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Thắng đậm CLB CA TP.HCM, CLB CAHN giành Siêu Cúp Quốc gia 2026

Chủ Nhật, 20:15, 30/08/2026
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VOV.VN - CLB CAHN giành Siêu Cúp Quốc gia 2026 với chiến thắng đậm đà 5-0 trước CLB CA TP.HCM trên sân Hàng Đẫy.

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CLB CAHN giành Siêu Cúp Quốc gia 2026. (Ảnh: Như Đạt)

Sau ít phút đầu diễn ra cân bằng, trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2026 chứng kiến sự chênh lệch đẳng cấp khi nhà vô địch V-League – CLB CAHN liên tục dồn ép nhà vô địch Cúp Quốc gia – CLB CA TP.HCM.

Tiền đạo Alan đánh đầu mở tỷ số cho CLB CAHN ngay phút thứ 8, sau đó dứt điểm cận thành để nhân đôi cách biệt ở phút 27.

Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, tiền đạo Koko có pha càn lướt dũng mãnh rồi dứt điểm vào lưới trống để nâng tỷ số lên 3-0 cho CLB CAHN.

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CLB CAHN có màn trình diễn tưng bừng ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia. (Ảnh: Như Đạt)
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Đình Bắc ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị. (Ảnh: Hoài Thương)
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Thủ môn Patrik Lê Giang có trải nghiệm buồn ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2026 khi phải nhận tới 5 bàn thua. (Ảnh: Hoài Thương)

Sang hiệp 2, CLB CAHN chủ động chơi phòng ngự phản công. HLV Mano Polking thể hiện tài thay người khi Đình Bắc và Putros đều nhanh chóng ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Phút 70, Đình Bắc vượt qua thủ môn Patrik Lê Giang rồi lạnh lùng nâng tỷ số lên 4-0. Phút 72, Putros đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 5-0 cho CLB CAHN.

Thắng đậm CLB CA TP.HCM, CLB CAHN giành Siêu Cúp Quốc gia 2026 và có khởi đầu như mơ trong mùa giải 2026/2027.

18:44
10:45
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Danh sách đăng ký thi đấu của CLB CAHN. (Ảnh: VPF)
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Danh sách đăng ký thi đấu của CLB CA TP.HCM. (Ảnh: VPF)
10:46
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17:07
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Đội hình xuất phát của CAHN. (Ảnh: CLB)
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Đội hình xuất phát của CA TP.HCM. (Ảnh: CLB)
17:36
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Thủ môn Patrik Lê Giang là tâm điểm chú ý trong đội hình CA TP.HCM. (Ảnh: Hoài Thương)
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Tiền vệ Ngô Đăng Khoa là "siêu dự bị" của CA TP.HCM. (Ảnh: Hoài Thương)
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Đông đảo khán giả tới sân Hàng Đẫy theo dõi trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2026. (Ảnh: Hoài Thương)
18:05

Phát biểu khai mạc trận Siêu Cúp Quốc gia 2026

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: "Cuộc tranh tài giữa CLB CAHN - nhà vô địch V-League và CLB CA TP.HCM - nhà vô địch Cúp Quốc gia, diễn ra trong bầu không khí đầy hứng khởi sau chiến thắng của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Từ niềm vui của ĐTQGa, chúng ta kỳ vọng nguồn cảm hứng ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa trên sân cỏ cả nước, để bóng đá Việt Nam bước vào mùa giải mới với niềm tin mới, khí thế mới và những khát vọng mới.

Với tinh thần thể thao cao thượng và khát vọng cống hiến, hai CLB đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất. Chắc chắn sẽ mang đến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn, xứng đáng là màn mở đầu rực rỡ nhất có thể cho mùa giải mới của bóng đá Việt Nam".

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Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu khai mạc. (Ảnh: Hoài Thương)
18:15

Trận đấu bắt đầu!!! CLB CAHN giao bóng

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BTC giới thiệu mẫu cúp mới của Siêu Cúp Quốc gia. (Ảnh: Như Đạt)
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Lê Phạm Thành Long là đội trưởng của CLB CAHN còn Patrik Lê Giang là đội trưởng của CLB CA TP.HCM. (Ảnh: Như Đạt)
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CLB CAHN ra sân trong trang phục màu đỏ. (Ảnh: Như Đạt)
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CLB CA TP.HCM sử dụng trang phục áo trắng, quần đen. (Ảnh: Như Đạt)
18:20

5': Nhập cuộc thận trọng!!! CLB CAHN và CLB CA TP.HCM đều chủ động chơi chậm rãi, duy trì đội hình kín kẽ trong những phút đầu tiên.

