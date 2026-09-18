108 golfer hội tụ tại giải golf Cúp Báo Thể thao và Văn hóa

Giải golf KOHBLE Championship – Cúp Báo Thể thao và Văn hóa 2026 lần thứ 2 đã khai mạc trưa 18/9, tại sân golf Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Giải do Báo Thể thao và Văn hóa thuộc Thông tấn xã Việt Nam phối hợp Công ty ADHOLDING tổ chức, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945 – 15/9/2026) và 44 năm Báo Thể thao và Văn hóa ra số đầu tiên (21/8/1982 – 21/8/2026).

Giải quy tụ 108 golfer là thành viên các câu lạc bộ golf, doanh nhân, nhà báo, nghệ sĩ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và đại diện cộng đồng doanh nghiệp tại TP.HCM, Đồng Nai cùng nhiều tỉnh, thành.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa cho biết, trải qua 44 năm xây dựng và phát triển, báo luôn kiên định với tôn chỉ “thể thao – văn hóa – con người”, không ngừng nâng cao chất lượng thông tin và chủ động tổ chức nhiều chương trình, sự kiện có ý nghĩa xã hội.

Tổng biên tập Báo Thể thao và văn hoá Nguyễn Thiện Thuật phát biểu khai mạc giải vào trưa 18/9.

Theo ông Nguyễn Thiện Thuật, báo chí không chỉ phản ánh đời sống mà còn có trách nhiệm kết nối các nguồn lực, lan tỏa giá trị tích cực, góp phần xây dựng cộng đồng nhân văn, năng động và phát triển bền vững. Giải còn mở ra không gian giao lưu, kết nối và chia sẻ, nơi tinh thần thể thao gặp gỡ trách nhiệm xã hội, những mối quan hệ hợp tác mới được hình thành trên nền tảng tin cậy và cùng hướng tới những giá trị tốt đẹp.

Bà Phan Thị Thu Thủy, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, đây không chỉ là một giải golf mà còn là sân chơi dành cho những người có chung niềm đam mê, tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối và cùng phát triển. Giải được tổ chức theo thể thức shotgun, với 108 golfer đồng loạt tranh tài trên sân golf Tân Sơn Nhất.

Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức trao giải Best Gross; các bảng A, B và C có giải Nhất, Nhì, Ba; bảng Nữ có giải Nhất, Nhì. Bên cạnh đó là các giải kỹ thuật gồm 2 giải Longest Drive và 2 giải Nearest to the Pin.

Điểm nhấn của giải là những phần thưởng Hole-in-One tại các hố đấu được bố trí giải thưởng đặc biệt. Trong ngày thi đấu, golfer Phan Văn Khánh ghi Hole-in-One tại hố 4C, tạo nên khoảnh khắc đầy phấn khởi trên sân.

Nghi thức phát bóng khai mạc Giải golf KOHBLE Championship tranh Cúp Báo Thể thao và Văn hóa 2026.

Với thành tích này, golfer Phan Văn Khánh nhận bộ gậy Honma Malbon trị giá 136 triệu đồng, xe Honda SH150i Super Vetro 2 in 1 Edition trị giá 235 triệu đồng và một bộ áo thun thương hiệu LUSCONI trị giá 10 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng là 381 triệu đồng.

Bên cạnh hoạt động tranh tài, KOHBLE Championship 2026 còn tạo không gian để các golfer đến từ nhiều lĩnh vực chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng quan hệ và kết nối thông qua niềm đam mê thể thao.