Hạ 10 người Argentina sau 120 phút, Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026
Thứ Hai, 05:05, 20/07/2026
VOV.VN - Hạ 10 người Argentina sau 120 phút, Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 trên sân vận động New York New Jersey, Mỹ.
05:15
Bước vào trận chung kết World Cup 2026, Tây Ban Nha nhập cuộc đầy khí thế và tỏ ra nhỉnh hơn về thế trận cũng như kiểm soát bóng trước Argentina.
Ngay phút thứ 5, Lamine Yamal thoát xuống đối mặt và dứt điểm chân trái hiểm hóc nhưng không thể chiến thắng thủ môn Emiliano Martínez bên phía Argentina. Ngay sau đó, lần lượt Álex Baena và Mikel Oyarzabal đều có cơ hội dứt điểm nhưng không thể chiến thắng thủ môn Emiliano Martínez của Argentina.
Ngay giây thứ 45 của hiệp hai, đường chuyền hỏng bên phần sân nhà của các cầu thủ Argentina tạo cơ hội cho Álex Baena xâm nhập trung lộ và tung ra cú dứt điểm chân phản găm bóng chìm vào góc xa nhưng thủ môn Emiliano Martínez đã đổ người ôm gọn bóng.
Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo về thế trận nhưng các pha dứt điểm của Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo hay cả hai trung vệ Pau Cubarsí và Laporte đều có cơ hội dứt điểm nhưng thủ môn Emiliano Martínez vẫn chơi xuất sắc. Thậm chí trong suốt thời gian thi đấu chính thức các cầu thủ Argentina còn không tung ra nổi pha dứt điểm nào về phía khung thành thủ môn Unai Simón bên phía Tây Ban Nha.
Khó khăn chồng chất với Argentina khi Enzo Fernández nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ở phút 90'+3. Việc chơi thiếu người khiến Argentina chỉ còn biết lùi sâu chịu trận trước các đợt lên bóng của Tây Ban Nha trong hiệp phụ.
Sau những lần cảnh báo đầu tiên khi bàn thắng của Nico Williams ở phút 96 không được công nhận hay pha dứt điểm cận thành suýt thành bàn của Mikel Merino, cuối cùng Tây Ban Nha đã vượt lên.
Chỉ hơn 40 giây sau khi hiệp phụ thứ hai bắt đầu, bóng được Pedro Porro treo từ cánh phải theo hướng lên bóng của Bò tót để Nico Williams xâm nhập vòng cấm đánh đầu chuyền ra cho Ferran Torres bắt volley một chạm chân trái tung nóc lưới khung thành thủ môn Emiliano Martínez bên phía Argentina.
Trong những phút còn lại, Argentina buộc phải đẩy cao đội hình nhưng suýt chút nữa phải nhận thêm bàn thua nếu Ferran Torres không rơi vào thế việt vị trước khi hạ gục thủ môn Emiliano Martínez trong thế đối mặt.
Chung cuộc, Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch World Cup 2026 với thắng lợi 1-0 trước Argentina sau 120 phút thi đấu nhờ pha lập công duy nhất ở phút 96 của Ferran Torres !!!
11:44
Đội hình dự kiến:
Tây Ban Nha (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri; Yamal, Olmo, Williams; Oyarzabal.
Argentina (4-1-3-2): E.Martinez; Molina, Romero, L.Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro.
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11:52
Argentina là đội đương kim vô địch thế giới. Hành trình vào đến chung kết World Cup 2026 của họ tuy đầy gian khó, đặc biệt là từ vòng 32 đội, nhưng không vì thế mà đội bóng xứ sở Tango bị đánh giá thấp trong cuộc “so găng” cuối cùng để bước lên đỉnh cao thế giới sắp tới.
Hành trình của ĐT Argentina từ vòng 32 đội lúc thì phải sang đến hiệp phụ, lúc thì thắng ở những phút bù giờ…, nhưng có cảm giác may mắn luôn đứng về phía đội bóng của HLV Lionel Scaloni. Gần như bất kỳ lúc nào nhà đương kim vô địch thế giới cảm thấy bế tắc, bất lực nhất thì lúc đó sẽ lại có một ngôi sao xuất hiện để “độ” cho các chàng trai xứ Tango.
Người hùng của Argentina có thể là Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Lautaro Martinez… Nhưng trên tất cả vẫn là Lionel Messi. Chủ nhân của 8 danh hiệu Quả Bóng Vàng đang trải qua một trong những giải đấu mà anh tạo được tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đến đội bóng. M10 kiến tạo, ghi bàn và kiêm luôn vai trò người truyền cảm hứng…
Dưới sự dẫn đường chỉ lối của Messi, toàn đội Argentina trên dưới một lòng, vì nhau mà chiến đấu để hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch. Tiếc là ở trận chiến cuối cùng, họ lại đụng phải đối thủ quá đáng sợ. Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại vẫn được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn so với Argentina.
Từ đầu World Cup 2026 đến giờ, ngoại trừ trận ra quân hòa 0-0 thiếu thuyết phục trước Cape Verde, còn lại Tây Ban Nha thi đấu vô cùng ấn tượng. Họ toàn thắng 6 trận sau đó trong hành trình chinh phục Cúp vàng, trong đó có những chiến thắng oanh liệt 1-0 trước Bồ Đào Nha và mới đây nhất là trận thắng 2-0 trước ứng cử viên vô địch Pháp.
Tây Ban Nha không chỉ có nhân tố con người tốt, đồng đều nhau, mà họ còn thi đấu gắn kết, trong một lối chơi có cấu trúc vô cùng chặt chẽ. Cách đá chủ động giành quyền kiểm soát bóng để không cho đối thủ chơi bóng và dồn ép những kẻ ở bên kia chiến tuyến đến nghẹt thở của Bò tót có cảm giác giống như là bí kíp võ công vô địch thiên hạ.
Tây Ban Nha không chỉ đang là đội ít để thủng lưới nhất tại World Cup 2026 khi mới thua 1 bàn, mà còn là một trong những đội chơi tấn công đáng sợ nhất suốt từ đầu giải đến giờ.
Tây Ban Nha có 2 cầu thủ đang phải tập riêng do bị đau sau trận bán kết gặp ĐT Pháp, đó là tiền đạo Lamine Yamal và hậu vệ Pedro Porro. Tuy nhiên, gần như chắc chắn cả hai đều sẽ có tên trong đội hình xuất phát. Phía Argentina có duy nhất hậu vệ Leonardo Balerdi không thể ra sân do chấn thương. Nhiều khả năng ra sân trong đội hình xuất phát đá cặp tiền đạo với Lionel Messi ở trận chung kết sẽ là Lautaro Martinez.
11:52
11:53
23:30
23:32
01:33
01:35
Đội hình ra sân:
Tây Ban Nha (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubaris, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.
Dự bị: Raya, Pubill, Grimaldo, E Garcia, Llorente, Merino, Torres, Gavi, Pino, J Garcia, Williams, Zubimendi, Pedri, Munoz, Iglesias.
Argentina (4-1-3-2): E. Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Enzo; De Paul, Mac Allister, Gonzalez; Messi, Alvarez.
1': Trận chung kết World Cup 2026 đã bắt đầu !!! Tây Ban Nha ra sân trong trang phục áo đỏ viền xanh - quần xanh, trong khi các cầu thủ Argentina mặc áo trắng sọc xanh - quần trắng và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.
02:11
5': Nguy hiểm !!! Lamine Yamal căng ngang từ cánh phải theo hướng lên bóng cuả các cầu thủ Tây Ban Nha nhưng bóng chạm chân hậu vệ Argentina đổi hướng. Dani Olmo đập một chạm lại để Lamine Yamal thoát xuống đối mặt và dứt điểm chân trái hiểm hóc nhưng không thể chiến thắng thủ môn Emiliano Martínez bên phía Argentina.
02:13
02:21
14': Không có thẻ vàng !!! Mac Allister xoạc bóng quyết liệt nhưng không trúng bóng và phạm lỗi với Dani Olmo. Rất may cho tiền vệ Argentina là trọng tài Slavko Vincic không rút thẻ phạt cảnh cáo.
02:24
17': Căng ngang !!! Lamine Yamal đột phá khéo léo bên cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha trước khi đi bóng qua hậu vệ Tagliafico bên phía Argentina và chuyền bóng sệt vào trong vòng cấm nhưng thủ môn Emiliano Martínez đã đổ người ôm gọn bóng.
02:25
02:30
24': Không được !!! Bóng được treo vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Tây Ban Nha nhưng thủ môn Emiliano Martínez đã phán đoán điểm rơi chính xác và ôm gọn bóng cứu thua cho Argentina.
Ngay sau đó là khoảng nghỉ tiếp nước dành cho cầu thủ hai đội.
02:45
38': Dứt điểm !!! Mikel Oyarzabal tung ra cú sút chân trái rất nhanh trước vòng cấm nhưng thủ môn Emiliano Martínez vẫn đổ người chuẩn xác và ôm bóng cứu thua cho Argentina.
Trận đấu đang diễn ra hết sức quyết liệt khi hai đội chơi pressing tầm cao và không ngần ngại phạm lỗi để ngăn cản cầu thủ đối phương. Trong thế trận giằng co đó, các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn đang tỏ ra nhỉnh hơn về kiểm soát bóng. Mặc dù vậy, Bò tót vẫn đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Emiliano Martínez.
02:46
02:49
43': Không vào !!! Cucurella tung ra cú sút chân trái quyết đoán ngay sát mép vòng cấm đưa bóng đi chìm và căng vào góc xa khung thành Argentina khiến thủ môn Emiliano Martínez đổ người hết cỡ nhưng không thể chạm bóng, tuy nhiên bóng lại đi sạt cột dọc.
02:50
44': Thay người !!! Sự thay đổi nhân sự bất đắc dĩ của các cầu thủ Argentina. Lisandro Martínez dính chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân nhường chỗ cho Otamendi.
02:53
02:55
45'+4: Hết hiệp một !!! Tây Ban Nha và Argentina tạm hòa nhau không bàn thắng sau hiệp thi đấu đầu tiên trong trận chung kết World Cup 2026 trên sân vận động New York New Jersey, Mỹ.
03:19
03:22
46': Hiệp hai bắt đầu !!!
03:24
46': Cơ hội !!! Ngay giây thứ 45 của hiệp hai, đường chuyền hỏng bên phần sân nhà của các cầu thủ Argentina tạo cơ hội cho Álex Baena xâm nhập trung lộ và tung ra cú dứt điểm chân phản găm bóng chìm vào góc xa nhưng thủ môn Emiliano Martínez đã đổ người ôm gọn bóng.
03:25
03:38
61': Không được !!! Lamine Yamal sút thẳng về phía khung thành Argentina từ chấm đá phạt trực tiếp chếch bên cánh phải từ cự li gần 30m nhưng bóng trúng hàng rào bật ra.
03:42
64': Nguy hiểm !!! Dani Olmo tung ra cú dứt điểm chân phải đầy bất ngờ trước vòng cấm khiến thủ môn Emiliano Martínez không thể bắt dính bóng nhưng rất may cho Argentina là bóng lại đi hết đường biên ngang chứ không hướng vào khung thành đã bỏ trống.
03:43
03:45
67': Đánh đầu !!! Lamine Yamal đi bóng qua hai hậu vệ Argentina bên phía cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha trước khi treo bóng vào vòng cấm để Ferran Torres dứt điểm cận thành bằng đầu nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Emiliano Martínez bên phía Argentina đã chọn sẵn.
03:53
76': Thay người !!! Tây Ban Nha có liền 2 sự thay đổi nhân sự khi Nico Williams và gà son Mikel Merino vào sân thế chỗ Dani Olmo và Álex Baena
03:53
03:55
78': Sút xa !!! Pau Cubarsí tung ra cú dứt điểm chân phải từ ngoài vòng cấm đầy uy lực khiến thủ môn Emiliano Martínez không thể bắt dính bóng nhưng không có tình huống dứt điểm bồi nào của các cầu thủ Tây Ban Nha.
03:59
81': Không vào !!! Nico Williams treo bóng vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha để trung vệ Laporte lên tham gia tấn công đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Emiliano Martínez đã chọn đúng vị trí và ôm gọn bóng.
04:00
04:07
89': Dứt điểm !!! Rodri đột phá trung lộ và tung ra cú sút chân phải quyết đoán từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá cao so với khung thành thủ môn Emiliano Martínez bên phía Argentina.
04:11
90'+3: THẺ ĐỎ !!! Enzo Fernández nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống phạm lỗi với Pau Cubarsí và bị truất quyền thi đấu. Argentina chỉ còn 10 người.
04:13
04:16
90'+8: Không vào !!! Lamine Yamal sút phạt chân trái hiểm hóc từ chấm đá phạt trực tiếp ở khoảng cách 25m so với khung thành Argentina nhưng thủ môn Emiliano Martínez đã bay người hết cỡ đấm bóng cứu thua cho đội bóng áo trắng.