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Cầu thủ đôi bên tranh chấp đầy quyết tâm. (Ảnh: Hoài Thương)
18:22

7': Cơ hội đầu tiên thuộc về CLB CAHN!!! Leo Artur thoát xuống sau lưng hàng thủ CLB CA TP.HCM rồi dứt điểm chệch cột dọc trong pha đối mặt thủ môn Patrik Lê Giang.

18:23

8': VÀO!!! CLB CAHN 1-0 CLB CA TP.HCM

Alan bật cao đánh đầu chuẩn xác sau quả tạt từ cánh trái của Cao Pendant Quang Vinh.

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Alan mở tỷ số cho CLB CAHN. (Ảnh: Hoài Thương)
18:28

13': CLB CAHN SUÝT NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Alan bật cao đánh đầu dũng mãnh sau quả tạt từ cánh phải của Lê Văn Đô nhưng thủ môn Lê Giang đã cứu thua cho CLB CA TP.HCM.

18:32

16': PATRIK LÊ GIANG CỨU THUA ẤN TƯỢNG!!! Thủ môn của CLB CA TP.HCM bay người cản phá cú đánh đầu hiểm hóc của Kevin Phạm Ba.

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Patrik Lê Giang giúp CLB CA TP.HCM đứng vững trước sức ép. (Ảnh: Như Đạt)
18:33

17': BỎ LỠ KHÓ TIN!!! Alan dứt điểm vọt xà ngang từ cự ly chỉ vài mét trong tình huống phạt góc của CLB CAHN.

18:37

21': Không có phạt đền cho CLB CA TP.HCM!!! Williams Minh Hoàng ngã trong vòng cấm CLB CAHN nhưng trọng tài lập tức xua tay.

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Trọng tài xác định cầu thủ CLB CAHN không phạm lỗi với Williams Minh Hoàng. (Ảnh: Như Đạt)
18:42

26': Đáng tiếc!!! Leo Artur tung đường chuyền xé toang hàng phòng ngự CLB CA TP.HCM nhưng Lê Văn Đô lại dứt điểm quá hiền trong pha đối mặt thủ môn Patrik Lê Giang.

18:43

27': VÀO!!! CLB CAHN 2-0 CLB CA TP.HCM

Alan lập cú đúp vào lưới CLB CA TP.HCM và nhân đôi cách biệt cho CLB CAHN. Tiền đạo này hạ gục thủ môn Patrik Lê Giang với pha dứt điểm cận thành.

thang dam clb ca tp.hcm, clb cahn gianh sieu cup quoc gia 2026 hinh anh 21
CLB CAHN trình diễn lối chơi tấn công bùng nổ trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2026. (Ảnh: Như Đạt)
18:46

30': Sức ép nghẹt thở!!! CLB CAHN duy trì nhịp tấn công dồn dập. Leo Artur tung quả tạt như đặt, Koko bật cao đánh đầu sạt xà ngang.

18:50

34': Thẻ vàng đầu tiên!!! Pendant Quang Vinh kéo ngã Olaha Mạnh Đức trong pha tranh chấp ở giữa sân.

18:54

38': CLB CA TP.HCM thay người bất đắc dĩ!!! Phi Hoàng dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Nhật Minh.

thang dam clb ca tp.hcm, clb cahn gianh sieu cup quoc gia 2026 hinh anh 22
Phi Hoàng rời sân bất đắc dĩ vì chấn thương. (Ảnh: Hoài Thương)
18:58

42': Xử lý ngẫu hứng!!! Leo Artur dứt điểm vọt xà ngang sau pha phối hợp đậm chất kỹ thuật với Koko.

thang dam clb ca tp.hcm, clb cahn gianh sieu cup quoc gia 2026 hinh anh 23
Leo Artur liên tục làm khổ hàng phòng ngự CLB CA TP.HCM. (Ảnh: Như Đạt)
18:59

43': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Patrik Lê Giang bay người cản phá cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm của Alan.

19:01

45': CLB CA TP.HCM SUÝT RÚT NGẮN CÁCH BIỆT!!! Williams Minh Hoàng đón đường chuyền của Aldair, ngoặt bóng loại bỏ Kevin Phạm Ba rồi tung cú sút vọt xà ngang.

