Thanh Hoá bị cấm chuyển nhượng trước trận đấu ở vòng 24 V-League

Thứ Sáu, 20:18, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thanh Hoá vừa bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới ngay trước trận đấu quan trọng ở vòng 24 V-League 2025/26.

Thanh Hoá bị cấm chuyển nhượng khi FIFA đã thông báo về việc cấm đăng ký cầu thủ mới từ ngày 21/5/2026 trong ba kỳ chuyển nhượng liên tiếp. Nhiều khả năng Thanh Hoá đã bị một nguyên đơn kiện vì chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính.

thanh hoa bi cam chuyen nhuong truoc tran dau o vong 24 v-league hinh anh 1
Thanh Hoá nhận tin không vui.

Đây là thông tin không vui với đội bóng xứ Thanh khi bị cấm đăng ký cầu thủ mới lần thứ 5 kể từ đầu năm 2026. Trước đó khi bị cấm đăng ký cầu thủ mới, Thanh Hoá có thời điểm thiếu cầu thủ nên buộc phải để cả thủ môn vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo.

Để được gỡ án cấm đăng ký cầu thủ mới từ FIFA, Thanh Hoá phải hoàn tất nghĩa vụ tài chính với nguyên đơn. Nếu không kịp hoàn tất nghĩa vụ tài chính, Thanh Hóa không thể đăng ký cầu thủ mới khi thị trường chuyển nhượng cho mùa giải 2026/2027 sẽ diễn ra từ 22/7 đến 22/9/2026.

Hiện tại, Thanh Hoá là một trong số các đội bóng đang phải ganh đua suất trụ hạng. Nếu giành được 3 điểm trong trận đấu với HAGL trên sân nhà, Thanh Hoá sẽ chắc chắn trụ hạng trước hai vòng đấu.

Trận đấu giữa Thanh Hoá vs HAGL sẽ diễn ra vào 18h00 ngày 23/5 trên SVĐ Thanh Hoá.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
PV/VOV.VN
Tag: Thanh Hoá FIFA chuyển nhượng
Tin liên quan

Trực tiếp Thể Công Viettel 0-1 PVF-CAND: Bàn mở tỉ số đầy bất ngờ
VOV.VN - Trực tiếp Thể Công Viettel vs PVF-CAND diễn ra vào 19h15 ngày 22/5 trong khuôn khổ vòng 24 V-League 2025/2026.

Tin bóng đá 22-5: Đội bóng Việt Nam trải qua điều chưa từng có trong lịch sử
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 22-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đội bóng Việt Nam trải qua điều chưa từng có trong lịch sử; CLB CAHN củng cố lực lượng hướng tới cúp châu Á; PSG đón tin cực vui trước chung kết Champions League…

Danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2026: Một loạt cái tên vắng bóng
VOV.VN - Danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2026 tạo nên nhiều tranh luận khi thiếu vắng một loạt cái tên được kỳ vọng.

Hà Nội FC có cơ hội cắt chuỗi trận không thắng trước Nam Định
VOV.VN - Thành tích đối đầu của Hà Nội FC khi gặp Nam Định thời gian gần đây đang mang đến sự lo ngại dành cho đội bóng Thủ đô.

Trực tiếp U17 Trung Quốc vs U17 Nhật Bản: Đi tìm nhà vô địch U17 châu Á 2026
VOV.VN - Trực tiếp U17 Trung Quốc vs U17 Nhật Bản diễn ra vào 0h00 ngày 23/5 trong khuôn khổ trận chung kết U17 châu Á 2026.

