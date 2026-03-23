Tham dự lễ khai mạc, về phía Đoàn Thanh niên Chính phủ có đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ, cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra. Ngoài ra, lãnh đạo các đơn vị đồng hành cũng tham dự và cổ vũ giải đấu.

Hơn 100 VĐV tranh tài tại Giải Pickleball chào mừng 95 năm thành lập Đoàn.

Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức giải đấu như một hoạt động thiết thực nhằm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, xây dựng môi trường sinh hoạt thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu và gắn kết giữa các cán bộ đoàn. Qua đó, giải đấu góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

Phát biểu khai mạc, đại diện Thường trực Đoàn Thanh niên Chính phủ nhấn mạnh, giải Pickleball không chỉ đa dạng hóa hoạt động thể dục thể thao mà còn tạo điều kiện để cán bộ đoàn giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và lan tỏa lối sống tích cực. Thông qua giải đấu, phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần xây dựng lớp thanh niên văn minh, khỏe mạnh.

Giải đấu thu hút hơn 100 vận động viên là cán bộ đoàn tham gia, cùng sự cổ vũ của đông đảo đoàn viên đến từ các cơ sở trực thuộc. Các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, mang đến nhiều trận đấu kịch tính với chất lượng chuyên môn cao.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao giải cho các nội dung đôi nam và đôi nam nữ, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba cho mỗi nội dung. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng, bao gồm tiền thưởng, cúp, huy chương và hiện vật.