CJ Vietnam Open 2026 tiếp sức Taekwondo Việt Nam hướng tới Olympic 2028

CJ Vietnam Open là giải đấu quốc tế đạt cấp độ G1 được Liên đoàn Taekwondo Thế giới (WT) công nhận. Trong lần thứ hai được tổ chức sau mùa giải 2025, CJ Vietnam Open 2026 có 167 vận động viên đến từ 15 quốc gia như Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản...cùng chủ nhà Việt Nam. Các vận động viên đã đăng ký với các Liên đoàn Taekwondo quốc gia sẽ tranh tài ở 8 hạng cân nam và 8 hạng cân nữ.

Giải Taekwondo Quốc tế G1 "CJ Vietnam Open 2026" sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (Ảnh: BTC).

Giải đấu được tổ chức theo đúng quy định của Liên đoàn Taekwondo Thế giới (WT), áp dụng hệ thống chấm điểm điện tử và đội ngũ trọng tài quốc tế, giúp các vận động viên được thi đấu với các đối thủ hàng đầu trong môi trường tương đương các giải đấu quốc tế chính thức.

VĐV Nguyễn Thị Loan, người vừa giành Huy chương Bạc tại Giải Vô địch Taekwondo Mỹ mở rộng (2026 U.S. Open Taekwondo Championship) diễn ra vào tháng 6 năm nay cho biết: "Trước thềm ASIAD, tôi sẽ nỗ lực đánh giá khách quan phong độ hiện tại, khắc phục những điểm còn hạn chế và chuẩn bị tốt nhất để đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao châu Á Aichi - Nagoya vào tháng 9”.

Đặc biệt, từ tháng 7 năm nay cũng là thời điểm bắt đầu tích lũy điểm xếp hạng mới cho vòng loại Olympic Los Angeles 2028 (LA 2028). Vì vậy, giải đấu được kỳ vọng sẽ trở thành điểm khởi đầu của cuộc đua giành vé tham dự Olympic.

Đây là giải đấu khởi đầu của cuộc đua giành vé tham dự Olympic. (Ảnh: BTC).

Giải Vô địch Taekwondo CJ quốc tế mở rộng 2026 là minh chứng cho việc chương trình đồng hành cùng Taekwondo Việt Nam suốt 15 năm của CJ đã được mở rộng từ việc hỗ trợ đội tuyển quốc gia và các giải đấu trẻ sang giai đoạn nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Nhờ sự bền bỉ đó, Taekwondo Việt Nam đã liên tục đạt được những thành tích nổi bật tại các giải đấu quốc tế như Giải vô địch thế giới và ASIAD, trở thành một trong những môn thể thao mang về nhiều huy chương cho Việt Nam.

Mới đây, tại Giải Vô địch Taekwondo châu Á 2026 diễn ra ở Mông Cổ, Đội tuyển Việt Nam đã giành 9 huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng; qua đó khẳng định vị thế trong nhóm các đội tuyển mạnh nhất châu Á và giành quyền tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) Aichi - Nagoya (Nhật Bản) sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.

Tại ASIAD, Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự 6/8 hạng cân, với mục tiêu giành huy chương. Các vận động viên tham dự gồm Nguyễn Thị Loan (-19kg), Trần Thị Ánh Tuyết (-67kg), Bạc Thị Khiêm (-67kg) ở nội dung nữ và Nguyễn Hồng Trọng (-58kg), Lê Tuấn Nam (-68kg) và Trần Hồ Nhân Vân (+80kg).

Do đó, CJ Vietnam Open năm nay được kỳ vọng sẽ là cơ hội để các tuyển thủ quốc gia nâng cao cảm giác thi đấu, kiểm tra phong độ trước khi bước vào ASIAD Aichi - Nagoya vào tháng 9.