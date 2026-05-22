Danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2026: Một loạt cái tên vắng bóng

Danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2026 mới đây đã được HLV Thomas Tuchel công bố với không nhiều thay đổi so với dự đoán của giới truyền thông. Harry Maguire, Luke Shaw (MU), Phil Foden (Man City) hay Cole Palmer (Chelsea) đều không được triệu tập cho giải đấu sắp tới.

HLV Thomas Tuchel cũng đã lên tiếng về bản danh sách ĐT Anh: “Có rất nhiều cuộc gọi trong những ngay qua, nhiều điều phải suy nghĩ, nhiều thứ phải quyết định, cũng có nhiều quyết định khó khăn. Hiện tại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, hào hứng và sẵn sàng cho những thử thách”.

“Thật khó để làm hài lòng tất cả. Đội hình này được xây dựng dựa trên sự tin tưởng và yêu quý từ ban huấn luyện. Là một cầu thủ, bạn phải cảm nhận được sự yêu quý từ huấn luyện viên. Nếu có bất cứ nghi ngại nào, bạn không thể thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Ai là người đặt ra những tiêu chuẩn, ai là người dẫn dắt, ai nằm trong nhóm lãnh đạo, phải có sự kết nối”.

Về việc phải loại những cầu thủ từ danh sách sơ bộ 55 cái tên, HLV Tuchel cho biết đã phải gọi điện cho từng cầu thủ. Vị chiến lược gia này cho biết đội hình hiện tại được xây dựng dựa trên sự cân bằng, đồng thời đánh giá là quyết định đúng đắn cho giải đấu sắp tới.

Danh sách chính thức của ĐT Anh:

Thủ môn: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford

Hậu vệ: Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Jarell Quansah, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Djed Spence, Reece James

Tiền vệ: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham, Eberechi Eze

Tiền đạo: Harry Kane (đội trưởng), Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Noni Madueke, Marcus Rashford, Anthony Gordon