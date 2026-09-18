Taekwondo Việt Nam giành HCV quyền thế giới 2026

Chiều 18/9, Thiên Phụng và Lệ Kim bước vào tranh tài với yêu cầu cao về kỹ thuật, sự chính xác và khả năng phối hợp. Hai VĐV Việt Nam thể hiện sự ăn ý trong từng động tác, duy trì nhịp độ ổn định và đồng bộ trong toàn bộ phần thi.

Ảnh: World Taekwondo

Taekwondo Việt Nam giành HCV đầu tiên tại giải thế giới 2026 (Ảnh: World Taekwondo)

Những đường quyền dứt khoát, thế tấn chắc chắn cùng khả năng phối hợp chính xác giúp Thiên Phụng và Lệ Kim vượt qua các đối thủ, qua đó bước lên bục cao nhất.

Tấm HCV giúp Taekwondo Việt Nam nâng thành tích sau ba ngày thi đấu lên 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Trước đó, Châu Tuyết Vân giành HCB ở nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ U40, trong khi đội tuyển có thêm 2 HCĐ ở nội dung đồng đội nam U50 và đồng đội nữ U30.