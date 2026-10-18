Asian Para Games 2026 khai mạc, Việt Nam quyết tâm giành huy chương

Asian Para Games 2026 khai mạc

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật mang chủ đề “WABI – We Are Beautiful Individuals” (Mỗi cá nhân đều mang vẻ đẹp riêng). Lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống Nhật Bản, chương trình tôn vinh sự đa dạng, tinh thần hòa nhập và giá trị riêng của mỗi cá nhân. Thông qua sự kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa dân gian và nghề thủ công truyền thống vùng Aichi, ban tổ chức truyền tải thông điệp tôn trọng khác biệt và khuyến khích mọi người vượt qua giới hạn bản thân.

Những thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc Asian Para Games 2026 (Ảnh Đoàn TTVN).

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự đại hội với 36 thành viên, do Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ làm Trưởng đoàn. Trong đó, 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông.

Lực sĩ cử tạ Lê Văn Công là một trong những gương mặt đáng chú ý của đoàn Việt Nam. Từng giành Huy chương vàng Paralympic Rio 2016, anh tiếp tục được kỳ vọng đóng góp vào thành tích chung của thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Với khẩu hiệu “Imagine One Heart” (Hãy hình dung một trái tim chung), Asian Para Games 2026 không chỉ là sân chơi tranh tài giành huy chương mà còn lan tỏa tinh thần nghị lực, bình đẳng và hòa nhập, tôn vinh khả năng cũng như khát vọng vươn lên của các vận động viên người khuyết tật.

Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10, tại Nhật Bản, quy tụ khoảng 3.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự với 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn, phấn đấu giành huy chương, trong đó hướng đến huy chương vàng ở môn thế mạnh như bơi và cử tạ.