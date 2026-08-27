Giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 và trao cúp vô địch cho Việt Nam vào tối 26/8 tại sân Mỹ Đình. Ngày 27/8, ông Gianni Infantino đã thăm dự án sân vận động PVF và có buổi làm việc chính thức với CLB CAHN cùng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF - Bộ Công an tại Hưng Yên.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đánh giá cao sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, mô hình đào tạo trẻ của PVF và gửi lời chúc mừng CLB CAHN với thành tích tham dự vòng League Phase AFC Champions League Elite 2026/27. Ông đồng thời bày tỏ niềm tin vào tiềm năng vươn xa của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục và thế giới.

Chuyến thăm của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tới dự án sân vận động PVF và CLB CAHN là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự ghi nhận của bóng đá thế giới đối với những bước chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng, đào tạo và bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Sau cuộc gặp Chủ tịch FIFA, HLV Polking, người đã giúp CLB CAHN giành vé dự Cúp C1 châu Á 2026/2026 đã bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân. Ông viết: “Bóng đá Việt Nam đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc và những thành tích như ngày hôm qua là minh chứng rõ ràng rằng với niềm đam mê, niềm tin và lòng tự hào, mọi điều đều có thể trở thành hiện thực.

Sự hiện diện của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Hà Nội để trực tiếp chứng kiến một trận chung kết đặc biệt cũng là tín hiệu tích cực, cho thấy vị thế ngày càng lớn của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.

Tất cả những điều đó góp phần củng cố nền bóng đá Việt Nam, truyền cảm hứng cho các thế hệ cầu thủ tương lai và nuôi dưỡng một giấc mơ lớn hơn: một ngày nào đó, một đội tuyển Đông Nam Á sẽ góp mặt tại FIFA World Cup”.

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