04:17
90'+9: HẾT GIỜ !!! Tây Ban Nha và Argentina hòa nhau không bàn thắng sau 90 phút thi đấu chính thức và sẽ phải phân định thắng, thua ở hiệp phụ.
Argentina chỉ còn 10 người khi Enzo Fernández phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ở phút 90'+3.
04:18
04:21
91': Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu !!!
04:25
93': Nguy hiểm !!! Pedri bấm bóng tinh tế từ sát mép vòng cấm để Nico Williams di chuyển che mắt đối phương và chỉ chạm nhẹ sượt qua bóng nhưng thủ môn Emiliano Martínez vẫn kịp phản xạ bay người đấm bóng cứu thua cho Argentina.
04:26
04:28
96': KHÔNG CÔNG NHẬN BÀN THẮNG !!! Một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Argentina và Nico Williams xuất hiện rất đúng lúc đệm bóng chân phải cận thành tung lưới khung thành đã bỏ trống nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng của các cầu thủ Tây Ban Nha vì lỗi của Mikel Merino trước đó.
04:32
101': Không được !!! Lamine Yamal ra chân trái rất nhanh dứt điểm kĩ thuật vào góc xa nhưng bóng đi quá cao so với khung thành thủ môn Emiliano Martínez bên phía Argentina.
04:33
04:34
103': Đánh đầu !!! Nico Williams treo bóng vào vòng cấm chuẩn xác từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha để "gà son" Mikel Merino di chuyển băng cắt và dứt điểm cận thành bằng đầu đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Emiliano Martínez bên phía Argentina.
04:39
105'+3: Hết hiệp phụ thứ nhất !!! Các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina sẽ đổi sân để thi đấu hiệp phụ thứ hai.
04:40
04:42
106': Hiệp phụ thứ hai bắt đầu !!!
04:44
106': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Chỉ hơn 40 giây sau khi hiệp phụ thứ hai bắt đầu, tỷ số đã được mở cho Tây Ban Nha !!! Bóng được Pedro Porro treo từ cánh phải theo hướng lên bóng của Bò tót để Nico Williams xâm nhập vòng cấm đánh đầu chuyền ra cho Ferran Torres bắt volley một chạm chân trái tung nóc lưới khung thành thủ môn Emiliano Martínez bên phía Argentina !!!
04:46
04:51
113': VIỆT VỊ RỒI !!! Lamine Yamal chọc khe tinh tế để Ferran Torres bứt tốc thoát xuống xâm nhập vòng cấm trước khi hạ gục thủ môn Emiliano Martínez trong thế đối mặt với cú sút chân phải ghim bóng vào góc xa khung thành. Tuy nhiên, bàn thắng của Tây Ban Nha không được công nhận vì lỗi việt vị.
04:54
117': Dứt điểm !!! Simeone chuyền bóng về tuyến hai để Messi băng vào dứt điểm chân trái đưa bóng đi căng nhưng trúng mặt Mikel Merino bật ra.
04:55
04:57
120': Căng ngang !!! Bóng được chuyền từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Argentina đi cắt ngang khung thành thủ môn Unai Simón bên phía Tây Ban Nha nhưng một cầu thủ áo đỏ đã kịp phá bóng đi hết đường biên ngang.
04:58
120'+1: Không được !!! Simeone tung ra cú volley chân phải một chạm đưa bóng vọt xà ngang khung thành thủ môn Unai Simón bên phía Tây Ban Nha.
05:00
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120'+6: HẾT GIỜ !!! TÂY BAN NHA ĐĂNG QUANG NGÔI VÔ ĐỊCH WORLD CUP 2026 SAU KHI VƯỢT QUA ARGENTINA VỚI THẮNG LỢI 1-0 TRONG TRẬN CHUNG KẾT !!!
Kết quả Tây Ban Nha vs Argentina
La Roja bước vào trận đấu với tham vọng giành chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử, sau khi đã chinh phục châu Âu tại EURO 2024. Trong khi đó, Argentina hướng tới việc bảo vệ ngôi vương, điều mà chưa đội tuyển nào làm được kể từ Brazil năm 1962.
Điểm tựa lớn nhất của Tây Ban Nha tại giải đấu năm nay không nằm ở những cá nhân tấn công, mà là hệ thống phòng ngự gần như hoàn hảo. Dưới bàn tay của HLV Luis de la Fuente, La Roja đã xây dựng một tập thể kỷ luật, nơi mọi mắt xích đều vận hành chính xác đến từng chi tiết.
Chuỗi 6 trận giữ sạch lưới tại World Cup 2026 là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chắc chắn của Tây Ban Nha. Ngay cả những hàng công đứng top đầu của bóng đá thế giới như Pháp với những ngôi sao như Mbappe, Dembele, Olise… cũng không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ này.
Không chỉ phòng ngự tốt, Tây Ban Nha còn biết cách kết liễu trận đấu bằng những khoảnh khắc chính xác. Bàn thắng từ chấm phạt đền của Mikel Oyarzabal và pha lập công của Pedro Porro ở bán kết cho thấy họ luôn biết cách tận dụng cơ hội đúng lúc.
Ở tuyến giữa, sự kết hợp giữa Rodri và Fabian Ruiz mang lại khả năng kiểm soát thế trận vượt trội. Điều này giúp Tây Ban Nha duy trì nhịp độ ổn định, hạn chế tối đa rủi ro trước những đối thủ chơi phản công nhanh.
Dù Lamine Yamal là cái tên được nhắc đến rất nhiều, nhưng vai trò của cầu thủ 19 tuổi chủ yếu nằm ở việc tạo đột biến hơn là gánh vác toàn bộ hàng công. Chính sự cân bằng giữa các tuyến mới là yếu tố giúp Tây Ban Nha trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch.
Nếu Tây Ban Nha đại diện cho sự kỷ luật, thì Argentina lại là hiện thân của thứ bóng đá cảm hứng và bùng nổ. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni không quá chú trọng giữ sạch lưới, nhưng luôn biết cách ghi nhiều bàn hơn đối thủ.
Dẫn dắt lối chơi vẫn là Lionel Messi, người đang tiến gần tới danh hiệu Quả bóng Vàng lẫn Chiếc giày Vàng World Cup 2026. Với khả năng tạo đột biến và tầm ảnh hưởng toàn diện, Messi chính là chìa khóa giúp Argentina lật ngược thế trận trước Anh ở bán kết.
Hỗ trợ cho Messi là những vệ tinh chất lượng như Julian Alvarez và Lautaro Martinez, tạo nên hàng công đa dạng và khó lường. Việc ghi tới 19 bàn thắng từ đầu giải cho thấy Argentina sở hữu sức mạnh tấn công đáng sợ nhất World Cup năm nay.
Tuy nhiên, điểm yếu của La Albiceleste lại nằm ở hàng phòng ngự. Việc không giữ sạch lưới trong 5 trận liên tiếp là minh chứng cho sự thiếu chắc chắn, điều có thể bị Tây Ban Nha khai thác nếu duy trì được thế trận kiểm soát.
Dẫu vậy, Argentina luôn biết cách vượt qua nghịch cảnh nhờ bản lĩnh của nhà vô địch. Những màn lội ngược dòng trước các đối thủ mạnh cho thấy đội bóng Nam Mỹ không chỉ giỏi tấn công mà còn sở hữu tinh thần chiến đấu đáng nể.
VOV.VN - Nhận định trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra lúc 02h00 ngày 20/7 (theo giờ Việt Nam): Nếu Argentina lên ngôi vô địch, Messi nhiều khả năng sẽ giành danh hiệu Quả bóng Vàng thứ 9 trong sự nghiệp.
VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina lúc 02h00 ngày 20/7 thuộc khuôn khổ trận chung kết World Cup 2026. Xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 chất lượng HD.
VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina lúc 02h00 ngày 20/7 thuộc khuôn khổ trận chung kết World Cup 2026. Xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 chất lượng HD.
VOV.VN - Nhận định trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra lúc 02h00 ngày 20/7 (theo giờ Việt Nam): Nếu Argentina lên ngôi vô địch, Messi nhiều khả năng sẽ giành danh hiệu Quả bóng Vàng thứ 9 trong sự nghiệp.
VOV.VN - Nhận định trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra lúc 02h00 ngày 20/7 (theo giờ Việt Nam): Nếu Argentina lên ngôi vô địch, Messi nhiều khả năng sẽ giành danh hiệu Quả bóng Vàng thứ 9 trong sự nghiệp.