Hà Nội FC có cơ hội cắt chuỗi trận không thắng trước Nam Định

Thứ Sáu, 16:00, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thành tích đối đầu của Hà Nội FC khi gặp Nam Định thời gian gần đây đang mang đến sự lo ngại dành cho đội bóng Thủ đô.

Gặp Nam Định trên sân nhà, Hà Nội FC đang cần ba điểm để tiếp tục cuộc đua vào top 3 với Thể Công Viettel và Ninh Bình. Tuy nhiên, những thống kê lại chỉ ra Hà Nội FC đang có thành tích không tốt trong những lần đối đầu với Nam Định thời gian gần đây.

ha noi fc co co hoi cat chuoi tran khong thang truoc nam Dinh hinh anh 1
Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn khi chạm trán Nam Định thời gian gần đây (Ảnh: Nam Định FC)

Lần gần nhất Hà Nội FC giành chiến thắng trước Nam Định ở V-League là ngày 28/8/2023 với tỉ số 1-0. Kể từ sau trận đấu đó, Hà Nội FC đang có chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng Nam Định tại V-League.

Trong số 5 trận đó, Hà Nội FC đón nhận 4 thất bại và chỉ có một trận hoà, đồng thời phải nhận 2 thẻ đỏ. Mùa này khi làm khách trên sân Thiên Trường, Hà Nội FC cũng có một trận đấu khó khăn nhưng đã cắt chuỗi thua bằng trận hoà 1-1.

Hiện tại, Nam Định đang không có được phong độ tốt nên là cơ hội để Hà Nội FC cắt chuỗi trận không thắng, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà. Trận đấu giữa Hà Nội FC vs Nam Định sẽ diễn ra vào 19h15 ngày 24/5 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội).

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
PV/VOV.VN
Tag: Hà Nội FC Nam Định V-League
Trực tiếp U17 Trung Quốc vs U17 Nhật Bản: Đi tìm nhà vô địch U17 châu Á 2026
Lionel Messi có thể phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup

VOV.VN - Với việc nằm trong danh sách sơ bộ của ĐT Argentina, Lionel Messi có thể thiết lập một kỷ lục mới tại World Cup 2026.

Đồng Nai có thể vô địch giải hạng Nhất quốc gia sau vòng 20

VOV.VN - Vòng 20 giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 có thể xác định được nhà vô địch khi Đồng Nai đang có cơ hội rất lớn.

Vô địch V-League sớm, CAHN củng cố lực lượng hướng tới cúp châu Á

VOV.VN - CAHN đã có động thái củng cố lực lượng để hướng tới mùa giải mới sau khi hoàn thành mục tiêu vô địch V-League 2025/26.

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng B: Chờ đại diện châu Á gây bất ngờ

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng B, người hâm mộ bóng đá châu Á chờ Qatar gây bất ngờ khi nằm cùng bảng với các đội bóng như Canada, Bosnia & Herzegovina và Thụy Sĩ

