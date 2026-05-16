中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lần đầu tổ chức giải vô địch các câu lạc bộ Golf ở Bắc Ninh

Thứ Bảy, 16:01, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/5 tại sân golf Corn Hill (xã Bắc Lũng) diễn ra buổi họp báo thông tin về Giải đấu do Hội Golf tỉnh Bắc Ninh triển khai, đánh dấu lần đầu tiên một giải đấu golf quy mô cấp tỉnh được tổ chức dành cho các câu lạc bộ golf đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban tổ chức, mục tiêu của giải đấu là xây dựng một sân chơi thể thao chuyên nghiệp, tăng cường kết nối cộng đồng golfer địa phương, đồng thời thúc đẩy phong trào golf phát triển mạnh mẽ và bền vững tại Bắc Ninh cũng như khu vực phía Bắc.

Giải đấu cũng được định hướng trở thành sự kiện thường niên mang tính biểu tượng của golf Bắc Ninh trong những năm tới. Không chỉ là nơi tranh tài của các golfer phong trào, giải còn hướng tới việc lan tỏa tinh thần thể thao văn minh, đoàn kết và tạo cơ hội giao lưu giữa các câu lạc bộ golf trên địa bàn tỉnh.

lan dau to chuc giai vo dich cac cau lac bo golf o bac ninh hinh anh 1
Hình ảnh tại giải đấu

Trong khuôn khổ giải đấu, các đội sẽ tham gia thi đấu theo nhiều thể thức như Four-ball, Four-some và Singles Match, được chia theo các bảng handicap từ A đến E. Handicap Index được tính dựa trên dữ liệu thi đấu trong giai đoạn từ ngày 1/1/2026 đến ngày 1/6/2026 nhằm bảo đảm tính công bằng và chuyên môn cho giải.

Lễ khai mạc giải dự kiến diễn ra vào 11 giờ 30 phút ngày 25/7/2026 tại Corn Hill Golf & Resort (xã Bắc Lũng). Ngay sau đó, các lượt trận đầu tiên sẽ được khởi tranh theo hình thức shotgun đồng loạt.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, giải còn tổ chức Welcome Dinner dành cho các golfer, khách mời và nhà tài trợ nhằm tăng cường giao lưu, kết nối cộng đồng.

Cơ cấu giải thưởng giá trị lớn, đội vô địch sẽ nhận cúp và 90 triệu đồng tiền mặt. Đội á quân nhận 60 triệu đồng, đội xếp thứ ba nhận 30 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải thưởng dành cho đội có số lượng tập luyện nhiều nhất với quà tặng từ Corn Hill Golf & Resort.

Với sự tham gia dự kiến của đông đảo golfer và các câu lạc bộ golf địa phương, Giải Vô địch các câu lạc bộ Golf tỉnh Bắc Ninh lần thứ Nhất tranh Cup TĐC được kỳ vọng sẽ trở thành ngày hội thể thao ý nghĩa, góp phần xây dựng bản sắc riêng cho cộng đồng golf Bắc Ninh trong tương lai.

Tiến Dũng/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh thể thao golf golf
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hơn 3.000 VĐV tham dự giải chạy “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc”
Hơn 3.000 VĐV tham dự giải chạy “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc”

VOV.VN - Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026, tại tỉnh Nghệ An từ ngày 1-2/5/2026.

Hơn 3.000 VĐV tham dự giải chạy “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc”

Hơn 3.000 VĐV tham dự giải chạy “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc”

VOV.VN - Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026, tại tỉnh Nghệ An từ ngày 1-2/5/2026.

Thắng Bắc Ninh trong thế hơn người, Thể Công Viettel vào bán kết Cúp Quốc gia
Thắng Bắc Ninh trong thế hơn người, Thể Công Viettel vào bán kết Cúp Quốc gia

VOV.VN - Lucao ghi bàn thắng duy nhất giúp Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0 ở tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 trong ngày Lê Văn Hà của Bắc Ninh phải nhận thẻ đỏ.

Thắng Bắc Ninh trong thế hơn người, Thể Công Viettel vào bán kết Cúp Quốc gia

Thắng Bắc Ninh trong thế hơn người, Thể Công Viettel vào bán kết Cúp Quốc gia

VOV.VN - Lucao ghi bàn thắng duy nhất giúp Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0 ở tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 trong ngày Lê Văn Hà của Bắc Ninh phải nhận thẻ đỏ.

Hậu trường
Sân khấu - Điện ảnh
Làm đẹp - giảm cân
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế