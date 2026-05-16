Semenyo ghi tuyệt phẩm trước Chelsea, Man City vô địch FA Cup 2025/2026
VOV.VN - Man City vô địch FA Cup 2025/2026 khi giành chiến thắng 1-0 trước Chelsea trong trận chung kết nhờ tuyệt phẩm đánh gót của Semenyo.
Trận chung kết FA Cup 2025/2026 diễn ra giằng co và căng thẳng khi Man City cầm bóng nhiều hơn nhưng Chelsea trình diễn lối chơi lỳ lợm. Số phận trận đấu chỉ được định đoạt bởi một khoảnh khắc ngôi sao. Semenyo trở thành người hùng khi đánh gót ngẫu hứng tung lưới Chelsea sau đường chuyền của Haaland, qua đó mang về chiến thắng 1-0 và chức vô địch FA Cup cho Man City.
HẾT GIỜ!!! Man City giành chiến thắng 1-0 trước Chelsea để vô địch FA Cup 2025/2026
90': Chelsea chơi tất tay!!! The Blues quyết tâm đẩy cao đội hình, huy động quân số đông đảo lên tấn công. Tiếc rằng, đợt tấn công của Chelsea kết thúc với cú đánh đầu vọt xà ngang của Delap.
84': BÓNG DỘI CỘT DỌC!!! Cú đá kiểu nửa chuyền nửa sút của Nunes đưa bong đập chân hậu vệ Chelsea và khẽ chạm tay thủ môn Sanchez trước khi chạm vào cột dọc.
79': Quá đáng tiếc!!! Chelsea có tình huống rót bóng khó chịu vào vòng cấm nhưng Joao Pedro lại khống chế hụt. Nếu đỡ bóng chính xác, Joao Pedro đã có thể uy hiếp khung thành Man City.
74': Chelsea đáp trả!!! Man City trải qua phen thót tim sau khi ăn mừng bàn thắng mở tỷ số khi Enzo Fernandez có pha dứt điểm nguy hiểm.
72': VÀO!!! Chelsea 0-1 Man City
Semenyo đánh gót ghi bàn ngẫu hứng sau đường căng ngang của Haaland. Man City vượt lên dẫn trước Chelsea trong trận chung kết FA Cup.
65': CHELSEA LẠI ĐÒI PHẠT ĐỀN BẤT THÀNH!!! Joao Pedro ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài lập tức xua tay xác nhận hậu vệ Man City không phạm lỗi.
63': Man City điều chỉnh tuyến giữa!!! Kovacic vào thay Rodri và có màn đối đầu với đội bóng cũ Chelsea.
57': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN CHO CHELSEA!!! Các cầu thủ Chelsea cho rằng O'Reilly đã dùng tay cản bóng trong vòng cấm nhưng trọng tài lắc đầu.
53': Cứu thua trước vạch vôi!!! Rodri đánh đầu phá bóng đúng lúc, giúp Man City thoát hiểm sau pha đánh đầu của Caicedo ở tình huống phạt góc.
48': KHÔNG VÀO!!! Semenyo bật cao đánh đầu vọt xà ngang trong gang tấc.
46': Man City điều chỉnh sau giờ nghỉ!!! Cherki vào thay Marmoush trên hàng tấn công.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Man City giao bóng
Hiệp 1 kết thúc!!! Chelsea và Man City rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0.
45'+3: Xử lý vô duyên!!! Chelsea đan bóng mượt mà để tiến sang phần sân Chelsea, nhưng James lại bất ngờ chuyền bóng thẳng vào chân đối phương khiến khán giả ồ lên tiếc nuối.
43': Chelsea thót tim!!! Haaland thoát xuống rất nhanh rồi tung cú dứt điểm góc hẹp nhưng thủ môn Sanchez đã trổ tài cứu thua.
38': Đáng tiếc!!! Chelsea bất ngờ đẩy cao tốc độ tấn công nhưng Cucurella lại không thể đón đường chuyền vào vòng cấm.
33': Dứt điểm!!! Semenyo rẽ từ cánh phải vào vòng cấm rồi tung cú sút chệch mục tiêu.
32': Chelsea tiếp tục phạm lỗi!!! Cucurella lĩnh thẻ vàng sau pha ngáng chân Semenyo.
30': Thẻ vàng!!! Enzo Fernandez lĩnh án phạt sau pha phạm lỗi với Bernardo Silva.
27': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Haaland dứt điểm tung lưới Chelsea nhưng Nunes đã việt vị khi thực hiện đường căng ngang.
24': KHÔNG VÀO!!! James để mất bóng hớ hênh giúp Man City có cơ hội trong vòng cấm, nhưng cú sút của Haaland đưa bóng đi chệch cột dọc.
21': Ăn miếng trả miếng!!! Ngay sau khi Doku đột phá bất thành, Chelsea tổ chức phản công nhưng Joao Pedro không thể tạo ra cú dứt điểm như ý.
15': Chelsea phòng ngự số đông!!! Man City chiếm quyền kiểm soát bóng vượt trội nhưng chưa thể đẩy nhanh tốc độ khi các cầu thủ Chelsea chơi rất kỷ luật và tập trung.
10': Man City ép sân!!! Doku tung quả tạt từ cánh trái, Rodri băng vào đánh đầu nhưng bóng trúng người hậu vệ Chelsea.
5': Cơ hội đầu tiên!!! Nỗ lực đột phá của Semenyo gây ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm Chelsea. Marmoush ập vào dứt điểm nhưng lại đá hụt tâm bóng.
Trận đấu bắt đầu!!! Chelsea giao bóng
Hôm nay 16/5, FA Cup sẽ xác định nhà vô địch sau trận chung kết giữa Chelsea và Man City lúc 21h00 (giờ Việt Nam) trên sân Wembley. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử The Blues và The Citizens gặp nhau trong một trận chung kết FA Cup.
Ở mùa giải này, Man City đã vô địch Cúp Liên đoàn Anh và đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Nếu đăng quang tại FA Cup, thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ có cơ hội tạo nên cú ăn ba danh hiệu quốc nội.
Trong khi đó, Chelsea đang thể hiện phong độ trồi sụt và đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bởi vậy, trận chung kết FA Cup là cơ hội để The Blues cứu vãn một mùa giải thất vọng và có vé tham dự Cúp C2 châu Âu mùa tới.
Trực tiếp Chelsea vs Man City chung kết FA Cup 2025/2026
Trực tiếp U17 Việt Nam - U17 Australia: Đội hình xuất phát giàu sức tấn công
VOV.VN - Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Australia trong khuôn khổ tứ kết U17 châu Á 2026 diễn ra lúc 0h ngày 17/5 tại Jeddah, Saudi Arabia.
Kết quả vòng 23 V-League: Ninh Bình thắng ngược SLNA, Hải Phòng hạ gục CLB TP.HCM
VOV.VN - Kết quả vòng 23 V-League 2025/2026 hôm nay 16/5, Ninh Bình lội ngược dòng thắng SLNA 2-1, Hải Phòng đánh bại CLB TP.HCM 4-2.
Tin bóng đá 16-5: Sau U17 Việt Nam, đội tuyển U20 cũng sớm giành vé dự World Cup?
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 16-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Sau U17 Việt Nam, đội tuyển U20 cũng sớm giành vé dự World Cup?; HLV Roland muốn U17 Việt Nam tiến xa hơn tại U17 châu Á 2026; Man City áp đảo cơ hội vô địch FA Cup…