Ký kết hợp tác đăng cai Vòng chung kết Giải Vô địch Golf nghiệp dư thế giới 2027

Giải Vô địch Golf nghiệp dư thế giới là một trong những hệ thống giải golf nghiệp dư uy tín hàng đầu thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1995 với sự tham gia của hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải còn là diễn đàn quốc tế quan trọng kết nối cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, nhà quản lý và những người yêu golf trên toàn cầu, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch và tăng cường sự hiểu biết giữa các quốc gia.

Là 1 trong những địa phương đi đầu cả nước về tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô quốc gia và quốc tế, tỉnh Quảng Ninh hiện có thống hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ; các sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế; hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp. Cùng với đó là Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Di sản thế giới Yên Tử và nhiều danh thắng nổi tiếng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh ký kết MOU với Giải Vô địch Golf nghiệp dư thế giới

Ban Tổ chức Giải Vô địch Golf nghiệp dư thế giới đã khảo sát, làm việc và đánh giá cao năng lực tổ chức, hệ thống cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ và sự chuẩn bị nghiêm túc của tỉnh Quảng Ninh. Ông Isac Saminathan, Chủ tịch Giải Vô địch Golf nghiệp dư thế giới (WAGC) khẳng định, việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khả năng đăng cai Vòng chung kết của Giải năm 2027 mang ý nghĩa lớn hơn một thỏa thận thông thường. Đây là dấu mốc khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác nâng tầm du lịch cũng như sự hợp tác thể thao quốc tế.

"Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến những trải nghiệm không thể nào quên cho các golfer, đồng thời quảng bá Quảng Ninh như một điểm đến du lịch golf quốc tế hàng đầu, thúc đẩy ngành du lịch và tạo ra nhiều cơ hội phát triển quốc tế, cùng nhau hợp tác để lan tỏa vẻ đẹp và nét văn hóa của Việt Nam ra thế giới", Chủ tịch Giải Vô địch Golf nghiệp dư thế giới cho biết.

Chủ tịch Giải Vô địch Golf nghiệp dư thế giới khẳng định mong muốn hợp tác cùng quảng bá vẻ đẹp và văn hoá Việt Nam ra thế giới thông qua thể thao

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Lê Ngọc Thanh khẳng định, việc nghiên cứu đăng cai Vòng chung kết Giải Vô địch Golf nghiệp dư thế giới năm 2027 tại Quảng Ninh không chỉ hướng tới mục tiêu tổ chức thành công một sự kiện thể thao quốc tế, mà còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế thể thao gắn với du lịch, kinh tế sự kiện và công nghiệp văn hóa.

Thông qua mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút các dòng khách du lịch chất lượng cao, các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến của các sự kiện quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và đóng góp vào việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ thể thao và du lịch quốc tế.

Ông Lê Ngọc Thanh nhấn mạnh: "Biên bản ghi nhớ được ký kết hôm nay là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho một giai đoạn hợp tác mới giữa tỉnh Quảng Ninh và Ban Tổ chức Giải Vô địch Golf nghiệp dư thế giới. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cam kết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình; phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Giải Vô địch Golf nghiệp dư thế giới và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan nhằm bảo đảm tốt nhất các điều kiện theo quy định".