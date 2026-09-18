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Taekwondo Việt Nam giành HCV đầu tiên tại giải thế giới 2026

Thứ Sáu, 19:32, 18/09/2026
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VOV.VN - Đội tuyển Taekwondo Việt Nam giành tấm HCV đầu tiên tại Giải vô địch quyền Taekwondo thế giới 2026, đang diễn ra ở Chuncheon (Hàn Quốc). Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Thị Lệ Kim mang về chiến tích này ở nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ.

Taekwondo Việt Nam giành HCV quyền thế giới 2026

Chiều 18/9, Thiên Phụng và Lệ Kim bước vào tranh tài với yêu cầu cao về kỹ thuật, sự chính xác và khả năng phối hợp. Hai VĐV Việt Nam thể hiện sự ăn ý trong từng động tác, duy trì nhịp độ ổn định và đồng bộ trong toàn bộ phần thi.

taekwondo viet nam gianh hcv dau tien tai giai the gioi 2026 hinh anh 1
Ảnh: World Taekwondo
taekwondo viet nam gianh hcv dau tien tai giai the gioi 2026 hinh anh 2
Taekwondo Việt Nam giành HCV đầu tiên tại giải thế giới 2026 (Ảnh: World Taekwondo)

Những đường quyền dứt khoát, thế tấn chắc chắn cùng khả năng phối hợp chính xác giúp Thiên Phụng và Lệ Kim vượt qua các đối thủ, qua đó bước lên bục cao nhất.

Tấm HCV giúp Taekwondo Việt Nam nâng thành tích sau ba ngày thi đấu lên 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Trước đó, Châu Tuyết Vân giành HCB ở nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ U40, trong khi đội tuyển có thêm 2 HCĐ ở nội dung đồng đội nam U50 và đồng đội nữ U30.

PV/VOV.VN
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