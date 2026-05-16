Kết quả vòng 23 V-League: Ninh Bình thắng ngược SLNA, Hải Phòng hạ gục CLB TP.HCM
VOV.VN - Kết quả vòng 23 V-League 2025/2026 hôm nay 16/5, Ninh Bình lội ngược dòng thắng SLNA 2-1, Hải Phòng đánh bại CLB TP.HCM 4-2.
Trên sân Vinh, SLNA và Ninh Bình đã tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn. Trong hiệp 1, Gia Hưng đã có tình huống đưa bóng vào lưới SLNA nhưng bàn thắng không được công nhận khi trọng tài xác định rằng trước đó Friday đã việt vị.
Sau giờ nghỉ, SLNA thi đấu sắc nét hơn trong nửa đầu hiệp 2 để rồi có bàn mở tỷ số ở phút 67. Phan Bá Quyền bật cao đánh đầu tung lưới Ninh Bình trong tình huống phạt góc.
Tuy nhiên, VAR và Geovane (Nguyễn Tài Lộc) đã tạo ra bước ngoặt xoay chuyển số phận trận đấu ở quãng thời gian cuối giờ.
Trọng tài tham khảo VAR và xác định cầu thủ SLNA dùng tay cản bóng trong vòng cấm, qua đó Ninh Binh được hưởng phạt đền. Geovane thực hiện chính xác cú sút 11m để ghi bàn gỡ hòa ở phút 83.
Geovane tiếp tục ghi bàn từ cú volley ở phút 84 để có cú đúp vào lưới SLNA chỉ trong vòng 1 phút, đồng thời giúp Ninh Bình lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1.
Trong trận đấu cùng giờ, Hải Phòng đã giành chiến thắng thuyết phục 4-2 khi tiếp đón CLB TP.HCM. Những người lập công cho đội chủ nhà là Luiz Antonio (12’), Triệu Việt Hưng (28’), Phạm Trung Hiếu (61’), Nguyễn Hữu Sơn (75’). Những người ghi bàn cho đội khách là Nguyễn Văn Anh (18’) và Zlatkovic Milos (32’).
90'+4: KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN CHO SLNA!!! Moore ngã trong vòng cấm Ninh Bình nhưng trọng tài không cắt còi.
90': Không có bàn gỡ cho SLNA!!! Olaha mớm bóng cho Moore băng lên dứt điểm tuyến hai. Tiếc rằng, trái bóng đi chệch cột dọc.
84': VÀO!!! SLNA 1-2 Ninh Bình
Geovane (Nguyễn Tài Lộc) tiếp tục ghi bàn đưa Ninh Bình vượt lên dẫn trước SLNA. Tiền đạo này có pha bắt volley quyết đoán từ góc hẹp, đánh bại thủ môn Hữu Hậu.
83': VÀO!!! SLNA 1-1 Ninh Bình
Geovane (Nguyễn Tài Lộc) nhẹ nhàng đánh lừa thủ môn Hữu Hậu trên chấm phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Ninh Bình.
81': PHẠT ĐỀN CHO NINH BÌNH!!! Trọng tài tham khảo VAR và xác định cầu thủ SLNA dùng tay cản bóng trong vòng cấm.
79': KHÔNG VÀO!!! Hoàng Đức đá phạt góc táo bạo, đưa bóng hướng thẳng vào khung thành nhưng thủ môn Hữu Hậu kịp bay người đấm bóng ra ngoài.
75': Ninh Bình nỗ lực gây sức ép!!! Quyết tâm đẩy cao đội hình của Ninh Bình được chuyển hóa thành cơ hội dứt điểm trong vòng cấm của Dụng Quang Nho. Tuy nhiên, thủ môn Hữu Hậu đã cứu thua cho SLNA.
70': SLNA SUÝT NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Các hậu vệ Ninh Bình "để xổng" Karim Trần Phi Long xâm nhập vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ Việt kiều này lại quá nhẹ và bị thủ môn Văn Lâm bắt gọn.
67': VÀO!!! SLNA 1-0 Ninh Bình
Thủ môn Văn Lâm phản xạ xuất thần để chiến thắng Khắc Ngọc trong pha đối mặt. Tuy nhiên, SLNA không phải tiếc nuối lâu. Trong tình huống phạt góc ngay sau đó, Bá Quyền đã đánh đầu tung lưới Ninh Bình.
64': KHÔNG VÀO!!! Olaha chiến thắng thủ môn Văn Lâm và cặp trung vệ Ninh Bình trong pha không chiến, nhưng cú đánh đầu của tiền đạo này lại đi chệch cột dọc.
59': Nỗ lực bất thành!!! Văn Lương khuấy đảo hàng thủ Ninh Bình rồi thực hiện quả tạt nhưng Moore lại đánh đầu hụt.
55': Cầu thủ Việt kiều vào sân!!! SLNA đưa tiền vệ Karim Trần Phi Long vào sân từ ghế dự bị.
