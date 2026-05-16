Kết quả vòng 23 V-League: Ninh Bình thắng ngược SLNA, Hải Phòng hạ gục CLB TP.HCM

Trên sân Vinh, SLNA và Ninh Bình đã tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn. Trong hiệp 1, Gia Hưng đã có tình huống đưa bóng vào lưới SLNA nhưng bàn thắng không được công nhận khi trọng tài xác định rằng trước đó Friday đã việt vị.

Sau giờ nghỉ, SLNA thi đấu sắc nét hơn trong nửa đầu hiệp 2 để rồi có bàn mở tỷ số ở phút 67. Phan Bá Quyền bật cao đánh đầu tung lưới Ninh Bình trong tình huống phạt góc.

Tuy nhiên, VAR và Geovane (Nguyễn Tài Lộc) đã tạo ra bước ngoặt xoay chuyển số phận trận đấu ở quãng thời gian cuối giờ.

Trọng tài tham khảo VAR và xác định cầu thủ SLNA dùng tay cản bóng trong vòng cấm, qua đó Ninh Binh được hưởng phạt đền. Geovane thực hiện chính xác cú sút 11m để ghi bàn gỡ hòa ở phút 83.

Geovane tiếp tục ghi bàn từ cú volley ở phút 84 để có cú đúp vào lưới SLNA chỉ trong vòng 1 phút, đồng thời giúp Ninh Bình lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Trong trận đấu cùng giờ, Hải Phòng đã giành chiến thắng thuyết phục 4-2 khi tiếp đón CLB TP.HCM. Những người lập công cho đội chủ nhà là Luiz Antonio (12’), Triệu Việt Hưng (28’), Phạm Trung Hiếu (61’), Nguyễn Hữu Sơn (75’). Những người ghi bàn cho đội khách là Nguyễn Văn Anh (18’) và Zlatkovic Milos (32’).