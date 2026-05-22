Thanh Hoá bị cấm chuyển nhượng trước trận đấu ở vòng 24 V-League

Thanh Hoá bị cấm chuyển nhượng khi FIFA đã thông báo về việc cấm đăng ký cầu thủ mới từ ngày 21/5/2026 trong ba kỳ chuyển nhượng liên tiếp. Nhiều khả năng Thanh Hoá đã bị một nguyên đơn kiện vì chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính.

Thanh Hoá nhận tin không vui.

Đây là thông tin không vui với đội bóng xứ Thanh khi bị cấm đăng ký cầu thủ mới lần thứ 5 kể từ đầu năm 2026. Trước đó khi bị cấm đăng ký cầu thủ mới, Thanh Hoá có thời điểm thiếu cầu thủ nên buộc phải để cả thủ môn vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo.

Để được gỡ án cấm đăng ký cầu thủ mới từ FIFA, Thanh Hoá phải hoàn tất nghĩa vụ tài chính với nguyên đơn. Nếu không kịp hoàn tất nghĩa vụ tài chính, Thanh Hóa không thể đăng ký cầu thủ mới khi thị trường chuyển nhượng cho mùa giải 2026/2027 sẽ diễn ra từ 22/7 đến 22/9/2026.

Hiện tại, Thanh Hoá là một trong số các đội bóng đang phải ganh đua suất trụ hạng. Nếu giành được 3 điểm trong trận đấu với HAGL trên sân nhà, Thanh Hoá sẽ chắc chắn trụ hạng trước hai vòng đấu.

Trận đấu giữa Thanh Hoá vs HAGL sẽ diễn ra vào 18h00 ngày 23/5 trên SVĐ Thanh Hoá.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn