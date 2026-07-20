Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026: Messi bất lực trước La Roja quá mạnh

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 thuyết phục

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ trên toàn thế giới. Kỳ vọng về một màn đôi công mãn nhãn là rất lớn, nhưng diễn biến trên sân lại cho thấy sự vượt trội của đại diện châu Âu.

Với hàng tiền vệ kiểm soát bóng xuất sắc, Tây Ban Nha nhanh chóng làm chủ thế trận và duy trì sức ép trong phần lớn thời gian thi đấu. La Roja cầm bóng, luân chuyển nhịp nhàng và buộc Argentina phải lùi sâu phòng ngự, kịch bản khá giống những gì tuyển Pháp từng trải qua ở bán kết.

Tây Ban Nha thắng tối thiểu trước Argentina (Ảnh: 433).

Lionel Messi, niềm hy vọng lớn nhất của Argentina, gần như không có nhiều khoảng trống để tạo dấu ấn. Hệ thống phòng ngự và tuyến giữa của Tây Ban Nha liên tục chia cắt các mối liên kết, khiến số 10 cùng các ngôi sao tấn công của đội bóng Nam Mỹ rơi vào thế bế tắc.

Không chỉ phong tỏa hàng công đối phương, Tây Ban Nha còn tạo sức ép rất lớn lên hàng thủ Argentina. Hai trung vệ Lisandro Martinez và Cristian Romero phải hoạt động với cường độ cao trước khi lần lượt rời sân vì chấn thương. Đến phút 90+3, Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai và khiến Argentina phải chơi thiếu người trong hiệp phụ.

Lợi thế quân số nhanh chóng được Tây Ban Nha chuyển hóa thành bàn thắng. Ferran Torres ghi bàn quyết định ở hiệp phụ, khép lại một trận đấu mà La Roja tạo ra thế trận lấn lướt gần như toàn diện trước nhà đương kim vô địch.

Những con số thống kê càng cho thấy sự áp đảo của đội bóng áo đỏ. Argentina không tung ra nổi cú dứt điểm nào trong 90 phút chính thức và phải đến phút 117 mới có pha dứt điểm đầu tiên.

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 một cách thuyết phục.

Cả trận, đại diện Nam Mỹ chỉ có 3 cú sút, không lần nào trúng đích, trong khi Tây Ban Nha thực hiện tới 20 pha dứt điểm, 11 lần đưa bóng đi trúng mục tiêu. Nếu không có màn trình diễn xuất thần với 11 pha cứu thua của thủ môn Emiliano Martinez, Argentina có thể đã nhận thất bại ngay trong thời gian thi đấu chính thức.

Chức vô địch World Cup 2026 là thành quả hoàn toàn xứng đáng dành cho Tây Ban Nha. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente thể hiện sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời duy trì phong độ ổn định trong suốt giải đấu. Trên hành trình đăng quang, La Roja lần lượt vượt qua Bồ Đào Nha, Bỉ, Pháp rồi đánh bại Argentina ở trận đấu cuối cùng.

Messi mờ nhạt trước sức mạnh của La Roja

Trước giờ bóng lăn, Messi vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt để giúp Argentina bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên, trước một đối thủ tổ chức chặt chẽ và kiểm soát thế trận quá tốt, thủ quân của đội bóng Nam Mỹ gần như không thể phát huy những phẩm chất vốn có.

Trong 120 phút trên sân, Messi thực hiện 35 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 77%, có 3 lần rê bóng thành công và chỉ tung ra đúng một cú dứt điểm.

Messi không thể cùng Argentina bảo vệ chức vô địch (Ảnh: Reuters).

Ở chiều ngược lại, Lamine Yamal tạo dấu ấn nổi bật hơn với 4 cú sút, 5 pha rê bóng thành công, thực hiện 51 đường chuyền cùng tỷ lệ chính xác đạt 86%. Tài năng trẻ của Tây Ban Nha hoạt động năng nổ và góp phần quan trọng vào khả năng kiểm soát thế trận của đội nhà.

Màn trình diễn của Messi cũng phản ánh bộ mặt chung của Argentina trong trận chung kết. Đại diện Nam Mỹ lép vế ở hầu hết các chỉ số chuyên môn và không tìm được lời giải trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Tây Ban Nha.

Thất bại này khiến Argentina không thể bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Đội bóng xứ Tango cũng có lần thứ tư giành ngôi á quân (1930, 1990, 2014 và 2026), cân bằng kỷ lục về số lần về nhì nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Dù không thể bảo vệ thành công chức vô địch, Messi và các đồng đội vẫn có quyền ngẩng cao đầu sau một kỳ World Cup giàu cảm xúc. Argentina chỉ chịu khuất phục trước một Tây Ban Nha ở phong độ gần như hoàn hảo. La Roja khép lại giải đấu với hàng phòng ngự được đánh giá là xuất sắc nhất lịch sử World Cup khi chỉ để thủng lưới 1 bàn sau 8 trận, đồng thời nối dài chuỗi bất bại lên 38 trận - kỷ lục mới của một đội tuyển thuộc châu Âu và Nam Mỹ.