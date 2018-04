Chặng 27 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Nguyễn Vũ Linh số 1

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 30 năm giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM có chặng đua về Đất Mũi Cà Mau, vùng cực nam Tổ quốc. Cùng với chặng đua mở màn tại địa đầu Tổ quốc Lạng Sơn, chặng đua về Đất Mũi Cà Mau rất có ý nghĩa trong hành trình Non sông liền một dải.

Đường đua hẹp, qua nhiều cây cầu, mặt đường cũng khá gồ ghề nhưng các tay đua vẫn tranh tài quyết liệt. Áo vàng Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) không may gặp sự cố bể vỏ bánh xe nhưng nhanh chóng khắc phục, được các đồng đội hỗ trợ gia nhập tốp đông.

Ở các chặng đua gần đây, càng về cuối giải, nhóm các tay đua mạnh kèm cặp nhau rất chặt chẽ, tạo cơ hội cho những tay đua không tranh chấp thứ hạng chung cuộc vượt lên. Nhóm 8 tay đua của Calytos Đồng Tháp, Ynghua Đồng Nai, Minh Giang TPHCM, Quân đội, Hà Nội, Vĩnh Long vốn không tranh chấp các thứ hạng chung cuộc thoát đi thành công, vượt lên dẫn đầu. Nhóm này duy trì khoảng cách 2 phút so với tốp đông có áo vàng và về đích thành công.

Tay đua giàu kinh nghiệm Nguyễn Vũ Linh là người cán đích đầu tiên tại đích đến Đất Mũi Cà Mau, lần đầu giành ngôi thắng chặng, nhận phần thưởng 20 triệu đồng.

Thành tích của Nguyễn Vũ Linh không ảnh hưởng đến các danh hiệu sau 27 chặng của các tay đua về trong tốp đông phía sau. Nguyễn Thành Tâm bảo vệ thành công áo vàng với khoảng cách hơn 3 phút so với đồng đội Ali Khademi. Lê Nguyệt Minh (TPHCM) giữ được áo xanh vua nước rút. Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn thuộc về Ngô Văn Phương (Bảo vệ thực vật An Giang). Ngôi nhất đồng đội vẫn do Anh văn hội Việt Mỹ TPHCM nắm giữ.

Ngày mai (28/4), đoàn đua Cúp Truyền hình - Non sông liền một dải thi đấu chặng 28 từ Cà Mau đi Kiên Giang, lộ trình dự kiến 115 km./.