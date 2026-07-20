Hạ 10 người Argentina sau 120 phút, Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026

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Bước vào trận chung kết World Cup 2026, Tây Ban Nha nhập cuộc đầy khí thế và tỏ ra nhỉnh hơn về thế trận cũng như kiểm soát bóng trước Argentina.

Ảnh: Reuters

Ngay phút thứ 5, Lamine Yamal thoát xuống đối mặt và dứt điểm chân trái hiểm hóc nhưng không thể chiến thắng thủ môn Emiliano Martínez bên phía Argentina. Ngay sau đó, lần lượt Álex Baena và Mikel Oyarzabal đều có cơ hội dứt điểm nhưng không thể chiến thắng thủ môn Emiliano Martínez của Argentina.

Ngay giây thứ 45 của hiệp hai, đường chuyền hỏng bên phần sân nhà của các cầu thủ Argentina tạo cơ hội cho Álex Baena xâm nhập trung lộ và tung ra cú dứt điểm chân phản găm bóng chìm vào góc xa nhưng thủ môn Emiliano Martínez đã đổ người ôm gọn bóng.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo về thế trận nhưng các pha dứt điểm của Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo hay cả hai trung vệ Pau Cubarsí và Laporte đều có cơ hội dứt điểm nhưng thủ môn Emiliano Martínez vẫn chơi xuất sắc. Thậm chí trong suốt thời gian thi đấu chính thức các cầu thủ Argentina còn không tung ra nổi pha dứt điểm nào về phía khung thành thủ môn Unai Simón bên phía Tây Ban Nha.

Ảnh: Reuters

Khó khăn chồng chất với Argentina khi Enzo Fernández nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ở phút 90'+3. Việc chơi thiếu người khiến Argentina chỉ còn biết lùi sâu chịu trận trước các đợt lên bóng của Tây Ban Nha trong hiệp phụ.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Sau những lần cảnh báo đầu tiên khi bàn thắng của Nico Williams ở phút 96 không được công nhận hay pha dứt điểm cận thành suýt thành bàn của Mikel Merino, cuối cùng Tây Ban Nha đã vượt lên.

Chỉ hơn 40 giây sau khi hiệp phụ thứ hai bắt đầu, bóng được Pedro Porro treo từ cánh phải theo hướng lên bóng của Bò tót để Nico Williams xâm nhập vòng cấm đánh đầu chuyền ra cho Ferran Torres bắt volley một chạm chân trái tung nóc lưới khung thành thủ môn Emiliano Martínez bên phía Argentina.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Trong những phút còn lại, Argentina buộc phải đẩy cao đội hình nhưng suýt chút nữa phải nhận thêm bàn thua nếu Ferran Torres không rơi vào thế việt vị trước khi hạ gục thủ môn Emiliano Martínez trong thế đối mặt.

Chung cuộc, Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch World Cup 2026 với thắng lợi 1-0 trước Argentina sau 120 phút thi đấu nhờ pha lập công duy nhất ở phút 96 của Ferran Torres !!!