19:04

45'+3: VÀO!!! CLB CAHN 3-0 CLB CA TP.HCM

Koko càn lướt dũng mãnh, vượt qua thủ môn Patrik Lê Giang rồi đưa bóng vào lưới trống.

thang dam clb ca tp.hcm, clb cahn gianh sieu cup quoc gia 2026 hinh anh 24
Koko ghi bàn ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. (Ảnh: Như Đạt)
19:05

Hiệp 1 kết thúc!!! CLB CAHN bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước CLB CA TP.HCM 3-0.

thang dam clb ca tp.hcm, clb cahn gianh sieu cup quoc gia 2026 hinh anh 25
HLV Arthur Diles có trải nghiệm không như ý trong trận đấu chính thức đầu tiên cùng CLB CA TP.HCM. (Ảnh: Hoài Thương)
19:23

Hiệp 2 bắt đầu!!! CLB CA TP.HCM giao bóng

19:25

46': CLB CA TP.HCM thay đổi người sau giờ nghỉ!!! Đức Phú vào thế chỗ Aldair ở vị trí tiền vệ trung tâm.

19:29

50': CLB CA TP.HCM nỗ lực tìm bàn gỡ!!! Đội bóng áo trắng cố gắng đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ nhưng tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự kín kẽ của CLB CAHN. Trong tình thế đó, Hoàng Phúc thử vận may với cú sút xa chệch mục tiêu.

19:32

54': KHÔNG VÀO!!! Olaha Mạnh Đức dứt điểm chệch cột dọc trong pha đối mặt thủ môn Nguyễn Filip. Tuy nhiên, trọng tài cũng căng cờ báo tiền đạo CLB CA TP.HCM đã việt vị.

thang dam clb ca tp.hcm, clb cahn gianh sieu cup quoc gia 2026 hinh anh 26
Olaha Mạnh Đức là niềm hy vọng trên hàng tấn công CLB CA TP.HCM. (Ảnh: Hoài Thương)
19:38

59': Williams Minh Hoàng sút xa!!! Pha ra chân của tiền đạo CLB CA TP.HCM đưa bóng đi chệch mục tiêu.

19:40

62': Williams Minh Hoàng, Tiến Linh rời sân!!! CLB CA TP.HCM đưa Đào Quốc Gia, Cummings vào thế chỗ.

thang dam clb ca tp.hcm, clb cahn gianh sieu cup quoc gia 2026 hinh anh 27
Williams Minh Hoàng có trận đấu không như ý. (Ảnh: Hoài Thương)
19:41

63': Thẻ vàng!!! Leo Artur nhận án phạt sau pha ngáng chân Khổng Minh Gia Bảo.

19:42

65': Đình Bắc, Quang Hải, Văn Hậu, Putros vào sân!!! CLB CAHN đưa Lê Phạm Thành Long, Alan, Văn Đô, Kevin Phạm Ba ra nghỉ.

19:48

70': VÀO!!! CLB CAHN 4-0 CLB CA TP.HCM

Đình Bắc thoát xuống sau lưng hàng thủ CLB CA TP.HCM, bình tĩnh lừa bóng qua thủ môn Patrik Lê Giang rồi lạnh lùng dứt điểm vào lưới trống.

thang dam clb ca tp.hcm, clb cahn gianh sieu cup quoc gia 2026 hinh anh 28
Đình Bắc trình diễn điệu nhảy ăn mừng quen thuộc. (Ảnh: Hoài Thương)
19:51

72': VÀO!!! CLB CAHN 5-0 CLB CA TP.HCM

Putros bật cao đánh đầu tung lưới CLB CA TP.HCM sau quả tạt như đặt từ cánh trái của Leo Artur.

thang dam clb ca tp.hcm, clb cahn gianh sieu cup quoc gia 2026 hinh anh 29
Các cầu thủ vào thay người của CLB CAHN liên tiếp lập công. (Ảnh: Hoài Thương)
19:56

77': KHÔNG VÀO!!! Patrik Lê Giang giành chiến thắng trong pha đối mặt với Đình Bắc và cứu CLB CA TP.HCM thoát bàn thua trông thấy.

19:59

80': Đôi bên đều có sự điều chỉnh!!! CLB CAHN đưa Bùi Hoàng Việt Anh ra nghỉ, nhường chỗ cho Hoàng Văn Toản. CLB CA TP.HCM tung Phan Văn Đức vào thay Khổng Minh Gia Bảo.

20:01

84': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Đình Bắc sút tung lưới CLB CA TP.HCM nhưng trọng tài xác định tiền đạo của CLB CAHN đã việt vị.

20:05

88': Thẻ vàng!!! Đào Quốc Gia buộc phải phạm lỗi với Đình Bắc để ngăn đợt phản công của CLB CAHN.

20:10

90'+2: CLB CA TP.HCM bế tắc!!! Dù đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự trong những phút cuối nhưng các học trò của HLV Arthur Diles tỏ ra thiếu ý tưởng.

20:11

HẾT GIỜ!!! CLB CAHN giành chiến thắng 5-0 trước CLB CA TP.HCM để giành Siêu Cúp Quốc gia 2026.

 

Hoàng Long/VOV.VN
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