Lần đầu tổ chức giải vô địch các câu lạc bộ Golf ở Bắc Ninh

Theo Ban tổ chức, mục tiêu của giải đấu là xây dựng một sân chơi thể thao chuyên nghiệp, tăng cường kết nối cộng đồng golfer địa phương, đồng thời thúc đẩy phong trào golf phát triển mạnh mẽ và bền vững tại Bắc Ninh cũng như khu vực phía Bắc.

Giải đấu cũng được định hướng trở thành sự kiện thường niên mang tính biểu tượng của golf Bắc Ninh trong những năm tới. Không chỉ là nơi tranh tài của các golfer phong trào, giải còn hướng tới việc lan tỏa tinh thần thể thao văn minh, đoàn kết và tạo cơ hội giao lưu giữa các câu lạc bộ golf trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ giải đấu, các đội sẽ tham gia thi đấu theo nhiều thể thức như Four-ball, Four-some và Singles Match, được chia theo các bảng handicap từ A đến E. Handicap Index được tính dựa trên dữ liệu thi đấu trong giai đoạn từ ngày 1/1/2026 đến ngày 1/6/2026 nhằm bảo đảm tính công bằng và chuyên môn cho giải.

Lễ khai mạc giải dự kiến diễn ra vào 11 giờ 30 phút ngày 25/7/2026 tại Corn Hill Golf & Resort (xã Bắc Lũng). Ngay sau đó, các lượt trận đầu tiên sẽ được khởi tranh theo hình thức shotgun đồng loạt.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, giải còn tổ chức Welcome Dinner dành cho các golfer, khách mời và nhà tài trợ nhằm tăng cường giao lưu, kết nối cộng đồng.

Cơ cấu giải thưởng giá trị lớn, đội vô địch sẽ nhận cúp và 90 triệu đồng tiền mặt. Đội á quân nhận 60 triệu đồng, đội xếp thứ ba nhận 30 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải thưởng dành cho đội có số lượng tập luyện nhiều nhất với quà tặng từ Corn Hill Golf & Resort.

Với sự tham gia dự kiến của đông đảo golfer và các câu lạc bộ golf địa phương, Giải Vô địch các câu lạc bộ Golf tỉnh Bắc Ninh lần thứ Nhất tranh Cup TĐC được kỳ vọng sẽ trở thành ngày hội thể thao ý nghĩa, góp phần xây dựng bản sắc riêng cho cộng đồng golf Bắc Ninh trong tương lai.