Thắng thuyết phục Trương Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam vô địch PPA Hanoi Cup 2026

Chủ Nhật, 19:08, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lý Hoàng Nam thể hiện bản lĩnh thi đấu vượt trội so với Trương Vinh Hiển trong trận chung kết để lên ngôi vô địch nội dung đơn nam PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026 sau 2 set với tỷ số 11-5, 11-6.

Xem PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 trực tiếp và đồng độc quyền phát sóng trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Bước vào trận chung kết PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026, Lý Hoàng Nam nhập cuộc hưng phấn và nhanh chóng dẫn trước 2-0. Trương Vinh Hiển đáp trả khi dẫn ngược 5-2, nhưng sau đó tỏ ra tâm lý và liên tục thua điểm trước khi set đầu tiên khép lại với tỷ số 11-5 nghiêng về phía Lý Hoàng Nam.

Sang set 2, Trương Vinh Hiển rơi vào thế buộc phải thắng và đã tạo ra lợi thế dẫn 5-2 trước Lý Hoàng Nam. Tuy nhiên, Lý Hoàng Nam đã thể hiện bản lĩnh thi đấu khi gỡ hòa 5-5, sau đó hai tay vợt tiếp tục giằng co để tạo ra tỷ số 6-6.

thang thuyet phuc truong vinh hien, ly hoang nam vo dich ppa hanoi cup 2026 hinh anh 1
Lý Hoàng Nam vô địch nội dung đơn nam PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026. (Ảnh: FPT)

Bước ngoặt của trận chung kết diễn ra khi Lý Hoàng Nam thực hiện cú đánh trái tay đẳng cấp để nâng tỷ số lên 7-6 trong set 2. Tiếp đó, Lý Hoàng Nam ghi liền 3 điểm để có cơ hội giành Championship point rồi khép lại set 2 với tỷ số 11-6.

Chung cuộc, Lý Hoàng Nam vượt qua Trương Vinh Hiển sau 2 set để lên ngôi vô địch nội dung đơn nam PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026. Chia sẻ sau khi nhận danh hiệu, Lý Hoàng Nam bày tỏ: “Cảm xúc khi giành chức vô địch trên sân nhà thực sự rất đặc biệt khi lần đầu đăng quang trên quê hương Việt Nam. Tôi cũng xin cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả để tôi có thể vượt qua những thử thách và cầm trên tay danh hiệu này".

Trước đó, trong trận chung kết nội dung đơn nữ Kaitlyn Christian đã có màn lội ngược dòng để giành chiến thắng 7-11, 14-12 và 11-9 trước Brooke Buckner. Ở nội dung đôi nữ, Anna Leigh Waters và Anna Bright đã thể hiện sức mạnh vượt trội Tyra Hurricane Black và Catherine Parenteau để giành chiến thắng sau 2 set với tỷ số 11-7, 11-5. Ở nội dung đôi nam, Tardio và Ben Johns đã vượt qua Patriquin - Staksrud để giành chức vô địch.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Lý Hoàng Nam Trương Vinh Hiển PPA Hanoi Cup 2026
Hơn 100 VĐV tranh tài tại giải Pickleball chào mừng 95 năm thành lập Đoàn

VOV.VN - Ngày 22/3/2026, tại cụm sân Pickleball – Cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội), Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức giải Pickleball cán bộ nhằm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).

Hơn 100 VĐV tranh tài tại giải Pickleball chào mừng 95 năm thành lập Đoàn

Hơn 100 VĐV tranh tài tại giải Pickleball chào mừng 95 năm thành lập Đoàn

VOV.VN - Ngày 22/3/2026, tại cụm sân Pickleball – Cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội), Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức giải Pickleball cán bộ nhằm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).

VOV Super Cup 2026: Giải Pickleball ý nghĩa chào mừng ngày 26/3 và 27/3

VOV.VN - Nhân dịp chào mừng Ngày thành lập Đoàn (26/3) và Ngày Thể thao Việt Nam (27/3), Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức giải Pickleball VOV Super Cup lần thứ I năm 2026. Giải đấu là sân chơi rèn luyện sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết giữa các Đoàn viên, cán bộ, viên chức, chuyên viên của VOV.

VOV Super Cup 2026: Giải Pickleball ý nghĩa chào mừng ngày 26/3 và 27/3

VOV Super Cup 2026: Giải Pickleball ý nghĩa chào mừng ngày 26/3 và 27/3

VOV.VN - Nhân dịp chào mừng Ngày thành lập Đoàn (26/3) và Ngày Thể thao Việt Nam (27/3), Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức giải Pickleball VOV Super Cup lần thứ I năm 2026. Giải đấu là sân chơi rèn luyện sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết giữa các Đoàn viên, cán bộ, viên chức, chuyên viên của VOV.

Ra mắt dòng vợt pickleball với thông điệp giải phóng năng lượng từ công nghệ

VOV.VN - Thương hiệu thể thao JOOLA vừa chính thức trình làng cây vợt pickleball PRO V – phiên bản mới nhất của dòng Pro, với thông điệp “Energy Unlock”.

Ra mắt dòng vợt pickleball với thông điệp giải phóng năng lượng từ công nghệ

Ra mắt dòng vợt pickleball với thông điệp giải phóng năng lượng từ công nghệ

VOV.VN - Thương hiệu thể thao JOOLA vừa chính thức trình làng cây vợt pickleball PRO V – phiên bản mới nhất của dòng Pro, với thông điệp “Energy Unlock”.

