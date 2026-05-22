Danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2026: Một loạt cái tên vắng bóng

Thứ Sáu, 16:55, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2026 tạo nên nhiều tranh luận khi thiếu vắng một loạt cái tên được kỳ vọng.

Danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2026 mới đây đã được HLV Thomas Tuchel công bố với không nhiều thay đổi so với dự đoán của giới truyền thông. Harry Maguire, Luke Shaw (MU), Phil Foden (Man City) hay Cole Palmer (Chelsea) đều không được triệu tập cho giải đấu sắp tới.

danh sach Dt anh tham du world cup 2026 mot loat cai ten vang bong hinh anh 1
HLV Thomas Tuchel công bố danh sách ĐT Anh dự World Cup 2026 (Ảnh: Sky Sports)

HLV Thomas Tuchel cũng đã lên tiếng về bản danh sách ĐT Anh: “Có rất nhiều cuộc gọi trong những ngay qua, nhiều điều phải suy nghĩ, nhiều thứ phải quyết định, cũng có nhiều quyết định khó khăn. Hiện tại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, hào hứng và sẵn sàng cho những thử thách”.

“Thật khó để làm hài lòng tất cả. Đội hình này được xây dựng dựa trên sự tin tưởng và yêu quý từ ban huấn luyện. Là một cầu thủ, bạn phải cảm nhận được sự yêu quý từ huấn luyện viên. Nếu có bất cứ nghi ngại nào, bạn không thể thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Ai là người đặt ra những tiêu chuẩn, ai là người dẫn dắt, ai nằm trong nhóm lãnh đạo, phải có sự kết nối”.

Về việc phải loại những cầu thủ từ danh sách sơ bộ 55 cái tên, HLV Tuchel cho biết đã phải gọi điện cho từng cầu thủ. Vị chiến lược gia này cho biết đội hình hiện tại được xây dựng dựa trên sự cân bằng, đồng thời đánh giá là quyết định đúng đắn cho giải đấu sắp tới.

Danh sách chính thức của ĐT Anh:

Thủ môn: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford

Hậu vệ: Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Jarell Quansah, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Djed Spence, Reece James

Tiền vệ: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham, Eberechi Eze

Tiền đạo: Harry Kane (đội trưởng), Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Noni Madueke, Marcus Rashford, Anthony Gordon

PV/VOV.VN
Tag: ĐT Anh Tuchel World Cup 2026
Hà Nội FC có cơ hội cắt chuỗi trận không thắng trước Nam Định
VOV.VN - Trực tiếp Thể Công Viettel vs PVF-CAND diễn ra vào 19h15 ngày 22/5 trong khuôn khổ vòng 24 V-League 2025/2026.

VOV.VN - Trực tiếp U17 Trung Quốc vs U17 Nhật Bản diễn ra vào 0h00 ngày 23/5 trong khuôn khổ trận chung kết U17 châu Á 2026.

VOV.VN - Với việc nằm trong danh sách sơ bộ của ĐT Argentina, Lionel Messi có thể thiết lập một kỷ lục mới tại World Cup 2026.

VOV.VN - Vòng 20 giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 có thể xác định được nhà vô địch khi Đồng Nai đang có cơ hội rất lớn.

