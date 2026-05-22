Hà Nội FC có cơ hội cắt chuỗi trận không thắng trước Nam Định

Gặp Nam Định trên sân nhà, Hà Nội FC đang cần ba điểm để tiếp tục cuộc đua vào top 3 với Thể Công Viettel và Ninh Bình. Tuy nhiên, những thống kê lại chỉ ra Hà Nội FC đang có thành tích không tốt trong những lần đối đầu với Nam Định thời gian gần đây.

Lần gần nhất Hà Nội FC giành chiến thắng trước Nam Định ở V-League là ngày 28/8/2023 với tỉ số 1-0. Kể từ sau trận đấu đó, Hà Nội FC đang có chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng Nam Định tại V-League.

Trong số 5 trận đó, Hà Nội FC đón nhận 4 thất bại và chỉ có một trận hoà, đồng thời phải nhận 2 thẻ đỏ. Mùa này khi làm khách trên sân Thiên Trường, Hà Nội FC cũng có một trận đấu khó khăn nhưng đã cắt chuỗi thua bằng trận hoà 1-1.

Hiện tại, Nam Định đang không có được phong độ tốt nên là cơ hội để Hà Nội FC cắt chuỗi trận không thắng, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà. Trận đấu giữa Hà Nội FC vs Nam Định sẽ diễn ra vào 19h15 ngày 24/5 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội).

