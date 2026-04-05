Thắng thuyết phục Trương Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam vô địch PPA Hanoi Cup 2026

Bước vào trận chung kết PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026, Lý Hoàng Nam nhập cuộc hưng phấn và nhanh chóng dẫn trước 2-0. Trương Vinh Hiển đáp trả khi dẫn ngược 5-2, nhưng sau đó tỏ ra tâm lý và liên tục thua điểm trước khi set đầu tiên khép lại với tỷ số 11-5 nghiêng về phía Lý Hoàng Nam.

Sang set 2, Trương Vinh Hiển rơi vào thế buộc phải thắng và đã tạo ra lợi thế dẫn 5-2 trước Lý Hoàng Nam. Tuy nhiên, Lý Hoàng Nam đã thể hiện bản lĩnh thi đấu khi gỡ hòa 5-5, sau đó hai tay vợt tiếp tục giằng co để tạo ra tỷ số 6-6.

Lý Hoàng Nam vô địch nội dung đơn nam PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026. (Ảnh: FPT)

Bước ngoặt của trận chung kết diễn ra khi Lý Hoàng Nam thực hiện cú đánh trái tay đẳng cấp để nâng tỷ số lên 7-6 trong set 2. Tiếp đó, Lý Hoàng Nam ghi liền 3 điểm để có cơ hội giành Championship point rồi khép lại set 2 với tỷ số 11-6.

Chung cuộc, Lý Hoàng Nam vượt qua Trương Vinh Hiển sau 2 set để lên ngôi vô địch nội dung đơn nam PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026. Chia sẻ sau khi nhận danh hiệu, Lý Hoàng Nam bày tỏ: “Cảm xúc khi giành chức vô địch trên sân nhà thực sự rất đặc biệt khi lần đầu đăng quang trên quê hương Việt Nam. Tôi cũng xin cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả để tôi có thể vượt qua những thử thách và cầm trên tay danh hiệu này".

Trước đó, trong trận chung kết nội dung đơn nữ Kaitlyn Christian đã có màn lội ngược dòng để giành chiến thắng 7-11, 14-12 và 11-9 trước Brooke Buckner. Ở nội dung đôi nữ, Anna Leigh Waters và Anna Bright đã thể hiện sức mạnh vượt trội Tyra Hurricane Black và Catherine Parenteau để giành chiến thắng sau 2 set với tỷ số 11-7, 11-5. Ở nội dung đôi nam, Tardio và Ben Johns đã vượt qua Patriquin - Staksrud để giành chức vô địch.