48': SLNA thót tim!!! Friday thoát xuống rồi căng ngang khó chịu, Geovane băng vào tiếp ứng. Nỗ lực truy cản của các thủ môn và hậu vệ SLNA vô tình đưa bóng lăn về hướng khung thành, nhưng Justin lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi. Dẫu vậy, trọng tài xác định cầu thủ Ninh Bình đã việt vị trong tình huống này.
Hiệp 2 bắt đầu!!! SLNA giao bóng
Hiệp 1 kết thúc!!! SLNA và Ninh Bình rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0. Trong trận đấu cùng giờ, Hải Phòng và CLB TP.HCM hòa 2-2 trong hiệp đấu đầu tiên.
45': Ninh Bình thay người ngay trước giờ nghỉ!!! Trung vệ Marcelino tỏ ra bất ngờ khi bị thay ra để nhường chỗ cho Hải Đức.
42': Văn Lâm cứu thua ấn tượng!!! Thủ môn Ninh Bình bay người hết cỡ để từ chối cú sút của Mạnh Quỳnh. Nhưng nếu bóng đi vào lưới thì bàn thắng cũng không được công nhận do cầu thủ SLNA đã việt vị.
41': SLNA phản đòn!!! Cú sút chéo góc của Văn Lương đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
39': VẪN CHƯA CÓ BÀN THẮNG CHO NINH BÌNH!!! Hoàng Đức tung đường chuyền xé toang hàng thủ SLNA, Quốc Việt thoát xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm tinh tế, nhưng trái bóng lại tìm đến cột dọc.
36': Thẻ vàng!!! Văn Lương lĩnh án phạt sau pha phạm lỗi thô bạo với Friday.
31': SLNA TIẾP TỤC THOÁT THUA!!! Geovane (Nguyễn Tài Lộc) đột phá dũng mãnh rồi dứt điểm vọt xà ngang trong thế đối mặt thủ môn.
30': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Friday thoát xuống đối mặt thủ môn rồi chuyền ngang để Gia Hưng đưa bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, trọng tài xác định Friday đã việt vị nên không công nhận bàn thắng cho Ninh Bình.
25': Đáng tiếc!!! Ninh Bình tổ chức pressing tầm cao khiến hàng thủ SLNA lúng túng. Dẫu vậy, đường chuyền quyết định của Trương Tiến Anh lại thiếu chính xác và Dụng Quang Nho không thể đánh đầu.
21': Sai lầm!!! Hoàng Đức để mất bóng ở giữa sân và phải phạm lỗi với Quang Tú để ngăn SLNA phản công.
16': KHÔNG VÀO!!! Moore càn lướt dũng mãnh giữa vòng vây của 2 cầu thủ Ninh Bình. Tuy nhiên, cú sút chéo góc của tiền đạo SLNA không thắng được thủ môn Văn Lâm.
12': Ninh Bình đáp trả!!! Hoàng Đức băng lên đón đường trả ngược về tuyến hai rồi dứt điểm chệch cột dọc.
11': Tình huống bất ngờ!!! Quả tạt của Mạnh Quỳnh đưa bóng hướng thẳng vào khung thành Ninh Bình nhưng thủ môn Văn Lâm đã chơi cảnh giác.
7': VĂN LÂM CỨU THUA XUẤT THẦN!!! Thủ môn Văn Lâm phản xạ xuất sắc để chiến thắng Văn Lương trong pha đối mặt. Olaha ập vào sút bồi nhưng trung vệ Marcelino cản phá lăn xả. Ninh Bình thoát khỏi bàn thua trông thấy trước SLNA.
3': Cơ hội đầu tiên!!! Văn Huy đá phạt khó chịu đưa trái bóng hướng đến vị trí Justin đón lõng ở cột xa nhưng Friday kịp đánh đầu giải nguy cho Ninh Bình.
Trận đấu bắt đầu!!! Ninh Bình giao bóng
Hôm nay 16/5, SLNA sẽ tiếp đón Ninh Bình trong khuôn khổ vòng 23 V-League 2025/2026 trên sân Vinh vào lúc 18h. Cùng thời điểm, Hải Phòng sẽ gặp CLB TP.HCM trên sân Lạch Tray.
Hiện tại, Ninh Bình (41 điểm) đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí top 3 V-League trong khi SLNA (24 điểm) gần như đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng.
Ở trận lượt đi mùa này, Ninh Bình đã rất vất vả mới giành chiến thắng 1-0 trước SLNA trên sân nhà. Tác giả bàn thắng duy nhất ở trận này là tiền đạo Phạm Gia Hưng.
Về lực lượng, SLNA sẽ không có sự phục vụ của Cao Văn Bình do đã nhận thẻ đỏ trong trận gặp HAGL ở vòng 21. Trong khi đó, Ninh Bình có đầy đủ đội hình mạnh nhất.
Đội hình dự kiến:
SLNA: Hữu Hậu, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Thanh Đức, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Quang Vinh, Mạnh Quỳnh, Moore, Olaha, Văn Lương.
Ninh Bình: Thế Tài; Thanh Thịnh, Patrick Marcelino, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức, Geovane, Gia Hưng, Quốc Việt, Friday.
Trực tiếp SLNA vs Ninh Bình vòng 23 V-League 2025/2026
