bể.

Dù chơi hơn người trong những phút cuối, Bournemouth không thể ghi thêm bàn thắng quyết định, trong khi MU buộc phải lùi sâu đội hình để bảo toàn tỷ số. Thủ môn Senne Lammens cùng hàng thủ đã chơi tập trung, giúp Quỷ đỏ rời sân với 1 điểm quý giá.

Trận hòa này giúp MU tiếp tục giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 55 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Carick đã thi đấu nhiều hơn Aston Villa và Liverpool 1 trận, khiến cuộc đua top 4 trở nên căng thẳng.